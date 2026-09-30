Comment acheter des billets pour le Six Kings Slam 2026 : dates à Riyad, prix des billets et plus encore

Le Six Kings Slam 2026 fait son retour à Riyad pour du tennis de très haut niveau. Les stars mondiales Jannik Sinner, Carlos Alcaraz, Novak Djokovic, Alexander Zverev, Taylor Fritz et Alex de Minaur se disputent la dotation ultime du tennis.

GOAL vous présente tous les détails sur les dates, le calendrier des matches et le prix des billets. Lisez la suite pour découvrir comment réserver vos billets pour le Six Kings Slam 2026 dès aujourd’hui.

Quand a lieu le Six Kings Slam 2026 ?

Date et heure Match Lieu Billets 21 octobre 2026 Six Kings Slam : quarts de finale ANB Arena, Riyad, Arabie saoudite Billets 22 octobre 2026 Six Kings Slam : demi-finales ANB Arena, Riyad, Arabie saoudite Billets 24 octobre 2026 Six Kings Slam : finale et match pour la 3e place ANB Arena, Riyad, Arabie saoudite Billets

Où acheter des billets pour le Six Kings Slam 2026 ?

Les billets officiels pour le Six Kings Slam 2026 sont vendus via la plateforme officielle WeBook et le portail officiel de la Riyadh Season. Acheter directement via les canaux principaux permet aux fans d’avoir le premier choix entre les places en admission générale et les sièges au bord du court pour l’ensemble des sessions de match.

Si les contingents de billets officiels sont épuisés, des plateformes de revente secondaires comme GrintaHub sont la solution à privilégier si les offres sur le site officiel sont épuisées.

Combien coûtent les billets pour le Six Kings Slam 2026 ?

Le prix des billets varie en fonction de la session de match et de la catégorie de place, l’admission générale étant l’option la moins chère pour les fans de tennis. Sur les plateformes officielles de billetterie, les passes en admission générale débutent à 150 SAR (40 $ USD) pour les quarts de finale d’ouverture et à 200 SAR (53,33 $ USD) pour les sessions de la soirée de finale.

Si les contingents officiels en admission générale sont épuisés, des plateformes de revente secondaires comme GrintaHub offrent une solution alternative pour obtenir des places de dernière minute. Sur des plateformes secondaires comme GrintaHub, les offres de billets commencent autour de 200 SAR (53 $ USD) pour les premières sessions, selon la disponibilité et la demande.

Tout ce qu’il faut savoir sur le Six Kings Slam 2026

Le Six Kings Slam est un événement sportif phare organisé dans le cadre de la Riyadh Season en Arabie saoudite. Disputée dans la moderne ANB Arena, dans le quartier de Hittin à Riyad, cette exhibition à forts enjeux réunit six des meilleurs joueurs de tennis du monde.

Site et expérience dans l’arène

Les matches se déroulent à l’intérieur de l’ANB Arena, une enceinte couverte climatisée située à côté de la Kingdom Arena et de Boulevard World. L’arène offre une excellente visibilité, un éclairage dynamique et des sièges confortables dans toutes les sections supérieures et inférieures.

Format du tournoi et plateau de stars

Le tournoi se déroule selon un format à élimination directe sur trois soirées de match, avec une journée de repos obligatoire le 23 octobre. Les deux têtes de série les mieux classées sont directement qualifiées pour les demi-finales, tandis que quatre joueurs s’affrontent en quarts de finale lors de la soirée d’ouverture. Le plateau comprend le tenant du titre Jannik Sinner, ainsi que les vainqueurs de Grand Chelem Carlos Alcaraz et Novak Djokovic.

Conseils pour le trajet et le jour du match

L’ANB Arena est facilement accessible via des services de VTC ou des taxis par Prince Turki Al Awwal Road depuis le centre de Riyad et l’aéroport international King Khalid. Acheter ses billets tôt garantit les meilleurs prix avant l’épuisement des contingents.