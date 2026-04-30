Comment acheter des billets pour les demi-finales de conférence de la NBA 2026 : date de début prévue, prochains matchs et équipes à suivre

Les demi-finales de conférence débuteront dès le 2 mai 2026, en fonction de la rapidité avec laquelle se concluront les séries du premier tour.

Alors que le premier tour des playoffs NBA 2026 touche à sa fin, la route vers le trophée Larry O’Brien se rétrécit et l’intensité monte d’un cran.

Les enjeux ne pourraient être plus élevés. Des cadors comme l’OKC Thunder, les San Antonio Spurs et les Boston Celtics sont sur le point de se qualifier et entendent préserver leur avantage à domicile.

Dans le même temps, les Detroit Pistons et les Houston Rockets sont englués dans des batailles à haut risque, où chaque possession pourrait les maintenir en vie ou les renvoyer prématurément en vacances.

Mais quand exactement se dérouleront les demi-finales de conférence ?

Les demi-finales de conférence 2026 de la NBA sont programmées entre le 2 et le 4 mai 2026.

Comme le calendrier des playoffs est flexible, la date précise du coup d’envoi de chaque série dépend entièrement de l’issue du premier tour.

Si un affrontement du premier tour se conclut en quatre ou cinq rencontres, la ligue peut avancer le coup d’envoi des demi-finales au 2 mai afin de préserver l’élan. En revanche, si plusieurs séries vont au bout des sept matchs, le début des demi-finales glissera logiquement au 4 mai.

Chaque série adopte un format 2-2-1-1-1 : l’équipe la mieux classée accueille les matchs 1, 2, 5 et 7, tandis que l’adversaire reçoit les rencontres 3, 4 et 6.

Comment acheter des billets pour les demi-finales de conférence de la NBA 2026 ?

Les billets en prévente sont généralement vendus via Ticketmaster. Cependant, ces places ne sont pas mises en vente avant la confirmation officielle des matchs, ce qui laisse un délai très court pour acheter vos places une fois que les deux équipes d’une série sont qualifiées.

Les plateformes secondaires comme StubHub peuvent également vous aider à trouver des annonces « à déterminer ». Cela permet aux fans de s'assurer des billets pour des matchs à domicile spécifiques (par exemple, « Match à domicile 1 ») avant même que l'adversaire ne soit connu.

Il est conseillé de surveiller attentivement les sites officiels des Pistons, des Celtics et du Thunder, car ces équipes, bien classées, ont le plus de chances d’accueillir les matchs 1 et 2, et leurs stocks s’épuisent généralement très vite.

Combien coûtent les billets pour les demi-finales de conférence 2026 ?

Attendez-vous à une hausse significative des prix à mesure que le tournoi avance. Les billets pour les demi-finales de conférence 2026 devraient coûter entre 150 et 500 dollars pour des places standard en tribune.

La ville hôte et la demande locale influencent fortement ces tarifs.

Marchés standard (Orlando, Cleveland) : prévoyez des places d’entrée de gamme entre 150 et 250 $.

Marchés haut de gamme (New York, Los Angeles) : Attendez-vous à payer le prix fort, avec des billets démarrant autour de 300 $ et pouvant dépasser 600 $ .

Pour l’expérience ultime, les places sur le bord du terrain et en Club Premium dépassent souvent 2 000 $.

Les tarifs doublent, voire triplent par rapport au premier tour, surtout en cas de affiche de prestige comme un éventuel Knicks-Celtics.

Demi-finales de conférence NBA 2026 : les équipes à suivre

Au fur et à mesure que le tableau se dessine, plusieurs arènes s’apprêtent à devenir l’épicentre du monde du basket :

Paycom Center (Oklahoma City) : Les Thunder ont dominé toute la saison. Ils sont grands favoris pour accueillir le vainqueur de la série Lakers/Rockets, ce qui devrait transformer OKC en l’un des terrains extérieurs les plus hostiles (et les plus bruyants) de la ligue.

KIA Center (Orlando Magic) : Après avoir tenu tête à l’un des favoris des playoffs, les Pistons de Detroit, les Magic ne sont plus qu’à une victoire d’un exploit retentissant, menant désormais 3-1 dans la série.

Madison Square Garden (New York) : Pas de billet plus prisé qu’un match de playoffs dans la Mecque du basket . En cas de qualification des Knicks , attendez-vous à une demande de billets et à des prix au plus haut de la ligue sur le marché secondaire.

Quand les billets pour les demi-finales de conférence de la NBA seront-ils mis en vente ?

Les billets sont généralement mis en vente dans les 24 heures suivant la détermination des affiches, mais il est conseillé de commencer à chercher avant l’annonce officielle.

De nombreux abonnés mettent déjà en vente leurs places de secours sur les plateformes, en fonction de l’avantage terrain prévu.

Si vous êtes convaincu que votre équipe se qualifiera, acheter ces places en avance peut vous prémunir contre la hausse brutale des tarifs qui survient dès la fin du premier tour.