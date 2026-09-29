Comment acheter des billets pour Shakira : dates, prix des billets et plus encore

L’icône mondiale de la pop latine Shakira se produit sur les scènes du monde entier avec son électrisante tournée Las Mujeres Ya No Lloran World Tour.

Réputée pour ses danses dynamiques et ses hymnes légendaires en tête des classements comme Hips Don't Lie et Whenever, Wherever, la star colombienne continue de battre des records de billetterie dans les stades et les salles du monde entier.

Alors que les billets s’écoulent rapidement pour chaque étape de la tournée, GOAL vous livre tous les détails sur les dates, les prix et la manière de réserver vos places dès maintenant.

Quand a lieu Shakira ?

Date et heure Événement Lieu Billets 2 octobre 2026 à 20 h 30 Las Mujeres Ya No Lloran World Tour Iberdrola Music, Madrid, Espagne Billets 3 octobre 2026 à 20 h 30 Las Mujeres Ya No Lloran World Tour Iberdrola Music, Madrid, Espagne Billets 4 octobre 2026 à 20 h 30 Las Mujeres Ya No Lloran World Tour Iberdrola Music, Madrid, Espagne Billets 9 octobre 2026 à 20 h 30 Las Mujeres Ya No Lloran World Tour Iberdrola Music, Madrid, Espagne Billets 10 octobre 2026 à 20 h 30 Las Mujeres Ya No Lloran World Tour Iberdrola Music, Madrid, Espagne Billets 11 octobre 2026 à 20 h 30 Las Mujeres Ya No Lloran World Tour Iberdrola Music, Madrid, Espagne Billets 21 novembre 2026 à 20 h 00 Offlimits Music Festival Etihad Park, Abu Dhabi, Émirats arabes unis Billets 28 novembre 2026 à 20 h 00 Las Mujeres Ya No Lloran World Tour Grande pyramide de Gizeh, Le Caire, Égypte Billets

Où acheter des billets pour Shakira ?

Les billets officiels pour le Las Mujeres Ya No Lloran World Tour de Shakira ont été mis en vente via Ticketmaster, le principal vendeur de billets pour ses dates de concert internationales. Les fans à la recherche de billets directs au prix facial peuvent consulter Ticketmaster pour les mises en vente de l’allocation principale.

Si vous ne parvenez pas à obtenir de billets lors des ventes initiales, StubHub est la solution à privilégier si les offres sur le site officiel sont épuisées. StubHub offre aux spectateurs une plateforme accessible pour parcourir les sections de places disponibles dans le monde entier.

Combien coûtent les billets pour Shakira ?

Les prix officiels des billets sur Ticketmaster commencent à 85 $ USD pour les places générales en tribune haute, tandis que les billets de catégorie inférieure et en fosse varient entre 180 $ USD et 350 $ USD selon la ville et la salle.

Si les allocations générales officielles sont épuisées, les plateformes de revente secondaires comme StubHub offrent une solution alternative pour obtenir des places de dernière minute, avec des prix de départ autour de 109 $ USD.

Voici un résumé rapide des prix de départ :

Tribune haute standard (officiel) : à partir de 85 $ USD

Tribune basse et fosse (officiel) : de 180 $ USD à 350 $ USD

Entrée générale sur le marché secondaire (StubHub) : à partir de 109 $ USD

Tout ce qu’il faut savoir sur Shakira

Shakira reste l’une des artistes latines crossover les plus populaires de l’histoire de la musique, avec plusieurs Grammy Awards et des décennies de singles à succès mondial. Son Las Mujeres Ya No Lloran World Tour célèbre son album salué par la critique aux côtés des titres emblématiques préférés des fans.

Chaque concert propose une production scénique de pointe, une chorégraphie élaborée et une série ininterrompue de titres énergiques à succès. Alors que les capacités d’accueil se remplissent rapidement, il est conseillé aux fans de s’y prendre à l’avance et de réserver leurs billets tôt.

Les salles recommandent d’arriver bien avant le début du spectacle afin de passer les contrôles de sécurité et de trouver vos places sereinement avant le début de la représentation.