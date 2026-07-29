Comment acheter des billets pour le Grand Prix d’Italie de F1 : dates, prix des billets et plus encore

Le Grand Prix d’Italie de Formule 1 fait son retour à Monza du 4 au 6 septembre 2026, et reste l’un des week-ends les plus électrisants de tout le calendrier. Surnommé le Temple de la vitesse, l’Autodromo Nazionale Monza accueille cette course presque chaque saison depuis le lancement du Championnat du monde en 1950, ce qui en fait le cœur battant de la passion italienne pour le sport automobile. Attendez-vous à voir des tifosi agiter des drapeaux, à entendre le tonnerre des vitesses de pointe en ligne droite et à vivre une atmosphère entièrement acquise à Ferrari, sans équivalent sur la grille.

Alors que la plus ancienne écurie du sport court à domicile, les tribunes se remplissent vite, et les espaces hospitalité ainsi que les zones premium ont déjà commencé à se vendre bien avant le week-end de course.

GOAL a fait le travail pour vous éviter d’avoir à le faire. Ci-dessous, vous trouverez le programme de la course, où acheter, les prix actuels des billets et la meilleure manière de réserver une place avant que les meilleures options ne disparaissent. Les billets sont déjà disponibles, et avec une demande aussi forte, mieux vaut toujours s’y prendre tôt.

Quand a lieu le Grand Prix d’Italie ?

Date et heure Événement Lieu Billets vendredi 4 septembre 2026 Essais libres 1 et 2 Autodromo Nazionale Monza, Italie Billets samedi 5 septembre 2026 Qualifications Autodromo Nazionale Monza, Italie Billets dimanche 6 septembre 2026 Jour de course Autodromo Nazionale Monza, Italie Billets

Le vendredi est traditionnellement une journée de libre circulation à Monza, et les fans peuvent découvrir la plupart des tribunes du circuit avant de rejoindre leur place pour les qualifications et la course. Les horaires des sessions sont confirmés à l’approche du week-end, il vaut donc la peine de revenir consulter le programme finalisé à mesure que l’événement approche.

Où acheter des billets pour le Grand Prix d’Italie ?

Le moyen le plus simple d’acheter des billets pour le Grand Prix d’Italie est de passer par StubHub, qui propose un large éventail d’options dans chaque tribune et zone d’admission générale de Monza. C’est particulièrement utile une fois les canaux officiels épuisés, puisque la plateforme vous met directement en relation avec des fans qui revendent des billets vérifiés, souvent à des prix compétitifs.

Les billets officiels sont également vendus sur Formula1.com et via TicketOne, le partenaire billetterie du circuit de Monza, tandis que plusieurs revendeurs agréés, dont P1 Travel et Grandstand Tickets, proposent des packages tribune, hospitalité et Paddock Club. Quelle que soit l’option choisie, acheter tôt est essentiel. De nombreuses tribunes premium de Monza, notamment les places donnant sur la chicane Ascari et la Seconda Variante, sont déjà épuisées pour 2026, et la demande globale pour cette course figure historiquement parmi les plus élevées du calendrier.

Pour les fans qui veulent la flexibilité de comparer en un seul endroit les vues, les prix et les disponibilités des places sur l’ensemble du circuit, StubHub reste le moyen le plus rapide de consulter les offres en direct et de réserver une place pour les essais, les qualifications ou le jour de course.

Combien coûtent les billets pour le Grand Prix d’Italie ?

À Monza, les prix des billets vont de l’admission générale à petit budget jusqu’aux offres hospitalité haut de gamme, ce qui donne aux fans plusieurs façons de vivre le week-end selon leur budget.

Admission générale (Prato) : L’option la plus abordable, qui offre l’accès à des talus en herbe ouverts autour du circuit plutôt qu’à une place réservée. Un pass admission générale de trois jours commence généralement autour de 450 euros pour l’ensemble du week-end lorsqu’il est combiné avec des frais de transport et d’hébergement de base, ce qui en fait le point d’entrée pour les fans attentifs à leur budget.

Billets en tribune : Des places réservées dans l’une des nombreuses tribunes nommées de Monza, avec des prix variant selon l’emplacement et la vue. Les pass tribune de trois jours commencent généralement autour de 300 euros et peuvent grimper jusqu’à 600 euros ou davantage pour des emplacements premium, comme les tribunes Lateral Parabolica, qui surplombent le célèbre dernier virage du circuit.

Hospitalité et Paddock Club : Pour une expérience VIP complète, les offres hospitalité premium incluent une restauration gastronomique, l’accès au paddock et des zones d’observation privilégiées. Ces packages peuvent coûter plusieurs milliers d’euros par personne pour l’ensemble du week-end, et certaines expériences haut de gamme sont déjà épuisées pour 2026.

De manière générale, les billets à la journée pour les qualifications ou le jour de course coûtent moins cher qu’un pass complet de trois jours, tandis que les billets du dimanche pour la course sont généralement l’option à la journée la plus chère en raison de la demande. Les prix n’incluent généralement pas les frais de réservation ou de livraison, et des tarifs early bird ou réduits pour les enfants et les seniors peuvent aussi être proposés via les canaux officiels.

Parce que Monza est l’une des courses les plus accessibles du calendrier par rapport à d’autres Grands Prix européens, elle figure régulièrement parmi les étapes les moins chères du calendrier de la F1 en matière de prix des billets, même si les coûts ont légèrement augmenté d’une année sur l’autre.

Tout ce qu’il faut savoir sur l’Autodromo Nazionale Monza

Situé dans l’enceinte d’un ancien parc royal au nord de Milan, l’Autodromo Nazionale Monza est chargé d’histoire dans le sport automobile. Inauguré en 1922, il s’agit du plus ancien circuit de course construit à cet effet en Europe continentale et du troisième plus ancien au monde. Son tracé de 5,793 kilomètres est célèbre pour ses longues lignes droites à pleine vitesse interrompues par des chicanes, notamment la Variante del Rettifilo, Curva Grande et l’emblématique Parabolica, qui en font ensemble le circuit le plus rapide du calendrier actuel de la F1.

Monza est la maison spirituelle de Ferrari, et aucun autre rendez-vous du calendrier n’égale l’intensité des tifosi en pleine ferveur, surtout si la Scuderia se bat pour la victoire. Le circuit a aussi la particularité d’être l’un des deux seuls tracés, avec Silverstone, à avoir accueilli une manche du Championnat du monde chaque année depuis 1950, à l’exception d’un unique transfert à Imola en 1980.

Pour le confort le jour de l’événement, il faut noter qu’une grande partie de la zone d’admission générale est constituée de talus en herbe plutôt que de terrasses pavées, et que certaines places en tribune se résument à de simples bancs en béton. Un coussin est donc un ajout judicieux à votre équipement de jour de course. Le circuit est bien desservi par des navettes et des liaisons ferroviaires depuis Milan, ce qui en fait l’un des Grands Prix européens les plus faciles d’accès sans voiture.

Que vous recherchiez le rugissement des moteurs depuis Curva Grande ou les célébrations du podium depuis la Parabolica, Monza offre l’un des week-ends de course les plus atmosphériques du sport mondial. Avec des billets qui partent déjà vite pour 2026, c’est le moment de réserver votre place pour le Temple de la vitesse.