Comment acheter des billets pour la Coupe du monde 2026 au Paraguay : dates, calendrier, prix et plus encore

Bonne nouvelle pour les supporters paraguayens : les trois matches de leur groupe se disputeront en Californie, sur la côte Ouest des États-Unis. Ils savent néanmoins que la tâche s’annonce ardue, d’autant qu’ils entameront la compétition face à l’un des co-organisateurs, les États-Unis.

Les attaquants européens Antonio Sanabria (Cremonese) et Julio Enciso (Strasbourg) ont brillé durant les éliminatoires, mais les milieux de terrain de la MLS Miguel Almiron (Atlanta United) et Andres Cubas (Vancouver Whitecaps) auront aussi leur mot à dire sur la scène nord-américaine cet été.

Laissez GOAL vous fournir toutes les dernières informations sur les billets pour la Coupe du monde 2026, notamment comment vous procurer des places et à quel prix.

Découvrez le calendrier des matchs de groupe du Paraguay pour la Coupe du monde 2026.

Date Rencontre (heure locale du coup d’envoi) Lieu Billets Vendredi 12 juin États-Unis - Paraguay (coup d’envoi à 18 h, heure locale) SoFi Stadium (Los Angeles) Billets Vendredi 19 juin Turquie vs Paraguay (21 h) Levi’s Stadium (San Francisco) Billets Jeudi 25 juin Paraguay - Australie (19 h) Levi’s Stadium (San Francisco) Billets

Comment se procurer des places pour le match de la Coupe du monde 2026 du Paraguay ?

Les principales loteries officielles de la Coupe du monde – prévente Visa, tirage au sort anticipé et tirage aléatoire de seconde chance – sont désormais closes.

Avec plus de 500 millions de demandes déjà traitées durant ces phases, la disponibilité des billets en prévente est désormais au plus bas.

Voici ce que vous devez retenir :

La phase de vente de dernière minute est en cours depuis le 1ᵉʳ avril. Contrairement aux étapes précédentes, il n’y a pas de tirage au sort : les billets sont attribués selon la règle du « premier arrivé, premier servi », avec une confirmation immédiate. Il s’agit de la toute dernière opportunité d’acquérir des places officielles directement auprès de la FIFA.

est en cours depuis le 1ᵉʳ avril. Contrairement aux étapes précédentes, il n’y a pas de tirage au sort : les billets sont attribués selon la règle du « premier arrivé, premier servi », avec une confirmation immédiate. Il s’agit de la toute dernière opportunité d’acquérir des places officielles directement auprès de la FIFA. La plateforme officielle de revente de la FIFA est également ouverte ; il s’agit du seul site agréé où les supporters peuvent acheter ou vendre des billets vérifiés à des prix encadrés, à mesure que le tournoi approche.

est également ouverte ; il s’agit du seul site agréé où les supporters peuvent acheter ou vendre des billets vérifiés à des prix encadrés, à mesure que le tournoi approche. Les supporters peuvent aussi consulter des plateformes derevente comme StubHub pour dénicher des places de dernière minute, tout en veillant à lire attentivement les conditions générales de vente de chaque site.

Combien coûtent les billets pour la Coupe du monde 2026 au Paraguay ?

Les billets pour les matchs de groupe du Paraguay sont répartis dans les catégories suivantes :

Catégorie 1 : places premium situées en bas des tribunes.

places premium situées en bas des tribunes. Catégorie 2 : Elle occupe les rangées supérieures et inférieures hors des zones de la catégorie 1.

Elle occupe les rangées supérieures et inférieures hors des zones de la catégorie 1. Catégorie 3 : Située principalement dans le haut de la tribune, au-delà des catégories 1 et 2.

Située principalement dans le haut de la tribune, au-delà des catégories 1 et 2. Catégorie 4 : Les places les plus abordables, situées dans la partie supérieure, en dehors des autres catégories.

Les tarifs peuvent évoluer au fil des différentes phases de mise en vente. Voici quelques estimations :

Scène Fourchette de prix des billets Phase de groupes (hors pays hôtes) 60 $ - 620 $ Phase de groupes (matchs des États-Unis, du Canada et du Mexique) 75 $ – 2 735 $ Seizièmes de finale 105 $ - 750 $ Huitièmes de finale 170 $ – 980 $ Quarts de finale 275 $ - 1 775 $ Demi-finales 420 € – 3 295 € Finale 2 030 $ - 7 875 $

Que peut-on attendre du Paraguay lors de la Coupe du monde 2026 ?

Si le Paraguay figurait parmi les treize sélections présentes à la première Coupe du monde en 1930, sa participation a longtemps été sporadique. Son parcours jusqu’aux huitièmes de finale au Mexique en 1986 est resté mémorable, mais ce n’est qu’à partir de 1998 que les « Albicelestes » ont pris l’habitude de se qualifier, entamant une série de quatre apparitions consécutives.

Lors de trois de ces quatre campagnes, la sélection albiceleste a franchi le premier tour, atteignant même les quarts de finale en 2010 en Afrique du Sud avant de s’incliner 1-0 face à l’Espagne, futur championne du monde.

Les Guaranis n’ont pas su capitaliser sur cet élan et, au grand dam de leurs supporters, ils n’ont plus jamais atteint la phase finale d’une Coupe du monde… jusqu’à présent. L’été s’annonce donc historique pour le Paraguay, d’autant qu’il accueillera un match du centenaire de la Coupe du monde à Asunción en 2030, et l’équipe entend bien briller en Amérique du Nord.

Bien qu’ils aient perdu tous leurs matches de groupe lors de la Copa América 2024 disputée aux États-Unis, les Paraguayens ont rebondi à temps pour les dernières journées des éliminatoires de la Coupe du monde 2026. Sous la houlette de leur nouveau sélectionneur, Gustavo Alfaro, ils ont enchaîné neuf matches sans défaite entre septembre 2024 et juin 2025, dont des victoires retentissantes à domicile contre le Brésil, l’Argentine et l’Uruguay.

Comment obtenir des billets d’hospitalité pour les matchs du Paraguay lors de la Coupe du monde 2026

Vivez l’expérience Coupe du monde de la FIFA 2026 dans son intégralité grâce à des formules d’hospitalité premium pour les matchs du Paraguay : billets de catégorie supérieure, restauration et boissons, ainsi que de nombreux autres avantages, dans les trois pays hôtes.

Les formules proposées sont les suivantes :

Match unique

Phase de groupes : un match au choix d’une équipe non hôte (hors CAN, MEX, USA)

Seizièmes de finale, huitièmes de finale ou match pour la troisième place : 1 rencontre au choix

Options d’hospitalité : Salon bord terrain, VIP, Salon du Trophée, Champions Club, Pavillon de la FIFA.

À partir de 1 400 USD par personne.

Série de stades

Suivez l’intégralité des rencontres sur le site de votre choix.

Forfait valable pour 4 à 9 matchs selon le stade choisi.

Valable pour chaque journée de match et toutes les phases de la compétition.

Options d’hospitalité : Salon bord terrain, VIP, Salon des trophées, Champions Club, Pavillon de la FIFA.

À partir de 8 275 USD par personne.

Suivez mon équipe

Suivez votre équipe en action durant l’intégralité de la phase de groupes, où que se déroulent les rencontres.

Les trois rencontres de la phase de groupes et une rencontre des seizièmes de finale.

Toutes les journées de match et tous les lieux sont éligibles.

La fonction « Suivre mon équipe » n’est actuellement pas disponible pour les équipes des pays hôtes (Canada, Mexique, États-Unis).

Options d’hospitalité : FIFA Pavilion

À partir de 6 750 USD par personne.

Des suites privées et l’accès Platinum sont également proposés aux groupes corporatifs ou VIP en quête d’une expérience premium.

Quand la Coupe du monde de la FIFA 2026 aura-t-elle lieu ?

La Coupe du monde de la FIFA 2026 se tiendra du 11 juin au 19 juillet 2026 dans 16 villes hôtes réparties au Canada, au Mexique et aux États-Unis.

Au total, 104 matchs seront disputés en 34 jours à travers l’Amérique du Nord. Pour la première fois, la compétition réunira 48 équipes et sera coorganisée par trois nations.

Les villes hôtes de la Coupe du monde de la FIFA 2026 sont les suivantes :

Canada : Toronto et Vancouver

Toronto et Vancouver Mexique : Guadalajara, Mexico et Monterrey

Guadalajara, Mexico et Monterrey États-Unis : Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, New York/New Jersey, Philadelphie, San Francisco et Seattle.

Où se dérouleront les rencontres de la Coupe du monde de la FIFA 2026 ?

Annoncées en juin 2022, ces seize villes – deux au Canada, trois au Mexique et onze aux États-Unis – accueilleront les rencontres dans les stades suivants :