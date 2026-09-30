Le Grand Prix d’Abu Dhabi est la manche de clôture de la saison de Formule 1, disputée sur le circuit de Yas Marina à Abu Dhabi, aux Émirats arabes unis. Des pilotes vedettes, dont Max Verstappen, Lewis Hamilton et Lando Norris, courent sous les projecteurs dans cette épreuve du championnat.

Depuis 2009, ce rendez-vous propose du sport automobile de classe mondiale ainsi que des concerts à l’Etihad Park. Des fans de course venus du monde entier se rendent sur l’île de Yas pour vivre en direct une course de nuit sur le circuit.

GOAL vous fournit les dates essentielles de la course, les détails sur le lieu et les options d’achat de billets. Lisez la suite pour découvrir comment obtenir vos billets pour le Grand Prix d’Abu Dhabi dès aujourd’hui avant l’épuisement des contingents.

Quand a lieu le Grand Prix d’Abu Dhabi ?

Date et heure Épreuve Lieu Billets 3 décembre 2026 Grand Prix d’Abu Dhabi : essais libres 1 et 2 Circuit de Yas Marina, Abu Dhabi, Émirats arabes unis Billets 4 décembre 2026 Grand Prix d’Abu Dhabi : essais libres 3 et qualifications Circuit de Yas Marina, Abu Dhabi, Émirats arabes unis Billets 5 décembre 2026 Grand Prix d’Abu Dhabi : sprint / qualifications Circuit de Yas Marina, Abu Dhabi, Émirats arabes unis Billets 6 décembre 2026 Grand Prix d’Abu Dhabi : jour de course Circuit de Yas Marina, Abu Dhabi, Émirats arabes unis Billets

Où acheter des billets pour le Grand Prix d’Abu Dhabi ?

Les billets officiels pour le Grand Prix d’Abu Dhabi sont disponibles sur le portail officiel du Grand Prix d’Abu Dhabi et sur le site du circuit de Yas Marina. Acheter directement auprès des vendeurs principaux permet aux fans d’accéder directement aux billets standard en admission générale et aux places en tribune.

Si les contingents de billets officiels sont épuisés, les plateformes de revente secondaires comme StubHub sont la solution à privilégier si les offres du site officiel sont épuisées.

Combien coûtent les billets pour le Grand Prix d’Abu Dhabi ?

Les prix des billets pour le Grand Prix d’Abu Dhabi commencent à 745 AED pour une admission générale d’une journée sur le site officiel, tandis que les pass week-end de 4 jours débutent à 1 645 AED et que les places en tribune commencent à 2 395 AED.

Si les contingents officiels en admission générale sont épuisés, les plateformes de revente secondaires comme StubHub offrent une autre possibilité d’obtenir des places de dernière minute. Les prix sur le marché secondaire commencent autour de 250 $ US pour des pass d’une journée et de 500 $ US pour un accès week-end, selon le choix des places et la demande.

Tout ce qu’il faut savoir sur le Grand Prix d’Abu Dhabi

Le Grand Prix d’Abu Dhabi est l’événement sportif phare des Émirats arabes unis. Organisée sur le circuit de Yas Marina, sur l’île de Yas, cette course au crépuscule passe de la lumière du jour à l’éclairage artificiel à mesure que les voitures bouclent 58 tours du tracé de 5,281 km.

Présentation du circuit et temps forts

Conçu par Hermann Tilke, le circuit de Yas Marina comporte 16 virages, deux longues lignes droites avec des zones DRS, ainsi que des virages en épingle serrés. Les principaux points de dépassement incluent le virage 5 au bout de la ligne droite arrière et Marsa Corner près de la marina.

Catégories de billets et expérience des fans

Admission générale : La façon la plus abordable d’assister à la course en direct. Les détenteurs d’un billet en admission générale ont accès à des zones d’observation surélevées à Abu Dhabi Hill surplombant les virages 2, 3 et 11, ainsi qu’à un accès complet aux fan zones du circuit.

Places en tribune : Des billets de tribune réservés dans les tribunes Main, North, South, West et Marina offrent des places dédiées avec une vue directe sur les arrêts au stand, la ligne de départ-arrivée et les principales manœuvres de dépassement.

Concerts après la course : Chaque billet de course inclut l’accès aux Yasalam After-Race Concerts, organisés chaque soir à l’Etihad Park, avec des artistes musicaux mondialement connus.

Informations essentielles sur le trajet et l’emplacement

L’île de Yas se situe à 15 minutes de l’aéroport international d’Abu Dhabi et à environ 50 minutes de Dubaï. Les spectateurs peuvent rejoindre le circuit en utilisant les taxis locaux, des services de transport avec chauffeur ou des navettes reliant les hôtels et attractions à proximité. Réserver tôt garantit l’accès aux billets les moins chers avant la fin des disponibilités.