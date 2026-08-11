Comment acheter des billets pour la FA Cup 2026/27 : dates des tours confirmées, prix moyens des billets et plus encore

La FA Cup 2026/27 promet d’être à la hauteur de sa réputation de compétition à élimination directe la plus imprévisible au monde, alors que des clubs de toute la pyramide du football anglais se disputent une place à Wembley Stadium pour l’affrontement ultime.

Après des mois de tours de qualification, d’exploits de « petits » face aux « grands » et de suspense à haute intensité, tout sera en place pour une nouvelle finale de prestige au temple du football anglais en mai 2027.

Laissez GOAL vous guider à travers toutes les informations essentielles sur la billetterie, notamment comment acheter vos places, les coûts estimés, le calendrier de la compétition et les options premium.

Quel est le calendrier de la FA Cup ?

Les tours de qualification de la FA Cup de cette saison ont débuté le samedi 8 août 2026.

L’intégralité de la compétition s’étale sur plus de neuf mois, avec comme point d’orgue la grande finale à Wembley Stadium le samedi 22 mai 2027.

Les dates clés de la phase finale de la compétition sont les suivantes :

7 novembre 2026 : premier tour principal (entrée en lice de l’EFL League One et de l’EFL League Two)

5 décembre 2026 : deuxième tour principal

9 janvier 2027 : troisième tour principal (entrée en lice de la Premier League et du Championship)

13 février 2027 : quatrième tour principal

6 mars 2027 : cinquième tour principal

3 avril 2027 : quarts de finale

24–25 avril 2027 : demi-finales

22 mai 2027 : finale

Comment acheter des billets de match de FA Cup ?

Acheter des billets directement via les portails officiels des clubs participants est le moyen le plus sûr et le plus fiable de s’assurer des places pour la FA Cup.

Allocations prioritaires : les billets de match de FA Cup ne sont pas automatiquement inclus dans la formule standard d’abonnement de saison d’un club. Cependant, les abonnés et les membres officiels du club bénéficient d’un accès prioritaire lors de fenêtres d’achat dédiées.

les billets de match de FA Cup ne sont pas automatiquement inclus dans la formule standard d’abonnement de saison d’un club. Cependant, les abonnés et les membres officiels du club bénéficient d’un accès prioritaire lors de fenêtres d’achat dédiées. Allocations pour Wembley (demi-finales et finale) : les clubs participant aux demi-finales et à la finale reçoivent chacun une allocation de billets (généralement autour de 30 000 billets par club pour les matches à Wembley). Ceux-ci sont distribués directement par les clubs finalistes en fonction des points de fidélité et du statut d’abonné.

les clubs participant aux demi-finales et à la finale reçoivent chacun une allocation de billets (généralement autour de 30 000 billets par club pour les matches à Wembley). Ceux-ci sont distribués directement par les clubs finalistes en fonction des points de fidélité et du statut d’abonné. Marchés secondaires : pour les supporters qui ne parviennent pas à obtenir de billets via les allocations officielles des clubs, les plateformes secondaires proposent des options de revente alternatives pour les matches les plus demandés. Veillez à vérifier les conditions générales du site sur lequel vous achetez.

Combien coûtent les billets de match de FA Cup ?

La demande et les prix des billets augmentent à mesure que la compétition approche de son apothéose à Wembley en mai. Voici un aperçu des prix moyens des billets :

Décision du club hôte (tours 1 à 6) : la FA fixe un prix minimum de 10 £ pour les premiers tours jusqu’aux quarts de finale. Les clubs à domicile fixent les prix faciaux selon le niveau de l’adversaire et l’emplacement des sièges.

la FA fixe un prix minimum de 10 £ pour les premiers tours jusqu’aux quarts de finale. Les clubs à domicile fixent les prix faciaux selon le niveau de l’adversaire et l’emplacement des sièges. Tarification par catégories à Wembley (demi-finales et finale) : les prix officiels à Wembley sont standardisés entre les catégories 1 et 4, avec des billets adultes allant de 30 £ à 120 £ pour les demi-finales et de 50 £ à 255 £ pour la finale.

Date Tour Lieu Prix facial moyen estimé Samedi 7 nov. 2026 Premier tour principal Stades divers 10 £ – 25 £ Samedi 5 déc. 2026 Deuxième tour principal Stades divers 15 £ – 30 £ Samedi 9 janv. 2027 Troisième tour principal Stades divers 20 £ – 45 £ Samedi 13 févr. 2027 Quatrième tour principal Stades divers 25 £ – 50 £ Samedi 6 mars 2027 Cinquième tour principal Stades divers 30 £ – 60 £ Samedi 3 avr. 2027 Quarts de finale Stades divers 35 £ – 75 £ Samedi 24 avr. 2027 Demi-finales Wembley Stadium, Londres 45 £ – 90 £ (moy. : ~60 £) Samedi 22 mai 2027 Finale Wembley Stadium, Londres 50 £ – 175 £+ (moy. : ~100 £)

Obtenir des billets pour la FA Cup permet aux supporters passionnés de vivre en direct la magie intemporelle, les exploits des « petits » face aux « grands » et l’intensité dramatique du football anglais à élimination directe. Afin de garantir à votre profil utilisateur nouvellement enregistré le rendement absolu le plus élevé sur votre mise en page initiale, l’utilisation d’un code d’inscription est très bénéfique. Consultez notre page dédiée pour activer votre bonus de bienvenue en utilisant notre code promo officiel betwinner.