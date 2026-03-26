Comment acheter des billets pour le match Arabie saoudite - Égypte de 2026 : dates à Djeddah, prix des billets à Barcelone et plus encore

Le monde du football se prépare à vivre un double derby historique alors que les Faucons verts d'Arabie saoudite et les Pharaons d'Égypte s'apprêtent à s'affronter le 27 mars.

Initialement prévu au Qatar, le match se déroulera désormais dans deux villes différentes. La première rencontre aura lieu à Djeddah, sur le terrain des Saoudiens, suivie d'un deuxième match à Barcelone, en Espagne.

Chez GOAL, nous vous proposons le guide ultime pour obtenir vos billets dès maintenant.

Quand aura lieu le match Arabie saoudite vs Égypte ?

Le calendrier a été finalisé et prévoit deux journées distinctes. Le match aller se déroulera à Djeddah, tandis que le match retour transportera l'ambiance des barrages à Barcelone, en Espagne, offrant ainsi aux supporters des deux régions la possibilité d'y assister.

Date et heure Calendrier Lieu Billets Vendredi 27 mars 2026 (20h30 AST) Arabie saoudite vs Égypte (1er match) Stade Alinma (The Jewel), Djeddah Billets Mardi 31 mars 2026 (21 h 00 CET) Espagne/Arabie saoudite vs Égypte (match retour) Stade RCDE (Barcelone), Espagne Billets

Où acheter des billets pour le match Arabie saoudite vs Égypte ?

Pour le match à Djeddah, GrintaHub est la principale plateforme de vente locale, proposant un portail dédié aux supporters saoudiens et égyptiens.

Pour le match à Barcelone, les supporters peuvent consulter le site officiel du stade RCDE pour obtenir des informations sur les billets, ou se rendre sur StubHub pour acheter des billets d'occasion sur des plateformes de vente entre supporters.

Des options d'hospitalité et des offres premium sont disponibles sur les deux sites :

À Djeddah, les supporters peuvent accéder aux salons Gold et Silver pour vivre une expérience de match luxueuse au Moyen-Orient.

À Barcelone, le stade RCDE propose des loges VIP d'élite comprenant une restauration espagnole haut de gamme et les meilleures vues sur le terrain. Réservez-les dès que possible, car ce sont les premières à être vendues aux partenaires commerciaux.

Combien coûtent les billets pour le match Arabie saoudite vs Égypte ?

Djeddah (stade Alinma) : les billets sont incroyablement abordables, avec des places de catégorie 4 à partir de 150 SAR seulement. Pour profiter des meilleures vues du stade, les places dans la tribune principale coûtent généralement entre 400 et 800 SAR .

les billets sont incroyablement abordables, avec des places de catégorie 4 à partir de seulement. Pour profiter des meilleures vues du stade, les places dans la tribune principale coûtent généralement entre . Barcelone (Stade RCDE) : pour la rencontre en Europe, les prix commencent à environ 65 € (environ 260 SAR) pour les sections situées derrière les buts. Les billets sur les côtés longs, offrant une vue imprenable, se situent actuellement entre 120 € et 250 €.

pour la rencontre en Europe, les prix commencent à environ pour les sections situées derrière les buts. Les billets sur les côtés longs, offrant une vue imprenable, se situent actuellement entre €. Catégories Premium : pour ceux qui recherchent un confort optimal, les formules d'hospitalité dans les deux villes commencent à environ 1 800 SAR (450 €) par personne.

pour ceux qui recherchent un confort optimal, les formules d'hospitalité dans les deux villes commencent à environ par personne. Conseil de pro : À Djeddah, optez pour les blocs 522 et 320 pour le meilleur rapport qualité-prix et la meilleure ambiance. À Barcelone, les tribunes supérieures du stade RCDE offrent une excellente vue sur le terrain au prix le plus bas.

Tout ce qu'il faut savoir sur le match Arabie saoudite - Égypte

Stade Alinma (The Jewel), Djeddah

Souvent surnommé « The Jewel », ce stade de 60 000 places est un chef-d'œuvre d'architecture sportive.

Logistique : Situé au nord de Djeddah, près de l'aéroport, le stade est plus facilement accessible en taxi ou via des applications de covoiturage telles qu'Uber ou Careem. Des navettes sont souvent mises en place depuis les grands centres commerciaux comme le Red Sea Mall.

Situé au nord de Djeddah, près de l'aéroport, le stade est plus facilement accessible en taxi ou via des applications de covoiturage telles qu'Uber ou Careem. Des navettes sont souvent mises en place depuis les grands centres commerciaux comme le Red Sea Mall. L'ambiance : Attendez-vous à une ambiance survoltée. La conception du stade retient le son, ce qui en fait l'un des stades les plus bruyants d'Asie.

Stade RCDE, Barcelone

Situé dans le quartier de Cornellà-El Prat, c'est l'un des stades les plus modernes d'Espagne, connu pour ses gradins serrés, « à l'anglaise », qui placent les supporters au cœur de l'action.