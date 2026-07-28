Comment acheter des billets pour le Grand Prix des Pays-Bas de F1 : dates, prix des billets et plus encore

La Formule 1 retrouve les dunes de Zandvoort en août pour ce qui s’annonce comme le week-end de course le plus chargé en émotion de la saison, et très probablement le dernier de ce genre. Le Grand Prix des Pays-Bas est devenu l’un des rendez-vous les plus électriques du calendrier depuis son retour en 2021, le soutien à domicile de Max Verstappen transformant chaque année le circuit de Zandvoort en une mer orange. Pilotes, ingénieurs et fans le classent régulièrement parmi les week-ends les plus atmosphériques du calendrier de la F1.

L’édition 2026 donne encore plus de poids à l’événement, puisque Zandvoort doit accueillir la course pour ce qui est actuellement prévu comme la dernière fois avant sa sortie du calendrier en 2027, et, pour la toute première fois, le week-end comprendra une F1 Sprint.

GOAL a rassemblé tout ce qu’il faut savoir sur les dates, les prix et les disponibilités, ainsi que le moyen le plus rapide de réserver une place avant la disparition des derniers billets.

Quand a lieu le Grand Prix de F1 des Pays-Bas ?

Le Grand Prix des Pays-Bas de Formule 1 Heineken 2026 se déroule sur trois jours au circuit de Zandvoort, avec l’ajout d’une session de F1 Sprint au programme du samedi pour la première fois de l’histoire de la course.

Date et heure Épreuve Lieu Billets vendredi 21 août Essais libres et qualifications Sprint Circuit de Zandvoort, Pays-Bas Billets samedi 22 août F1 Sprint et qualifications Circuit de Zandvoort, Pays-Bas Billets dimanche 23 août Jour de course Circuit de Zandvoort, Pays-Bas Billets

Avec l’arrivée du format Sprint au calendrier pour la première fois à Zandvoort, le samedi prend désormais une importance supplémentaire, avec deux sessions compétitives en une seule journée au lieu des seules qualifications.

Où acheter des billets pour le Grand Prix de F1 des Pays-Bas ?

Il y a deux options à considérer. Le site officiel du Grand Prix des Pays-Bas dispose encore d’un petit stock de billets pour le vendredi, tandis que le samedi et le dimanche y sont totalement épuisés. Pour ces deux journées, ainsi que pour ceux qui souhaitent plus de choix le vendredi, StubHub est la principale place de marché de revente, avec des annonces en direct dans chaque tribune et zone d’admission générale du circuit.

Combien coûtent les billets pour le Grand Prix de F1 des Pays-Bas ?

Les prix des billets à Zandvoort varient selon le jour, la tribune et l’anticipation de l’achat, mais l’option la moins chère pour entrer dans le circuit reste le billet du vendredi à l’unité, qui couvre la première séance d’essais et les qualifications Sprint.

Les annonces actuelles sur StubHub pour la course 2026 affichent les prix de départ suivants :

Vendredi (essais et qualifications Sprint) : à partir de 80 €

Samedi (F1 Sprint et qualifications) : à partir de 199 €

Dimanche (jour de course) : à partir de 355 €

Pass 2 jours, samedi et dimanche : à partir de 474 €

Pass 3 jours, week-end complet : à partir de 443 €

Le vendredi reste de très loin la manière la plus abordable de vivre un véritable week-end de Formule 1 à Zandvoort, en offrant les essais ainsi que le spectacle supplémentaire des qualifications Sprint pour une fraction du prix d’un billet pour le jour de course. Pour les fans au budget plus serré, c’est clairement le meilleur point d’entrée en termes de rapport qualité-prix.

Les prix sur le marché de la revente évoluent constamment en fonction de la demande, si bien que les montants peuvent grimper à mesure que l’événement approche. Les zones d’admission générale autour des dunes se situent généralement dans la fourchette basse du marché, tandis que les places réservées en tribune dans des endroits emblématiques comme le virage Tarzan ou l’Arie Luyendijkbocht incliné du virage 14 se négocient plus cher.

Comment obtenir des billets pour le Grand Prix de F1 des Pays-Bas ?

Il existe cette année deux moyens d’entrer à Zandvoort, l’officiel et la revente, et le choix dépend en grande partie du jour que vous visez.

Billets officiels : La billetterie du GP des Pays-Bas ne dispose de places que pour la séance d’essais et de qualifications Sprint du vendredi, le samedi et le dimanche étant indiqués comme épuisés et accessibles uniquement via une liste d’attente. Les fans peuvent s’y inscrire directement sur le site officiel du Grand Prix des Pays-Bas, même si rien ne garantit qu’une place se libérera avant la semaine de la course, et les prix y sont fixes à leur valeur faciale, sans flexibilité sur le choix des sièges lorsque la demande est forte.

Billets en revente : Pour le samedi et le dimanche, ainsi que pour les acheteurs qui veulent simplement plus de choix le vendredi, StubHub est l’option la plus pratique. Comme il s’agit d’une place de marché en direct, les disponibilités se renouvellent constamment à mesure que les vendeurs mettent des billets en vente, ce qui permet à des places d’apparaître dans toutes les tribunes et zones d’admission générale même après la fermeture du canal officiel. Cela permet aussi de comparer côte à côte l’emplacement exact des sièges et les prix avant l’achat, plutôt que de se voir attribuer une catégorie.

Pour acheter via StubHub :

Rendez-vous sur la page StubHub des billets du Grand Prix des Pays-Bas Choisissez le jour que vous préférez, qu’il s’agisse de la session du vendredi plus abordable, de la nouvelle Sprint du samedi ou du jour de course du dimanche Comparez les annonces par tribune, vue et prix pour trouver le billet adapté à votre budget Finalisez votre achat en toute sécurité et recevez immédiatement la confirmation de votre place Surveillez les pass de plusieurs jours si vous voulez vivre l’expérience complète du week-end de Zandvoort, des essais jusqu’au drapeau à damier

Les acheteurs doivent toujours vérifier si une annonce concerne une admission générale ou une tribune précise, car les vues autour du circuit varient considérablement compte tenu du tracé vallonné de Zandvoort, bordé de dunes. Pour la plupart des fans, surtout ceux qui visent un accès le samedi ou le dimanche, la revente est actuellement la seule option réaliste.

Tout ce qu’il faut savoir sur le circuit de Zandvoort

Le circuit de Zandvoort est niché au milieu des dunes sur la côte néerlandaise de la mer du Nord, à environ 40 kilomètres à l’ouest d’Amsterdam, ce qui en fait l’un des sites les plus pittoresques du calendrier de la Formule 1. Ce tracé de 4,259 km et 14 virages est célèbre pour ses courbes inclinées, une rareté en Formule 1 moderne. Le virage 3, connu sous le nom de Hugenholtzbocht, et le virage 14, l’Arie Luyendijkbocht, présentent tous deux une inclinaison de 18 %, soit 32 degrés, favorisant des courses plus serrées et davantage d’opportunités de dépassement que l’ancien tracé ne le permettait.

Le site remonte à 1939, lorsqu’un circuit urbain temporaire a été construit en utilisant des routes laissées après des travaux de guerre, avant d’ouvrir officiellement comme circuit permanent en 1948. Entre 1950 et 1985, il a accueilli le Grand Prix des Pays-Bas comme manche du Championnat du monde de Formule 1, avec des vainqueurs légendaires comme Alberto Ascari, Jackie Stewart, Niki Lauda et Alain Prost, avant de perdre sa place au calendrier pendant plus de trois décennies.

Le retour de la Formule 1 en 2021 a transformé Zandvoort en l’un des billets les plus convoités du sport, en grande partie grâce à la domination de Verstappen et à l’ampleur du soutien néerlandais qui déferle sur la ville côtière chaque mois d’août. Les dunes elles-mêmes font office de tribunes naturelles, offrant aux spectateurs des points de vue inhabituels sur plusieurs virages à la fois, ce que peu d’autres circuits du calendrier peuvent proposer.

Avec 2026 désigné, pour l’instant, comme la dernière apparition programmée de l’événement sur le circuit de Zandvoort, et l’ajout d’une F1 Sprint au week-end pour la toute première fois, tout indique que ce Grand Prix sera l’un des plus historiques et des plus difficiles d’accès de la saison. Les fans qui espèrent en faire partie devraient réserver leurs billets le plus tôt possible.