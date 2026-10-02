Comment acheter des billets pour le Grand Prix de Singapour de Formule 1 : dates, prix des billets et plus encore

Le Grand Prix de Singapour de Formule 1 Singapore Airlines fait son retour sur le circuit urbain de Marina Bay du 9 au 11 octobre 2026, avec la course principale disputée sous les projecteurs le dimanche soir. La course nocturne originelle de la F1 reste l’un des événements les plus spectaculaires du calendrier, propulsant les pilotes les plus rapides du monde à travers le centre-ville de Singapour à des vitesses pouvant atteindre 325 km/h, avec en toile de fond une skyline étincelante.

L’édition 2026 est historique. Pour la première fois, Singapour accueille un week-end Sprint de F1, et il s’agit de la dernière manche Sprint de la saison. Cela signifie de la compétition sur les trois jours, et pas seulement le dimanche, ce qui rend chaque dépassement encore plus précieux que jamais. En dehors de la piste, une immense programmation de divertissement répartie sur 10 scènes sera emmenée par The Killers et Lana Del Rey.

La demande a été énorme, et la disponibilité des billets est désormais extrêmement faible, certains pass tombant à leur tout dernier 1 %. GOAL vous donne ci-dessous tout ce qu’il faut savoir pour assurer votre place, notamment les dates, les prix, les différentes options de pass et où acheter vos billets dès maintenant.

Quand a lieu le Grand Prix de Singapour 2026 ?

Le Grand Prix de Singapour 2026 se déroule du vendredi 9 octobre au dimanche 11 octobre 2026, sur le circuit urbain de Marina Bay à Singapour. La course principale débute à 20 h 00, heure locale, le dimanche.

Date et heure Événement Lieu Billets Vendredi 9 octobre 2026 Pass vendredi uniquement : essais et qualifications Sprint Circuit urbain de Marina Bay, Singapour Billets Samedi 10 octobre 2026 Pass samedi uniquement : course Sprint et qualifications Circuit urbain de Marina Bay, Singapour Billets Dimanche 11 octobre 2026, 20 h 00 Pass dimanche uniquement : Grand Prix de Singapour Circuit urbain de Marina Bay, Singapour Billets Vendredi-samedi, 9-10 octobre 2026 Pass 2 jours : double programme week-end Sprint Circuit urbain de Marina Bay, Singapour Billets Vendredi-dimanche, 9-11 octobre 2026 Pass 3 jours : week-end de course complet Circuit urbain de Marina Bay, Singapour Billets

Où acheter des billets pour le Grand Prix de Singapour ?

Le moyen le plus simple d’acheter des billets pour le Grand Prix de Singapour 2026 est de passer par StubHub, où vous pouvez consulter des billets vérifiés pour chaque journée du week-end de course, comparer les prix instantanément et réserver votre pass en quelques minutes. Plusieurs catégories officielles étant déjà épuisées, StubHub est aussi l’endroit où vous trouverez encore des billets pour des sessions qui ne sont plus disponibles à la billetterie, y compris pour la journée de course du dimanche.

La disponibilité est extrêmement faible pour toutes les options. Au moment de la rédaction de cet article, il ne reste que 3 % des billets Pass 3 jours sur StubHub, le Pass 2 jours n’est plus qu’à son tout dernier 1 %, et les pass journée du vendredi comme du samedi ne disposent plus que de 2 % de stock. Si vous prévoyez d’y assister, ce n’est pas le genre d’événement où attendre est payant.

Les billets sont également vendus sur le site officiel du Singapore GP, dans la limite des catégories encore disponibles. Gardez à l’esprit que les billets officiels sont livrés au format numérique via l’application Singapore GP, et que les captures d’écran ou les PDF imprimés ne sont pas acceptés aux entrées, alors assurez-vous que la livraison de votre billet est bien réglée avant le week-end de course.

Combien coûtent les billets du Grand Prix de Singapour ?

Les billets les moins chers pour le Grand Prix de Singapour 2026 démarrent autour de 155 USD pour un pass Walkabout Zone 4 à la journée . C’est vraiment l’achat le plus malin cette année. Grâce au nouveau format Sprint, un billet du vendredi ou du samedi inclut désormais de la vraie compétition, et pas seulement des séances d’essais, ce qui fait de l’entrée à la journée le meilleur rapport qualité-prix jamais proposé pour cet événement. L’accès Walkabout inclut aussi la scène principale de Padang, ce qui vous permet d’assister aux concerts phares sans payer un pass premium.

Voici la répartition des prix par catégorie :

Admission générale Walkabout Zone 4 : à partir d’environ 155 USD par jour

Premier Walkabout : à partir d’environ 230 USD par jour

Tribunes à la journée : à partir d’environ 178 USD

Pass 3 jours : environ 419 à 1 927 USD au prix facial, de l’accès Walkabout jusqu’à la tribune Super Pit sur la ligne droite des stands

Hospitalité : forfaits premium à partir d’environ 3 730 USD pour une journée et 3 990 USD pour des suites sur l’ensemble du week-end

Le Pass 2 jours mérite une mention spéciale comme le meilleur choix du week-end en matière de rapport qualité-prix. Il couvre les qualifications Sprint du vendredi, puis la course Sprint et les qualifications du Grand Prix le samedi, ce qui représente trois sessions compétitives en deux soirées, et avec seulement 1 % des billets encore disponibles, c’est aussi l’option qui se vend le plus vite.

Les prix sur les plateformes de revente comme StubHub augmentent à mesure que le stock diminue, et avec la plupart des pass désormais sous le seuil des 3 % de disponibilité, les acheteurs les plus rapides obtiendront de très loin les meilleurs prix.

Tout ce qu’il faut savoir sur le Grand Prix de Singapour

Le Grand Prix de Singapour est entré dans l’histoire en 2008 comme toute première course nocturne de la Formule 1, et il est depuis l’un des favoris des fans comme des pilotes. Il est largement considéré comme l’une des courses les plus exigeantes physiquement de la saison, avec une chaleur intense, une humidité supérieure à 90 % et près de deux heures de concentration ininterrompue sur un circuit urbain bosselé, ce qui explique précisément pourquoi le spectacle est si captivant.

L’édition 2026 fait encore monter les enjeux avec le tout premier week-end Sprint de l’histoire de Singapour. Les qualifications Sprint ont lieu le vendredi, la course Sprint comptant pour les points et les qualifications du Grand Prix se partagent le samedi, et le Grand Prix de 62 tours vient clôturer le week-end sous les projecteurs le dimanche soir. Chaque journée propose de la vraie course, et chaque billet donne accès à de la vraie action.

Au-delà de la piste, le Grand Prix de Singapour fait aussi office de festival de musique à grande échelle. Concerts, feux d’artifice et animations répartis sur 10 scènes sont tous inclus dans votre billet de course, avec The Killers et Lana Del Rey en têtes d’affiche de la programmation 2026.

Tout ce qu’il faut savoir sur le circuit urbain de Marina Bay

Le circuit urbain de Marina Bay est un tracé urbain temporaire de 4,94 km comprenant 19 virages, qui serpente à travers le quartier d’affaires central de Singapour et son front de mer. Il accueille la Formule 1 depuis 2008 et passe devant certains des sites les plus célèbres de la ville, notamment Marina Bay Sands, le Singapore Flyer et l’Esplanade.

Le circuit est divisé en quatre zones, et votre billet détermine celles auxquelles vous pouvez accéder. Tous les détenteurs de billets peuvent entrer dans la zone Walkabout 4, qui comprend les principales scènes de divertissement. Rejoindre le circuit est simple : plusieurs stations de MRT entourent le site, le métro circule tard les soirs de course, et de nombreux hôtels du centre-ville se trouvent à une distance confortable à pied des entrées.