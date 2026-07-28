Comment acheter des billets pour la tournée Revolution de Sonu Nigam : dates à Abu Dhabi, prix des billets et plus encore

L’une des voix les plus emblématiques d’Inde amène sa toute nouvelle tournée mondiale aux Émirats arabes unis, et Abu Dhabi a eu l’honneur d’être la toute première étape. Sonu Nigam lance The Revolution Tour à l’Etihad Arena, sur Yas Island, le vendredi 21 août 2026, offrant aux fans du Golfe l’occasion de faire partie de la soirée d’ouverture avant que la tournée ne passe par des scènes aux États-Unis, au Canada et en Australie.

The Revolution Tour est présentée comme une célébration de ces 30 années, combinant ses chansons les plus appréciées à une nouvelle production à l’échelle des arenas, conçue pour une nouvelle génération de fans. Comme cette date à Abu Dhabi marque le lancement mondial de la tournée, elle revêt une importance particulière pour le public des Émirats arabes unis, qui aura un premier accès à un spectacle encore en train de prendre forme partout ailleurs.

GOAL vous donne tous les détails sur les dates, les prix et la manière d’acheter, afin que vous puissiez réserver votre place pour la soirée d’ouverture d’une tournée véritablement mondiale.

Quand a lieu Sonu Nigam Revolution Tour ?

Date et heure Événement Lieu Billets Vendredi 21 août 2026, 21 h 00 Sonu Nigam: The Revolution Tour Etihad Arena, Yas Island, Abu Dhabi Billets

Les portes ouvrent à 19 h 30, avant le début prévu à 21 h 00, laissant largement le temps aux fans de trouver leur place et de s’installer avant le début du spectacle. Comme il s’agit de la date d’ouverture d’une toute nouvelle tournée mondiale, la demande devrait être forte, et il est donc vivement conseillé de réserver tôt.

Où acheter des billets pour Sonu Nigam Revolution Tour ?

L’endroit le plus sûr et le plus fiable pour acheter des billets est de passer par les canaux officiels du spectacle, notamment la propre plateforme de réservation de l’Etihad Arena et des partenaires de billetterie agréés comme Platinumlist.

Vous pouvez réserver votre place dès maintenant via le lien officiel de billetterie présent dans cet article. Les billets sont vendus selon le principe du premier arrivé, premier servi, et comme il s’agit de la soirée d’ouverture d’une nouvelle tournée mondiale, les catégories les moins chères devraient partir rapidement.

Combien coûtent les billets pour Sonu Nigam Revolution Tour ?

Les billets pour le lancement à Abu Dhabi de The Revolution Tour commencent à un tarif accessible de 95 AED, ce qui en fait l’un des grands concerts les plus abordables du calendrier estival des Émirats arabes unis. Les prix sont répartis en six catégories claires, offrant aux fans plusieurs options selon leur budget et leur proximité souhaitée avec la scène :

Bronze : à partir de 95 AED

Silver : à partir de 150 AED

Gold : à partir de 200 AED

Platinum : à partir de 325 AED

Diamond : à partir de 400 AED

Royal : à partir de 2 500 AED

La catégorie Bronze, au prix d’entrée, est une manière réellement peu coûteuse de faire partie de l’histoire de la tournée, tandis que la catégorie Royal se situe au sommet pour les fans en quête d’une expérience premium complète. Comme c’est généralement le cas avec une tarification par catégories pour les concerts, les options les moins chères sont aussi les plus limitées. Plus vous réservez tôt, plus vous aurez de chances d’obtenir une place dans le bas de la fourchette.

Comment obtenir des billets pour Sonu Nigam Revolution Tour ?

Acheter des billets pour le spectacle de Sonu Nigam à Abu Dhabi est un processus simple. Voici comment faire :

Rendez-vous sur la page de billetterie Platinumlist pour The Revolution Tour. Choisissez la catégorie de billet souhaitée en fonction de votre budget et de votre préférence de placement, à partir de la catégorie Bronze à 95 AED. Sélectionnez le nombre de billets nécessaire. Les enfants âgés de deux ans et moins peuvent assister au spectacle sans billet s’ils restent assis sur les genoux d’un parent ou d’un tuteur pendant toute la représentation, tandis que toute personne de moins de 16 ans doit être accompagnée d’un adulte âgé de 21 ans ou plus. Finalisez votre réservation en utilisant votre moyen de paiement préféré au moment du règlement. Surveillez votre boîte mail pour recevoir la confirmation de votre e-billet avant le spectacle.

Comme il s’agit de la date de lancement d’une toute nouvelle tournée mondiale, et avec des prix de billets qui commencent bien en dessous de ce que demandent beaucoup de spectacles en arena, les fans sont encouragés à réserver tôt pour ne pas passer à côté des places au meilleur rapport qualité-prix.

Tout ce que vous devez savoir sur l’Etihad Arena

L’Etihad Arena est l’une des principales salles de divertissement couvertes des Émirats arabes unis, située sur Yas Island à Abu Dhabi. Depuis son ouverture, elle est devenue une destination de référence pour les grands concerts, les lancements de tournées mondiales et les spectacles live de grande envergure, en accueillant un large éventail de têtes d’affiche internationales et régionales.

Yas Island est l’un des principaux pôles de divertissement d’Abu Dhabi, qui abrite d’autres attractions majeures, ce qui permet facilement de combiner une soirée au concert avec une journée plus large sur place. La salle est bien desservie par le réseau routier à travers Abu Dhabi, et il est conseillé aux visiteurs de planifier leur trajet à l’avance compte tenu de la taille de l’île et de la demande attendue pour une ouverture de tournée de ce type.

Pour un spectacle de cette importance, il est recommandé d’arriver tôt, à la fois pour avoir le temps de passer les contrôles à l’entrée et pour profiter de l’ambiance avant la fermeture des portes. Aucune photographie ni captation vidéo n’est autorisée pendant la représentation, y compris sur téléphone, et les sacs de plus de 30x30x15 cm ne sont pas autorisés dans la salle, sans vestiaire disponible sur place. Les poussettes ne seront pas autorisées à l’intérieur, même si un espace de stationnement pour poussettes sera mis à disposition.

Avec trois décennies de tubes, le poids d’un véritable lancement de tournée mondiale derrière lui, et des billets à partir d’un tarif très accessible de 95 AED, la soirée d’ouverture de Revolution Tour de Sonu Nigam à Abu Dhabi s’annonce comme l’un des concerts les plus marquants de l’année aux Émirats arabes unis. Réservez votre place via le lien officiel de billetterie avant que les billets au meilleur prix ne disparaissent.