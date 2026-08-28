La Premier League capte peut-être constamment l'attention des fans de football à l'échelle nationale et mondiale, mais de nombreux regards sont également tournés vers les confrontations riches en action du Championship qui ont lieu chaque semaine à travers l'Angleterre (et le pays de Galles).
Si vous n'avez pas encore goûté aux plaisirs qu'offre la première division de l'EFL, cela pourrait être le moment idéal pour réserver des places pour un prochain match.
L'intérêt pour le Championship continue de croître chaque année et, lors des trois dernières saisons consécutives, les affluences moyennes ont dépassé les 22 000 spectateurs. Il faut rappeler qu'il s'agit du deuxième championnat de football le plus fréquenté d'Europe. Avec des foules attendues au-delà des 60 000 spectateurs au London Stadium de West Ham lors de l'exercice en cours, ces chiffres globaux seront une nouvelle fois gonflés.
Alors que les grands championnats européens sont devenus très prévisibles, souvent dominés par les mêmes clubs soutenus par des États ou appartenant à des milliardaires, le Championship est magnifiquement chaotique et le calendrier implacable de 46 matches de championnat met à l'épreuve la profondeur d'effectif et peut entraîner d'énormes variations de forme, maintenant le classement instable jusqu'au mois de mai.
La saison s'annonce encore épique, avec le rêve d'une montée en Premier League brûlant intensément chez de nombreux supporters comme dans de nombreux clubs. Laissez GOAL vous guider à travers toutes les informations essentielles sur les billets de Championship de l'EFL, notamment comment les acheter, combien ils coûtent et bien plus encore.
Prochains matches d'EFL Championship
Date et heure (locale)
Match
Lieu
Billets
mar. 1 sept. (19 h 45)
Sheffield United vs Bolton Wanderers
Bramall Lane (Sheffield)
mar. 1 sept. (19 h 45)
West Ham United vs Wolverhampton Wanderers
London Stadium (Londres)
mar. 1 sept. (19 h 45)
Preston North End vs Bristol City
Deepdale (Preston)
mar. 1 sept. (19 h 45)
Portsmouth vs Derby County
Fratton Park (Portsmouth)
mar. 1 sept. (20 h)
Birmingham City vs Southampton
St. Andrew's @ Knighthead Park (Birmingham)
mer. 2 sept. (19 h 45)
Millwall vs Wrexham
The Den (Londres)
mer. 2 sept. (19 h 45)
Queens Park Rangers vs Cardiff City
MATRADE Loftus Road Stadium (Londres)
mer. 2 sept. (20 h)
Burnley vs Middlesbrough
Turf Moor (Burnley)
sam. 5 sept. (15 h)
Queens Park Rangers vs Middlesbrough
MATRADE Loftus Road Stadium (Londres)
sam. 5 sept. (15 h)
Millwall vs Bolton Wanderers
The Den (Londres)
sam. 5 sept. (15 h)
Burnley vs Bristol City
Turf Moor (Burnley)
sam. 5 sept. (15 h)
Sheffield United vs Norwich City
Bramall Lane (Sheffield)
sam. 5 sept. (15 h)
West Ham United vs Derby County
London Stadium (Londres)
sam. 5 sept. (20 h)
Swansea City vs Wrexham
Swansea.com Stadium (Swansea)
dim. 6 sept. (12 h)
Birmingham City vs Wolverhampton Wanderers
St. Andrew's @ Knighthead Park (Birmingham)
Comment acheter des billets pour l'EFL Championship 2026/27
Les billets officiels de Championship de l'English Football League (EFL) peuvent être achetés directement sur le site officiel ou au guichet du club précis qui accueille le match. Il n'existe pas de plateforme centralisée de billetterie de l'EFL pour les matches de saison régulière.
Les supporters visiteurs doivent acheter leurs billets via le site ou le guichet de leur propre club, puisqu'ils reçoivent un contingent de places dédié pour le parcage visiteurs.
Les billets de Championship ne sont pas tous mis en vente d'un seul coup. Ils sont au contraire commercialisés progressivement pour chaque journée, généralement 2 à 8 semaines avant la date de la rencontre, selon un système de priorités strict :
- Abonnés et catégories prioritaires : 6 à 8 semaines avant le match
- Membres officiels du club (adhésion payante) : 4 à 6 semaines avant le match
- Vente au grand public (s'il reste des billets) : 2 à 4 semaines avant le match
De nombreux clubs de Championship proposent désormais un « Ticket Exchange » officiel sur leur site. Cela permet aux abonnés qui ne peuvent pas assister à un match de revendre en toute sécurité leur place à d'autres supporters à sa valeur faciale.
Si vous cherchez des billets de dernière minute, les supporters peuvent aussi acheter des billets sur des plateformes secondaires, comme Ticombo.
Combien coûtent les billets pour l'EFL Championship 2026/27 ?
Les billets officiels individuels pour les matches de la saison régulière 2026/27 d'EFL Championship se situent généralement entre 20 £ et 45 £ pour les affiches standard.
Toutefois, les matches très attendus, comme les derbies locaux ou les chocs du haut de tableau, peuvent grimper entre 50 £ et 70 £+, selon le club hôte.
Comme l'EFL Championship est composée de 24 clubs indépendants, il n'existe pas de système de billetterie unique et standardisé. Les prix, les placements et les configurations de catégories varient dans toute la division.
Consultez les sites officiels des clubs à l'approche de la date du match pour obtenir des informations complémentaires, ainsi que les sites secondaires de revente tels que Ticombo pour connaître les disponibilités actuelles.
Stades et enceintes de l'EFL Championship
Club
Stade et lieu
Capacité
West Ham United
London Stadium (Londres)
62 500
Middlesbrough
Riverside Stadium (Middlesbrough)
35 100
Derby County
Pride Park Stadium (Derby)
33 597
Cardiff City
Cardiff City Stadium (Cardiff)
33 000
Sheffield United
Bramall Lane (Sheffield)
33 000
Southampton
St Mary's Stadium (Southampton)
32 689
Wolverhampton Wanderers
Molineux Stadium (Wolverhampton)
31 700
Blackburn Rovers
Ewood Park (Blackburn)
31 149
Stoke City
bet365 Stadium (Stoke-on-Trent)
30 089
Birmingham City
St. Andrew's @ Knighthead Park (Birmingham)
30 008
Bolton Wanderers
Toughsheet Community Stadium (Horwich)
28 723
Norwich City
Carrow Road (Norwich)
27 244
Charlton Athletic
The Valley (Londres)
27 111
Bristol City
Ashton Gate (Bristol)
27 000
West Bromwich Albion
The Hawthorns (West Bromwich)
26 445
Preston North End
Deepdale (Preston)
24 525
Watford
Vicarage Road Stadium (Watford)
22 100
Burnley
Turf Moor (Burnley)
21 944
Swansea City
Swansea.com Stadium (Swansea)
20 750
Millwall
The Den (Londres)
20 146
Portsmouth
Fratton Park (Portsmouth)
20 100
Queens Park Rangers
MATRADE Loftus Road (Londres)
19 161
Wrexham
Racecourse Ground (Wrexham)
10 771
Lincoln City
LNER Stadium (Lincoln)
10 430