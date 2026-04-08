Comment acheter des billets pour la Coupe du monde 2026 en Croatie : dates, calendrier, prix et plus encore

La Croatie se prépare pour sa quatrième participation consécutive à la Coupe du monde, la septième au total, et présente sur la scène internationale l'une des équipes les plus talentueuses techniquement et les plus tenaces d'Europe.

Après une troisième place historique en 2022 et une place en finale en 2018, les supporters des Vatreni sont plus impatients que jamais de voir si leur équipe pourra enfin aller jusqu'au bout et soulever le trophée.

Les hommes de Zlatko Dalic peuvent-ils entrer dans l'histoire ? Laissez GOAL vous guider à travers les dernières informations sur les billets pour la Coupe du monde 2026, notamment comment trouver les billets les moins chers et où les acheter en ligne.

Quand aura lieu la Coupe du monde de la FIFA 2026 ?

La Coupe du monde de la FIFA 2026 sera un événement historique, qui se déroulera du 11 juin au 19 juillet 2026.

Pour la première fois, le tournoi réunira 48 équipes et se déroulera dans 16 villes aux États-Unis, au Mexique et au Canada. Au total, 104 matchs seront disputés, garantissant plus de football que jamais.

Le parcours de la Croatie l'amènera à travers les principales villes nord-américaines, en commençant par une semaine d'ouverture spectaculaire au Texas avant de se diriger vers la côte Est et le Canada.

Les villes hôtes de la Coupe du monde 2026 sont :

Mexique : Mexico, Guadalajara, Monterrey.

Mexico, Guadalajara, Monterrey. États-Unis : Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, New York/New Jersey, Philadelphie, San Francisco, Seattle.

Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, New York/New Jersey, Philadelphie, San Francisco, Seattle. Canada : Toronto, Vancouver.

Quel est le calendrier des matchs de la Croatie pour la Coupe du monde 2026 ?

Date Rencontre (heure locale) Lieu Billets Mercredi 17 juin Angleterre vs Croatie (23 h) AT&T Stadium (Arlington, États-Unis) Billets Mercredi 24 juin Panama contre Croatie (2 h) BMO Field (Toronto, Canada) Billets Dimanche 28 juin Croatie vs Ghana (0 h) Lincoln Financial Field (Philadelphie, États-Unis) Billets

Le match d'ouverture de la Croatie à Arlington contre l'Angleterre sera l'un des plus attendus de la phase de groupes, ravivant une rivalité moderne acharnée. Ensuite, les Vatreni s'envoleront vers le nord, à Toronto, une ville qui compte une importante diaspora croate, pour affronter le Panama au BMO Field.

Ils termineront leur phase de groupes dans la ville historique de Philadelphie contre le Ghana, lors d'un match qui pourrait décider de la première place du groupe.

Comment acheter des billets pour la Coupe du monde 2026 de la Croatie ?

Portail officiel de billetterie de la FIFA

La FIFA met les billets en vente en plusieurs phases. Si vous avez manqué les premières mises en vente, restez à l'affût des prochaines opportunités :

Tirage au sort : il s'agit de la phase principale au cours de laquelle les supporters peuvent demander des billets pour des matchs spécifiques. Si la demande dépasse l'offre, un tirage au sort est organisé.

il s'agit de la phase principale au cours de laquelle les supporters peuvent demander des billets pour des matchs spécifiques. Si la demande dépasse l'offre, un tirage au sort est organisé. Ventes de dernière minute : À l'approche du début du tournoi au printemps 2026, les billets restants seront vendus selon le principe du « premier arrivé, premier servi ».

À l'approche du début du tournoi au printemps 2026, les billets restants seront vendus selon le principe du « premier arrivé, premier servi ». Tarif spécial pour les supporters : la FIFA a mis en place un tarif spécial de 60 dollars destiné spécifiquement aux supporters fidèles des équipes qualifiées, comme la Croatie. Ces billets sont gérés par la fédération nationale de football.

Marchés secondaires

Si les billets sont épuisés sur le site officiel, ou si vous recherchez des blocs de places spécifiques pour être avec d'autres supporters croates, les marchés secondaires comme StubHub peuvent constituer une bonne option de dernière minute.

Les prix sur ces plateformes varient en fonction de la demande, mais elles offrent la meilleure chance de trouver des places de dernière minute pour des matchs très attendus comme Croatie-Angleterre.

Où acheter des billets pour la Coupe du monde 2026 de la Croatie ?

La principale source pour tous les billets officiels est FIFA.com/tickets.

Vous devez créer un identifiant FIFA pour participer à toute période de vente officielle.

La FIFA propose également une plateforme officielle de revente pour les supporters qui ne peuvent plus se rendre au stade, permettant à d'autres d'acheter des billets à leur valeur nominale.

Pour les fans qui souhaitent plus de flexibilité ou qui ont manqué les périodes de vente officielles, StubHub est une plateforme secondaire de dernière minute permettant d'acheter des billets auprès d'autres fans.

Billets pour la Coupe du monde 2026 en Croatie : combien coûtent-ils ?

Les billets sont répartis en quatre catégories.

La catégorie 4 est la plus abordable, mais elle est généralement réservée aux résidents du pays hôte. Les supporters étrangers se tournent généralement vers la catégorie 3 pour bénéficier du meilleur rapport qualité-prix.

Les fourchettes de prix estimées pour les matchs de la phase de groupes sont les suivantes :

Catégorie Lieu Prix estimé (USD) Entrée pour les supporters Derrière les buts (supporters désignés) 60 $ Catégorie 3 Tribunes supérieures 180 $ - 220 $ Catégorie 2 Places d'angle et rangées intermédiaires supérieures 420 $ - 480 Catégorie 1 Lignes de touche (rangées inférieures) 600 $ - 750

*Remarque : les prix sont susceptibles de varier en fonction de la demande et du lieu.

Comment obtenir des billets d'hospitalité pour la Croatie

Vous pouvez profiter pleinement de la Coupe du monde de la FIFA 2026 grâce à des formules d'hospitalité complètes pour la Croatie, comprenant des billets premium, des mets et boissons gastronomiques, et bien plus encore.

Ce sont les seuls moyens de garantir votre place en dehors du système de tirage au sort et ils sont disponibles dans tous les pays hôtes.

Pour les fans qui souhaitent voyager avec style, les formules suivantes sont disponibles :

Match unique

Phase de groupes : n'importe quel match impliquant une équipe non hôte (idéal pour le grand choc de la Croatie à Arlington).

Phase à élimination directe : 1/16e de finale / 1/8e de finale / Match pour la 3e place : n'importe quel match.

Options d'accueil : Salon au bord du terrain, VIP, Salon des trophées, Champions Club, Pavillon de la FIFA.

À partir de 1 400 $ US / par personne

Suivez mon équipe

Venez voir la Croatie en action lors de tous ses matchs de la phase préliminaire, quel que soit le lieu, alors qu'elle se déplace entre les États-Unis et le Canada.

Comprend : les 3 matchs de la phase de groupes et 1 match des 16es de finale.

Options d'hospitalité : Pavillon de la FIFA.

À partir de 6 750 $ US par personne

Série « Lieu »

Assistez à tous les matchs dans le stade de votre choix (par exemple, l'AT&T Stadium ou le BMO Field).

Comprend : 4 à 9 matchs, selon le stade choisi.

Options d'hospitalité : Salon Pitchside, VIP, Salon Trophy, Champions Club, Pavillon de la FIFA.

À partir de 8 275 $ US / par personne

Que peut-on attendre de la Croatie en 2026 ?

Sous la houlette avisée de Zlatko Dalic, la Croatie reste une spécialiste des tournois. L'équipe a su opérer une transition en douceur, intégrant de jeunes stars tout en conservant l'intelligence tactique qui la caractérise depuis une décennie.

Le légendaire Luka Modric continue de défier le temps, apportant le leadership d'un vétéran et la vision de classe mondiale requises à ce niveau. Il est épaulé au milieu de terrain par l'infatigable Mateo Kovacic et le créatif Nikola Vlasic.

En défense, Joško Gvardiol s'est imposé comme l'un des meilleurs défenseurs centraux au monde, tandis que Dominik Livakovic reste une présence redoutable dans les cages, notamment dans les situations de penalty sous haute pression.

La plus grande force de la Croatie réside dans son esprit collectif et sa capacité à dominer ses adversaires dans les duels au milieu de terrain. Attendez-vous à ce qu’elle contrôle la possession et attende le moment idéal pour frapper, en utilisant sa supériorité technique même face aux adversaires les plus athlétiques.

Quels sont les sites de la Coupe du monde de football 2026 ?