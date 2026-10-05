Les NFL International Series offrent à Londres un choc à fort enjeu dans la division AFC South, avec les Houston Texans face aux Jacksonville Jaguars. Organisée dans l’emblématique Wembley Stadium, cette rencontre de saison régulière promet une action intense alors que deux jeunes franchises dynamiques s’affrontent sur la scène internationale.

GOAL vous livre tous les détails essentiels sur la programmation du match, le prix des billets et la manière d’acheter vos places dès maintenant.

Quand a lieu Texans vs Jaguars ?

Date et heure Affiche Lieu Billets Dimanche 18 octobre 2026 à 14h30 BST Houston Texans vs Jacksonville Jaguars Wembley Stadium, Londres Billets

Où acheter des billets pour Texans vs Jaguars ?

Les billets officiels pour les NFL London Games sont distribués via le portail officiel de Ticketmaster UK et le site officiel de billetterie de Wembley Stadium. En raison d’un énorme intérêt au Royaume-Uni et à travers l’Europe, les contingents de vente générale sur les plateformes principales se vendent très rapidement après leur mise en vente initiale.

Si les contingents officiels de vente générale sont épuisés, des plateformes de revente secondaires comme StubHub offrent une option alternative pour obtenir des places de dernière minute.

Combien coûtent les billets pour Texans vs Jaguars ?

Les prix officiels des billets à leur valeur faciale publiés par la NFL pour les matches à Wembley Stadium commencent à 64 £ pour des places de catégorie 7 en tribune supérieure, et montent jusqu’à 175 £ ou plus pour des emplacements premium de catégorie 1 en tribune basse le long des lignes de touche.

Si les contingents officiels de vente générale sont épuisés, des plateformes de revente secondaires comme StubHub offrent une option alternative pour obtenir des places de dernière minute, avec des annonces d’entrée de gamme à partir d’environ 105 £ (137 $).

Tout ce qu’il faut savoir sur Texans vs Jaguars

Wembley Stadium, à Londres, accueille ce match international de saison régulière de NFL, avec une capacité de 90 000 places et des installations de premier ordre. Les fans présents pourront profiter de fan zones complètes le jour du match, d’animations et d’une atmosphère festive à l’extérieur du stade avant le coup d’envoi.