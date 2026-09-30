Le Grand Prix d’Abu Dhabi est le final de la saison de Formule 1, disputé sur le circuit de Yas Marina à Abu Dhabi, aux Émirats arabes unis. Des pilotes vedettes comme Max Verstappen, Lewis Hamilton et Lando Norris courent sous les projecteurs dans cette épreuve du championnat.

Depuis 2009, ce rendez-vous propose un sport automobile de classe mondiale ainsi que des concerts à l’Etihad Park. Des fans de course automobile venus du monde entier se rendent sur l’île de Yas pour vivre en direct des courses nocturnes sur le circuit.

GOAL fournit les dates essentielles de la course, les détails sur le lieu et les options d’achat de billets. Lisez la suite pour savoir comment réserver vos billets pour le Grand Prix d’Abu Dhabi dès aujourd’hui avant l’épuisement des quotas.

Quand a lieu le Grand Prix d’Abu Dhabi ?

Date et heure Épreuve Lieu Billets 3 décembre 2026 Grand Prix d’Abu Dhabi : Essais 1 et 2 Circuit de Yas Marina, Abu Dhabi, Émirats arabes unis Billets 4 décembre 2026 Grand Prix d’Abu Dhabi : Essais 3 et qualifications Circuit de Yas Marina, Abu Dhabi, Émirats arabes unis Billets 5 décembre 2026 Grand Prix d’Abu Dhabi : Sprint / qualifications Circuit de Yas Marina, Abu Dhabi, Émirats arabes unis Billets 6 décembre 2026 Grand Prix d’Abu Dhabi : Jour de course Circuit de Yas Marina, Abu Dhabi, Émirats arabes unis Billets

Où acheter des billets pour le Grand Prix d’Abu Dhabi ?

Les billets officiels pour le Grand Prix d’Abu Dhabi sont disponibles sur le portail officiel du Grand Prix d’Abu Dhabi et sur le site du circuit de Yas Marina. Acheter directement auprès des vendeurs principaux permet aux fans d’accéder directement aux billets standard en admission générale et aux places en tribune.

Si les quotas de billets officiels sont épuisés, des plateformes de revente secondaires comme StubHub sont l’option à privilégier si les offres sur le site officiel sont épuisées.

Combien coûtent les billets pour le Grand Prix d’Abu Dhabi ?

Les prix des billets du Grand Prix d’Abu Dhabi commencent à 745 AED pour une admission générale à la journée sur le site officiel, avec des pass week-end de 4 jours à partir de 1 645 AED et des places en tribune à partir de 2 395 AED.

Si les quotas généraux officiels sont épuisés, des plateformes de revente secondaires comme StubHub offrent une autre solution pour obtenir des places de dernière minute. Les prix sur le marché secondaire commencent autour de 250 $ USD pour les pass à la journée et 500 $ USD pour un accès week-end, selon le choix des places et la demande.

Tout ce que vous devez savoir sur le Grand Prix d’Abu Dhabi

Le Grand Prix d’Abu Dhabi est l’événement sportif phare des Émirats arabes unis. Organisée sur le circuit de Yas Marina sur l’île de Yas, cette course au crépuscule passe de la lumière du jour à un éclairage artificiel sous projecteurs pendant que les voitures bouclent 58 tours sur ce tracé de 5,281 km.

Aperçu du circuit et moments clés

Conçu par Hermann Tilke, le circuit de Yas Marina compte 16 virages, deux longues lignes droites avec des zones DRS et des virages en épingle serrés. Les principaux points de dépassement incluent le virage 5 au bout de la ligne droite arrière et le virage de Marsa près de la marina.

Catégories de billets et expérience fan

Admission générale : La manière la plus abordable d’assister à la course en direct. Les détenteurs d’un billet en admission générale ont accès à des zones d’observation surélevées à Abu Dhabi Hill surplombant les virages 2, 3 et 11, ainsi qu’à un accès complet aux fan zones du circuit.

Places en tribune : Les billets réservés en tribune dans les tribunes Main, North, South, West et Marina offrent des places dédiées avec vue directe sur les arrêts aux stands, la ligne de départ-arrivée et les principales manœuvres de dépassement.

Concerts après-course : Chaque billet pour la course comprend l’accès aux Yasalam After-Race Concerts organisés chaque soir à l’Etihad Park, avec des artistes mondialement connus.

Informations essentielles sur le trajet et le lieu

L’île de Yas se trouve à 15 minutes de l’aéroport international d’Abu Dhabi et à environ 50 minutes de Dubaï. Les spectateurs peuvent rejoindre le circuit en taxi local, via des services de VTC ou grâce à des navettes reliant les hôtels et attractions à proximité. Réserver tôt garantit l’accès aux prix des billets les plus bas avant la fin des disponibilités.