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West Ham United v Portsmouth - Carabao Cup First RoundGetty Images Sport
Book EFL Championship 2026/27 match tickets

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Comment obtenir des billets pour le Championship 2026/27 de l’EFL : matchs à venir, prix des billets, informations et plus encore

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Tout ce qu’il faut savoir pour réserver des billets pour les prochains matches de Championship cette saison

La Premier League capte peut-être constamment l'attention des fans de football à l'échelle nationale et mondiale, mais de nombreux regards sont également tournés vers les confrontations riches en action du Championship qui ont lieu chaque semaine à travers l'Angleterre (et le pays de Galles).

Si vous n'avez pas encore goûté aux plaisirs qu'offre la première division de l'EFL, cela pourrait être le moment idéal pour réserver des places pour un prochain match.

L'intérêt pour le Championship continue de croître chaque année et, lors des trois dernières saisons consécutives, les affluences moyennes ont dépassé les 22 000 spectateurs. Il faut rappeler qu'il s'agit du deuxième championnat de football le plus fréquenté d'Europe. Avec des foules attendues au-delà des 60 000 spectateurs au London Stadium de West Ham lors de l'exercice en cours, ces chiffres globaux seront une nouvelle fois gonflés.

Alors que les grands championnats européens sont devenus très prévisibles, souvent dominés par les mêmes clubs soutenus par des États ou appartenant à des milliardaires, le Championship est magnifiquement chaotique et le calendrier implacable de 46 matches de championnat met à l'épreuve la profondeur d'effectif et peut entraîner d'énormes variations de forme, maintenant le classement instable jusqu'au mois de mai.

La saison s'annonce encore épique, avec le rêve d'une montée en Premier League brûlant intensément chez de nombreux supporters comme dans de nombreux clubs. Laissez GOAL vous guider à travers toutes les informations essentielles sur les billets de Championship de l'EFL, notamment comment les acheter, combien ils coûtent et bien plus encore.

Prochains matches d'EFL Championship

Date et heure (locale)

Match

Lieu

Billets

mar. 1 sept. (19 h 45)

Sheffield United vs Bolton Wanderers

Bramall Lane (Sheffield)

Billets

mar. 1 sept. (19 h 45)

West Ham United vs Wolverhampton Wanderers

London Stadium (Londres)

Billets

mar. 1 sept. (19 h 45)

Preston North End vs Bristol City

Deepdale (Preston)

Billets

mar. 1 sept. (19 h 45)

Portsmouth vs Derby County

Fratton Park (Portsmouth)

Billets

mar. 1 sept. (20 h)

Birmingham City vs Southampton

St. Andrew's @ Knighthead Park (Birmingham)

Billets

mer. 2 sept. (19 h 45)

Millwall vs Wrexham

The Den (Londres)

Billets

mer. 2 sept. (19 h 45)

Queens Park Rangers vs Cardiff City

MATRADE Loftus Road Stadium (Londres)

Billets

mer. 2 sept. (20 h)

Burnley vs Middlesbrough

Turf Moor (Burnley)

Billets

sam. 5 sept. (15 h)

Queens Park Rangers vs Middlesbrough

MATRADE Loftus Road Stadium (Londres)

Billets

sam. 5 sept. (15 h)

Millwall vs Bolton Wanderers

The Den (Londres)

Billets

sam. 5 sept. (15 h)

Burnley vs Bristol City

Turf Moor (Burnley)

Billets

sam. 5 sept. (15 h)

Sheffield United vs Norwich City

Bramall Lane (Sheffield)

Billets

sam. 5 sept. (15 h)

West Ham United vs Derby County

London Stadium (Londres)

Billets

sam. 5 sept. (20 h)

Swansea City vs Wrexham

Swansea.com Stadium (Swansea)

Billets

dim. 6 sept. (12 h)

Birmingham City vs Wolverhampton Wanderers

St. Andrew's @ Knighthead Park (Birmingham)

Billets

Comment acheter des billets pour l'EFL Championship 2026/27

Les billets officiels de Championship de l'English Football League (EFL) peuvent être achetés directement sur le site officiel ou au guichet du club précis qui accueille le match. Il n'existe pas de plateforme centralisée de billetterie de l'EFL pour les matches de saison régulière.

Les supporters visiteurs doivent acheter leurs billets via le site ou le guichet de leur propre club, puisqu'ils reçoivent un contingent de places dédié pour le parcage visiteurs.

Les billets de Championship ne sont pas tous mis en vente d'un seul coup. Ils sont au contraire commercialisés progressivement pour chaque journée, généralement 2 à 8 semaines avant la date de la rencontre, selon un système de priorités strict :

  • Abonnés et catégories prioritaires : 6 à 8 semaines avant le match
  • Membres officiels du club (adhésion payante) : 4 à 6 semaines avant le match
  • Vente au grand public (s'il reste des billets) : 2 à 4 semaines avant le match

De nombreux clubs de Championship proposent désormais un « Ticket Exchange » officiel sur leur site. Cela permet aux abonnés qui ne peuvent pas assister à un match de revendre en toute sécurité leur place à d'autres supporters à sa valeur faciale.

Si vous cherchez des billets de dernière minute, les supporters peuvent aussi acheter des billets sur des plateformes secondaires, comme Ticombo.

Combien coûtent les billets pour l'EFL Championship 2026/27 ?

Les billets officiels individuels pour les matches de la saison régulière 2026/27 d'EFL Championship se situent généralement entre 20 £ et 45 £ pour les affiches standard.

Toutefois, les matches très attendus, comme les derbies locaux ou les chocs du haut de tableau, peuvent grimper entre 50 £ et 70 £+, selon le club hôte.

Comme l'EFL Championship est composée de 24 clubs indépendants, il n'existe pas de système de billetterie unique et standardisé. Les prix, les placements et les configurations de catégories varient dans toute la division.

Consultez les sites officiels des clubs à l'approche de la date du match pour obtenir des informations complémentaires, ainsi que les sites secondaires de revente tels que Ticombo pour connaître les disponibilités actuelles.

Stades et enceintes de l'EFL Championship

Club

Stade et lieu

Capacité

West Ham United

London Stadium (Londres)

62 500

Middlesbrough

Riverside Stadium (Middlesbrough)

35 100

Derby County

Pride Park Stadium (Derby)

33 597

Cardiff City

Cardiff City Stadium (Cardiff)

33 000

Sheffield United

Bramall Lane (Sheffield)

33 000

Southampton

St Mary's Stadium (Southampton)

32 689

Wolverhampton Wanderers

Molineux Stadium (Wolverhampton)

31 700

Blackburn Rovers

Ewood Park (Blackburn)

31 149

Stoke City

bet365 Stadium (Stoke-on-Trent)

30 089

Birmingham City

St. Andrew's @ Knighthead Park (Birmingham)

30 008

Bolton Wanderers

Toughsheet Community Stadium (Horwich)

28 723

Norwich City

Carrow Road (Norwich)

27 244

Charlton Athletic

The Valley (Londres)

27 111

Bristol City

Ashton Gate (Bristol)

27 000

West Bromwich Albion

The Hawthorns (West Bromwich)

26 445

Preston North End

Deepdale (Preston)

24 525

Watford

Vicarage Road Stadium (Watford)

22 100

Burnley

Turf Moor (Burnley)

21 944

Swansea City

Swansea.com Stadium (Swansea)

20 750

Millwall

The Den (Londres)

20 146

Portsmouth

Fratton Park (Portsmouth)

20 100

Queens Park Rangers

MATRADE Loftus Road (Londres)

19 161

Wrexham

Racecourse Ground (Wrexham)

10 771

Lincoln City

LNER Stadium (Lincoln)

10 430



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