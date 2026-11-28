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Les mots de Brahim Díaz après sa prolongation au Real Madrid n'avaient rien d'un simple message de célébration passager : ils ont réaffirmé son attachement à un rêve né il y a des années, lorsqu'il a quitté Manchester City pour tenter d'écrire son nom dans l'histoire du club merengue. Malgré une concurrence féroce et un temps de jeu réduit ces derniers temps, la star marocaine a choisi de rester, résistant aux sirènes d'un départ et misant sur sa capacité à gagner une place plus importante au sein de l'équipe.

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Díaz a célébré sa prolongation au Real Madrid jusqu'en 2031 par un message empreint d'émotion publié sur son compte officiel « Instagram », dans lequel il a fait part de son bonheur de prolonger l'aventure avec le club qu'il considère comme sa maison, assurant que son rêve reste lié à la conquête de nouveaux titres sous le maillot merengue.

Le joueur marocain a écrit : « Il y a des histoires qui méritent qu'on continue à les vivre. Très heureux de rester chez moi et de poursuivre ce chemin pour remporter encore plus de titres. Merci pour votre amour, madridistas. Rester ici, c'est un rêve qui devient réalité. »

Le Real Madrid et Brahim Díaz sont parvenus à un accord pour prolonger le contrat du joueur jusqu'à l'été 2031, alors que son précédent bail expirait en juin 2027. Le club s'assure ainsi les services de son meneur de jeu pour quatre saisons supplémentaires, avec une revalorisation salariale conforme au nouvel accord.

Les négociations avaient atteint un stade avancé dès juin dernier, avant que les derniers détails ne soient réglés et que la poursuite de la collaboration entre les deux parties ne soit annoncée, sans obstacle majeur, portée par une volonté commune de continuer l'aventure.

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Cette prolongation confirme l'attachement de la direction madrilène au joueur marocain, qu'elle considère comme un élément capable d'apporter un plus à l'avenir, bien qu'il n'ait pas bénéficié ces derniers temps d'un temps de jeu à la hauteur de ses ambitions.

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Díaz est devenu le quatrième joueur à prolonger avec le club merengue au cours des dix derniers jours, après Arda Güler, Aurélien Tchouaméni et Thibaut Courtois, dans le cadre des démarches du Real Madrid pour sécuriser l'avenir de plusieurs de ses éléments clés.

258 minutes qui ne reflètent pas la valeur de Díaz

Si son avenir au Real Madrid est désormais assuré, Brahim fait toujours face à un véritable défi : obtenir davantage de temps de jeu, lui qui n'a disputé jusqu'ici que 258 minutes.

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Mais le Marocain refuse de se résigner au manque d'opportunités et continue de profiter de chaque apparition pour prouver qu'il peut faire la différence, comme l'a encore montré son match face au PSV Eindhoven.

Entré en jeu à la 80e minute, Díaz n'a eu besoin que de quatre minutes pour offrir un but à Kylian Mbappé, grâce à une passe millimétrée dans l'espace qui a placé l'attaquant français dans une position idéale pour marquer.

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Son empreinte ne se limite pas à cette action : ses statistiques en Ligue des champions révèlent un impact offensif remarquable. Il est le meilleur passeur du Real Madrid dans la compétition cette saison avec quatre passes décisives, à égalité avec Arda Güler, malgré le grand écart de temps de jeu entre les deux joueurs.

Toutes compétitions confondues avec l'équipe, seuls Güler, avec neuf passes décisives, ainsi que Mbappé et Jude Bellingham, avec cinq chacun, devancent Díaz, mais le Marocain affiche le meilleur ratio parmi eux, avec une passe décisive toutes les 64,5 minutes.

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Milan, l'étape qui l'a fait mûrir

Le parcours de Brahim Díaz au Real Madrid n'a pas été pavé d'opportunités dès le départ : il a dû passer par une expérience loin du club madrilène pour démontrer ses qualités et acquérir le vécu nécessaire pour se battre pour une place dans l'effectif.

En janvier 2019, le joueur a rejoint le Real Madrid en provenance de Manchester City contre 15 millions d'euros, plus cinq millions de bonus liés aux performances, alors que son contrat avec le club anglais arrivait à échéance en juin de la même année.

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Pep Guardiola souhaitait conserver le jeune talent, qui commençait à prendre de l'importance dans ses plans, au moment même de l'éclosion de son coéquipier et ami Phil Foden, mais l'arrivée du Real Madrid a changé le cours de son avenir.

Après une première période durant laquelle il n'a pas eu suffisamment d'espace, Díaz a été prêté à l'AC Milan, où il a passé trois saisons qui ont transformé sa carrière de manière remarquable.

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Le Marocain a porté le numéro 10 chez les Rossoneri et est devenu l'un de leurs éléments les plus influents, contribuant au titre de champion d'Italie en 2022 et à la qualification pour les demi-finales de la Ligue des champions en 2023.

Díaz a disputé 124 matchs sous le maillot milanais, une expérience qui l'a aidé à mûrir et à progresser, avant de revenir au Real Madrid en 2023, le club espagnol ayant tenu à le récupérer et refusé les demandes de Milan pour un transfert définitif.

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Le Maroc lui offre le premier rôle

Sur le plan international, Brahim Díaz a choisi de représenter le Maroc après n'avoir reçu, selon le rapport, aucun nouveau contact de la sélection espagnole pour le convaincre de porter son maillot. La sélection marocaine lui a offert une place de choix et un rôle de leader, faisant de lui l'un des visages majeurs du projet des Lions de l'Atlas, avec le numéro 10 sur le dos.

Díaz a livré des prestations remarquables lors de la dernière Coupe du monde, avec quatre passes décisives, un total que seul Michael Olise a dépassé. Il a également terminé la Coupe d'Afrique des nations en tête du classement des buteurs avec cinq réalisations.

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Entre ses ambitions internationales, son statut grandissant avec le Maroc et sa volonté de s'imposer au Real Madrid, Díaz semble avoir choisi de continuer à miser sur le rêve qui l'a poussé à quitter l'Angleterre il y a quelques années.

Il sait que le chemin vers la gloire au Santiago Bernabéu n'est pas exempt d'obstacles, mais il reste fidèle à sa philosophie, qu'il résume toujours par la formule « rendre facile ce qui est difficile », dans l'espoir que son temps de jeu limité marque le début d'une nouvelle ère, plus radieuse, sous le maillot merengue.