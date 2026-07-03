L'ascension fulgurante de la Norvège sur la scène footballistique atteint un sommet spectaculaire alors que les Scandinaves s'apprêtent à affronter le Brésil, quintuple champion du monde, lors d'un match très attendu des huitièmes de finale de la Coupe du monde.

Qualifiée pour la première fois depuis près de trois décennies pour la phase à élimination directe de la Coupe du monde, la sélection scandinave a validé son billet grâce à une victoire 2-1 arrachée de haute lutte face à la Côte d’Ivoire en seizièmes de finale, sur un but décisif inscrit en fin de match.

Portée par la maîtrise créative de Martin Ødegaard et l’efficacité redoutable de son talisman Erling Haaland, cette génération a officiellement prouvé qu’elle appartenait à l’élite mondiale.

Calendrier de la Norvège pour la Coupe du monde 2026

Date (heure du coup d’envoi) Adversaire Stade Résultat final / Billets Mardi 16 juin Norvège - Irak Gillette Stadium (Foxborough) 4-1 Lundi 22 juin Norvège - Sénégal MetLife Stadium (East Rutherford) 3-2 Vendredi 26 juin Norvège - France Gillette Stadium (Foxborough) 1-4 Mardi 30 juin Seizièmes de finale : Côte d’Ivoire - Norvège Stade de Dallas (AT&T Stadium), Arlington, Texas 1-2 Dimanche 5 juillet Huitièmes de finale : Brésil - Norvège MetLife Stadium (stade de New York/New Jersey) Acheter des billets

Comment acheter des billets pour la Coupe du monde 2026 en Norvège ?

Voici l’essentiel en bref :

La phase de vente de dernière minute est en cours depuis le 1^(er) avril. Contrairement aux étapes précédentes, il n’y a pas de tirage au sort : les billets sont attribués selon le principe du « premier arrivé, premier servi », avec une confirmation immédiate. Il s’agit de la dernière chance d’acheter des places officielles directement auprès de la FIFA.

est en cours depuis le 1^(er) avril. Contrairement aux étapes précédentes, il n’y a pas de tirage au sort : les billets sont attribués selon le principe du « premier arrivé, premier servi », avec une confirmation immédiate. Il s’agit de la dernière chance d’acheter des places officielles directement auprès de la FIFA. La plateforme officielle de revente de la FIFA est également ouverte ; il s’agit désormais du seul canal agréé permettant aux supporters d’acheter ou de vendre des billets vérifiés à des prix encadrés.

est également ouverte ; il s’agit désormais du seul canal agréé permettant aux supporters d’acheter ou de vendre des billets vérifiés à des prix encadrés. Les supporters peuvent aussi consulter des plateformes derevente comme StubHub pour dénicher des places de dernière minute, tout en veillant à lire attentivement les conditions de vente de ces intermédiaires.

Le parcours de la Norvège jusqu’à la finale

1. Seizièmes de finale

Adversaire : Côte d’Ivoire

Côte d’Ivoire Date / Lieu : mardi 30 juin 2026 au AT&T Stadium de Dallas

2. Huitièmes de finale

En cas de succès contre la Côte d’Ivoire, la Norvège prendra la direction du nord pour défier le vainqueur de la rencontre 76 (Brésil – Japon).

Adversaire potentiel : Brésil ou Japon

Brésil ou Japon Date et lieu : samedi 4 juillet 2026 au New York New Jersey Stadium (MetLife Stadium)

3. Quarts de finale

En se qualifiant pour les quarts de finale, la Norvège rejoindra le dernier carré, où elle affrontera le vainqueur de la poule regroupant le Mexique, l’Équateur, l’Angleterre ou la RD Congo.

Adversaire potentiel : Angleterre, Mexique, Équateur ou République démocratique du Congo

Angleterre, Mexique, Équateur ou République démocratique du Congo Date et lieu : jeudi 9 juillet 2026, Los Angeles Stadium (SoFi Stadium)

4. Demi-finales

Une victoire en quarts de finale propulserait Erling Haaland et ses coéquipiers à seulement une marche de la finale, où ils défieraient le vainqueur du quart de tableau inférieur gauche.

Adversaire potentiel : la France, l’Allemagne, l’Argentine ou l’Espagne

la France, l’Allemagne, l’Argentine ou l’Espagne Date et lieu : mardi 14 juillet 2026, AT&T Stadium (Dallas)

5. La finale de la Coupe du monde de la FIFA

L’étape ultime. La Norvège y défierait le grand favori issu de la partie opposée du tableau.

Adversaire potentiel : États-Unis, Pays-Bas, Belgique, Italie ou Portugal

États-Unis, Pays-Bas, Belgique, Italie ou Portugal Date et lieu : dimanche 19 juillet 2026, New York New Jersey Stadium (MetLife Stadium)

Billets pour la Coupe du monde 2026 de la Norvège : combien coûtent-ils ?

La FIFA a adopté une politique de tarification variable pour l’édition 2026. Les places pour la phase de groupes démarrent à 60 $ (pour certaines catégories de supporters), tandis que les tarifs pour la finale peuvent grimper jusqu’à 6 730 $.

Vous trouverez ci-dessous les fourchettes de prix estimées pour les différentes phases du tournoi :

Catégorie Phase de groupes Seizièmes de finale – Quarts de finale Demi-finales et finale Catégorie 1 250 $ - 400 $ 600 $ – 1 200 $ 1 500 $ - 6 730 $ Catégorie 2 150 $ - 280 $ 400 € – 800 € 1 000 € - 4 210 € Catégorie 3 100 $ – 200 $ 200 € – 500 € 600 € – 2 790 € Catégorie 4 60 € - 120 € 150–350 € 400 $ – 2 030 $

Affiche du match Brésil – Norvège (équipes masculines seniors)

Date Compétition Match Résultat 28 juillet 1988 Match amical international Norvège - Brésil 1–1 (match nul) 30 mai 1997 Match amical international Norvège - Brésil 4–2 (victoire de la Norvège) 23 juin 1998 Coupe du monde de la FIFA (phase de groupes) Norvège - Brésil 2-1 (victoire de la Norvège) 16 août 2006 Match amical international Norvège - Brésil 1–1 (match nul)

Quand aura lieu la Coupe du monde de la FIFA 2026 ?

La Coupe du monde de la FIFA 2026 se tiendra du 11 juin au 19 juillet 2026 dans 16 villes hôtes réparties au Canada, au Mexique et aux États-Unis.

Au total, 104 matchs seront disputés en 39 jours à travers l’Amérique du Nord. Pour la première fois, la compétition réunira 48 équipes et sera organisée conjointement par trois pays.

Les villes hôtes de la Coupe du monde de la FIFA 2026 sont les suivantes :

Canada : Toronto et Vancouver

Toronto et Vancouver Mexique : Guadalajara, Mexico et Monterrey

Guadalajara, Mexico et Monterrey États-Unis : Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, New Jersey, Philadelphie, San Francisco et Seattle.

Quels sont les stades de la Coupe du monde de la FIFA 2026 ?

En juin 2022, la FIFA a officiellement dévoilé les seize villes hôtes de l’édition 2026 (deux au Canada, trois au Mexique et onze aux États-Unis). Retrouvez ci-dessous la liste de ces villes ainsi que les stades qui les accueilleront :