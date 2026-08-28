La Premier League capte peut-être constamment l'attention des fans de football à l'échelle nationale et mondiale, mais de nombreux regards sont également tournés vers les confrontations riches en action du Championship qui ont lieu chaque semaine à travers l'Angleterre (et le pays de Galles).

Si vous n'avez pas encore goûté aux plaisirs qu'offre la première division de l'EFL, cela pourrait être le moment idéal pour réserver des places pour un prochain match.

L'intérêt pour le Championship continue de croître chaque année et, lors des trois dernières saisons consécutives, les affluences moyennes ont dépassé les 22 000 spectateurs. Il faut rappeler qu'il s'agit du deuxième championnat de football le plus fréquenté d'Europe. Avec des foules attendues au-delà des 60 000 spectateurs au London Stadium de West Ham lors de l'exercice en cours, ces chiffres globaux seront une nouvelle fois gonflés.

Alors que les grands championnats européens sont devenus très prévisibles, souvent dominés par les mêmes clubs soutenus par des États ou appartenant à des milliardaires, le Championship est magnifiquement chaotique et le calendrier implacable de 46 matches de championnat met à l'épreuve la profondeur d'effectif et peut entraîner d'énormes variations de forme, maintenant le classement instable jusqu'au mois de mai.

La saison s'annonce encore épique, avec le rêve d'une montée en Premier League brûlant intensément chez de nombreux supporters comme dans de nombreux clubs. Laissez GOAL vous guider à travers toutes les informations essentielles sur les billets de Championship de l'EFL, notamment comment les acheter, combien ils coûtent et bien plus encore.

Prochains matches d'EFL Championship

Date et heure (locale) Match Lieu Billets mar. 1 sept. (19 h 45) Sheffield United vs Bolton Wanderers Bramall Lane (Sheffield) Billets mar. 1 sept. (19 h 45) West Ham United vs Wolverhampton Wanderers London Stadium (Londres) Billets mar. 1 sept. (19 h 45) Preston North End vs Bristol City Deepdale (Preston) Billets mar. 1 sept. (19 h 45) Portsmouth vs Derby County Fratton Park (Portsmouth) Billets mar. 1 sept. (20 h) Birmingham City vs Southampton St. Andrew's @ Knighthead Park (Birmingham) Billets mer. 2 sept. (19 h 45) Millwall vs Wrexham The Den (Londres) Billets mer. 2 sept. (19 h 45) Queens Park Rangers vs Cardiff City MATRADE Loftus Road Stadium (Londres) Billets mer. 2 sept. (20 h) Burnley vs Middlesbrough Turf Moor (Burnley) Billets sam. 5 sept. (15 h) Queens Park Rangers vs Middlesbrough MATRADE Loftus Road Stadium (Londres) Billets sam. 5 sept. (15 h) Millwall vs Bolton Wanderers The Den (Londres) Billets sam. 5 sept. (15 h) Burnley vs Bristol City Turf Moor (Burnley) Billets sam. 5 sept. (15 h) Sheffield United vs Norwich City Bramall Lane (Sheffield) Billets sam. 5 sept. (15 h) West Ham United vs Derby County London Stadium (Londres) Billets sam. 5 sept. (20 h) Swansea City vs Wrexham Swansea.com Stadium (Swansea) Billets dim. 6 sept. (12 h) Birmingham City vs Wolverhampton Wanderers St. Andrew's @ Knighthead Park (Birmingham) Billets

Comment acheter des billets pour l'EFL Championship 2026/27

Les billets officiels de Championship de l'English Football League (EFL) peuvent être achetés directement sur le site officiel ou au guichet du club précis qui accueille le match. Il n'existe pas de plateforme centralisée de billetterie de l'EFL pour les matches de saison régulière.

Les supporters visiteurs doivent acheter leurs billets via le site ou le guichet de leur propre club, puisqu'ils reçoivent un contingent de places dédié pour le parcage visiteurs.

Les billets de Championship ne sont pas tous mis en vente d'un seul coup. Ils sont au contraire commercialisés progressivement pour chaque journée, généralement 2 à 8 semaines avant la date de la rencontre, selon un système de priorités strict :

Abonnés et catégories prioritaires : 6 à 8 semaines avant le match

Membres officiels du club (adhésion payante) : 4 à 6 semaines avant le match

Vente au grand public (s'il reste des billets) : 2 à 4 semaines avant le match

De nombreux clubs de Championship proposent désormais un « Ticket Exchange » officiel sur leur site. Cela permet aux abonnés qui ne peuvent pas assister à un match de revendre en toute sécurité leur place à d'autres supporters à sa valeur faciale.

Si vous cherchez des billets de dernière minute, les supporters peuvent aussi acheter des billets sur des plateformes secondaires, comme Ticombo.

Combien coûtent les billets pour l'EFL Championship 2026/27 ?

Les billets officiels individuels pour les matches de la saison régulière 2026/27 d'EFL Championship se situent généralement entre 20 £ et 45 £ pour les affiches standard.

Toutefois, les matches très attendus, comme les derbies locaux ou les chocs du haut de tableau, peuvent grimper entre 50 £ et 70 £+, selon le club hôte.

Comme l'EFL Championship est composée de 24 clubs indépendants, il n'existe pas de système de billetterie unique et standardisé. Les prix, les placements et les configurations de catégories varient dans toute la division.

Consultez les sites officiels des clubs à l'approche de la date du match pour obtenir des informations complémentaires, ainsi que les sites secondaires de revente tels que Ticombo pour connaître les disponibilités actuelles.

Stades et enceintes de l'EFL Championship

Club Stade et lieu Capacité West Ham United London Stadium (Londres) 62 500 Middlesbrough Riverside Stadium (Middlesbrough) 35 100 Derby County Pride Park Stadium (Derby) 33 597 Cardiff City Cardiff City Stadium (Cardiff) 33 000 Sheffield United Bramall Lane (Sheffield) 33 000 Southampton St Mary's Stadium (Southampton) 32 689 Wolverhampton Wanderers Molineux Stadium (Wolverhampton) 31 700 Blackburn Rovers Ewood Park (Blackburn) 31 149 Stoke City bet365 Stadium (Stoke-on-Trent) 30 089 Birmingham City St. Andrew's @ Knighthead Park (Birmingham) 30 008 Bolton Wanderers Toughsheet Community Stadium (Horwich) 28 723 Norwich City Carrow Road (Norwich) 27 244 Charlton Athletic The Valley (Londres) 27 111 Bristol City Ashton Gate (Bristol) 27 000 West Bromwich Albion The Hawthorns (West Bromwich) 26 445 Preston North End Deepdale (Preston) 24 525 Watford Vicarage Road Stadium (Watford) 22 100 Burnley Turf Moor (Burnley) 21 944 Swansea City Swansea.com Stadium (Swansea) 20 750 Millwall The Den (Londres) 20 146 Portsmouth Fratton Park (Portsmouth) 20 100 Queens Park Rangers MATRADE Loftus Road (Londres) 19 161 Wrexham Racecourse Ground (Wrexham) 10 771 Lincoln City LNER Stadium (Lincoln) 10 430







