Comment obtenir des billets pour Hans Zimmer : dates, prix des billets et plus encore

Hans Zimmer, le compositeur allemand à l’origine de certaines des musiques de film les plus emblématiques du cinéma, emmène son spectacle live salué par la critique dans des arènes du monde entier cet automne. Hans Zimmer Live, The Next Level revisite les thèmes les plus célèbres de Zimmer, issus de Dune, Gladiator, Inception, The Dark Knight et The Lion King, dans une expérience de concert à grande échelle, portée par un large ensemble de musiciens, de chanteurs et une nouvelle production scénique spectaculaire.

Que vous cherchiez une place à The O2 de Londres, à la RAC Arena de Perth ou à l’Etihad Arena d’Abu Dhabi, GOAL a tout ce qu’il vous faut pour préparer votre déplacement, avec notamment le calendrier complet, les points de vente des billets et la manière de trouver les moins chers disponibles dès maintenant.

Quand a lieu Hans Zimmer Live ?

Date et heure Événement Lieu Billets mar. 6 oct., 18 h 30 Hans Zimmer Live: The Next Level OVO Hydro, Glasgow, Royaume-Uni Billets mer. 7 oct., 17 h 30 Hans Zimmer Live: The Next Level Co-op Live, Manchester, Royaume-Uni Billets jeu. 8 oct., 16 h 30 Hans Zimmer Live: The Next Level First Direct Arena, Leeds, Royaume-Uni Billets sam. 10 oct., 16 h 30 Hans Zimmer Live: The Next Level Utilita Arena, Birmingham, Royaume-Uni Billets lun. 12 oct., 16 h 30 Hans Zimmer Live: The Next Level The O2 Arena, Londres, Royaume-Uni Billets lun. 12 oct., 19 h 30 Hans Zimmer Live: The Next Level RAC Arena, Perth, Australie Billets jeu. 15 oct., 18 h 30 Hans Zimmer Live: The Next Level PSD Bank Dome, Dusseldorf, Allemagne Billets ven. 16 oct., 18 h 30 Hans Zimmer Live: The Next Level SAP Arena, Mannheim, Allemagne Billets dim. 18 oct., 18 h 30 Hans Zimmer Live: The Next Level Festhalle, Francfort, Allemagne Billets lun. 19 oct., 18 h 30 Hans Zimmer Live: The Next Level Schleyerhalle, Stuttgart, Allemagne Billets mar. 20 oct., 18 h 30 Hans Zimmer Live: The Next Level Olympiahalle, Munich, Allemagne Billets sam. 24 oct., 18 h 30 Hans Zimmer Live: The Next Level MVM Dome, Budapest, Hongrie Billets dim. 25 oct., 18 h 30 Hans Zimmer Live: The Next Level O2 Arena, Prague, République tchèque Billets mer. 28 oct., 18 h 30 Hans Zimmer Live: The Next Level Quarterback Immobilien Arena, Leipzig, Allemagne Billets jeu. 29 oct., 18 h 30 Hans Zimmer Live: The Next Level Uber Arena, Berlin, Allemagne Billets ven. 30 oct., 18 h 30 Hans Zimmer Live: The Next Level Barclays Arena, Hambourg, Allemagne Billets dim. 1 nov., 18 h 00 Hans Zimmer Live: The Next Level Ahoy Rotterdam, Rotterdam, Pays-Bas Billets ven. 6 nov., 18 h 00 Hans Zimmer Live: The Next Level 974 Stadium Precinct, Doha, Qatar Billets dim. 8 nov., 19 h 00 Hans Zimmer Live: The Next Level Lanxess Arena, Cologne, Allemagne Billets jeu. 12 nov., 19 h 00 Hans Zimmer Live: The Next Level Westfalenhallen, Dortmund, Allemagne Billets ven. 13 nov., 18 h 30 Hans Zimmer Live: The Next Level Etihad Arena, Abu Dhabi, Émirats arabes unis Billets ven. 13 nov., 20 h 00 Hans Zimmer Live: The Next Level ING Arena, Bruxelles, Belgique Billets

Toutes les dates de 2026 sont listées ci-dessus, de Glasgow le 6 octobre jusqu’à Abu Dhabi et Bruxelles le 13 novembre. Les horaires sont ceux de chaque salle et peuvent évoluer, il est donc utile de revérifier le programme à l’approche du spectacle.

Où acheter des billets pour Hans Zimmer ?

Le moyen le plus rapide et le plus fiable d’obtenir des billets pour Hans Zimmer est de passer par StubHub. Chaque achat est couvert par la garantie FanProtect de StubHub, ce qui signifie que les billets sont vérifiés et que les acheteurs sont remboursés si un spectacle est annulé et n’est pas reprogrammé.

Pourquoi StubHub est la meilleure option pour cette tournée :

Inventaire complet : des billets sont proposés pour chaque date ci-dessus, des places standard aux offres premium et aux packs VIP.

Un choix de places plus large une fois les billets officiels épuisés : Hans Zimmer Live a déjà affiché complet sur une grande partie de sa tournée 2025 et 2026, si bien que des plateformes officielles comme Ticketmaster, Eventim et Frontier Touring peuvent être limitées ou indisponibles dans certaines villes bien avant la date du spectacle. StubHub rassemble des annonces de fans et de revendeurs qui remettent en vente des billets qu’ils ne peuvent plus utiliser, offrant ainsi un choix de places bien plus large que n’importe quelle billetterie officielle unique.

Conseil rapide : toute personne à la recherche de billets pour une ville précise devrait d’abord s’inscrire à la prévente officielle de cette salle, car c’est généralement le meilleur moyen d’obtenir les tarifs faciaux. Pour tous les autres, ou pour toute date dont la prévente et la vente générale sont déjà passées, StubHub est le point de départ à privilégier.

Combien coûtent les billets pour Hans Zimmer ?

Les prix des billets varient selon la ville, la salle et le moment où le fan achète par rapport à la date du spectacle :

Places les moins chères : à partir d’environ 23 $ pour des places à visibilité réduite ou en tribune haute sur certains marchés

Prix moyen à la revente : environ 310 $ sur l’ensemble de la tournée

Places premium près de la scène :de 250 $ à 450 $ ou plus, en particulier pour les spectacles déjà complets au tarif facial

Conseil budget : achetez tôt et restez flexible sur le placement. Les prix sur StubHub ont tendance à grimper à mesure qu’un spectacle se rapproche du complet, donc réserver dès qu’une date est ajoutée au calendrier et accepter des places en hauteur ou avec vue latérale est le moyen le plus simple de limiter les coûts tout en entrant quand même dans la salle.

Prévente et vente générale par région :

Europe : la mise en vente générale pour cette partie de la tournée a ouvert le 26 septembre 2025 à 14 h, heure locale, avec des billets mis en ligne simultanément dans chaque salle afin de garantir l’équité.

Australie : la prévente Frontier Member a duré 24 heures à partir du mardi 2 juin 2026, avant la mise en vente générale à 14 h, heure locale, le lendemain, mercredi 3 juin.

Asie, y compris Yokohama et Taipei : a suivi des fenêtres distinctes de prévente et de loterie via des partenaires officiels dans les mois précédant les spectacles.

Tout ce qu’il faut savoir sur Hans Zimmer Live: The Next Level

Hans Zimmer s’est bâti une réputation en écrivant des partitions orchestrales et électroniques pour certains des plus grands films des 30 dernières années, de Gladiator et The Dark Knight à Inception, Interstellar, Pirates of the Caribbean et Dune, pour lequel il a remporté son deuxième Oscar. Son histoire en tournée remonte à 2016, lorsque Hans Zimmer Live on Tour a pour la première fois emmené sa musique de film dans des arènes à travers l’Europe, notamment avec une date à Prague qui a ensuite été publiée sous la forme d’un album live et d’un film. Depuis, il a présenté cette production à Coachella, à plusieurs reprises à The O2 de Londres, ainsi qu’à travers l’Amérique du Nord, l’Asie et l’Australie.

The Next Level est le chapitre le plus récent de cette histoire. Zimmer se produit aux claviers et à la guitare au sein d’un grand ensemble de tournée comprenant un groupe live, un orchestre et une chorale, en retravaillant des passages familiers de films en longues suites de concert plutôt qu’en rejouant simplement la bande-son note pour note. La production pousse davantage vers le design sonore électronique que les tournées précédentes, avec une nouvelle scène et un dispositif lumineux spécialement conçus pour cette série de dates. Attendez-vous à un set puisant dans tout le catalogue de Zimmer, avec notamment Mission: Impossible, F1, Black Hawk Down et The Last Samurai aux côtés de favoris de longue date comme The Lion King et Interstellar.

Les spectacles durent généralement environ trois heures, entracte compris, ce qui en fait l’une des expériences de concert les plus longues actuellement en tournée dans les arènes du monde entier, et un vrai bon rapport qualité-prix pour les fans qui mettent en balance le prix du billet avec la durée et l’ampleur de la production.

Tout ce qu’il faut savoir sur The O2 Arena

De toutes les étapes de cette partie de la tournée, peu ont autant d’importance que The O2 à Londres, où Hans Zimmer se produira le lundi 12 octobre 2026. Située sur la péninsule de Greenwich, dans le sud-est de Londres, The O2 est l’une des arènes couvertes les plus fréquentées et les plus reconnaissables au monde, avec une capacité pouvant atteindre 20 000 personnes pour les concerts, et elle a accueilli certains des plus grands spectacles britanniques de Zimmer au fil de ses tournées.

La salle est très bien desservie par les transports en commun, avec la station de métro North Greenwich sur la ligne Jubilee située juste devant l’entrée principale, ce qui en fait l’une des grandes arènes les plus faciles d’accès sans voiture. À l’intérieur, The O2 propose une large gamme d’options de places, des sièges standard en gradins aux places premium au sol et aux loges hospitality, offrant aux fans de tous les budgets un moyen d’assister au spectacle. Toute personne se rendant à Londres spécialement pour ce concert devrait réserver son hébergement à proximité, à Greenwich ou de l’autre côté du fleuve dans le centre de Londres, bien à l’avance, car les prix des hôtels dans le secteur ont tendance à fortement augmenter autour des grands événements organisés à The O2.

Alors que la demande pour Hans Zimmer Live reste élevée sur tous les marchés de cette tournée et que plusieurs dates affichent déjà complet au tarif facial, Londres représente l’une des dernières chances de voir The Next Level au Royaume-Uni avant que la tournée ne poursuive vers l’Europe continentale, le Qatar, les Émirats arabes unis et l’Australie. GOAL recommande de vérifier dès maintenant les disponibilités sur StubHub pour ne pas passer à côté.