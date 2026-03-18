Comment acheter des billets pour la Copa del Rey 2026 : Atlético Madrid vs Real Sociedad, informations sur le match et plus encore

Au terme d'une phase de demi-finales éprouvante, l'Atlético de Madrid et la Real Sociedad se sont qualifiés pour la finale. Ils s'affronteront pour le trophée le 18 avril à l'Estadio de La Cartuja, à Séville. Qui saura garder son sang-froid pour être sacré nouveau vainqueur de la Coupe ?

GOAL vous explique comment acheter des billets pour la finale de la Copa del Rey 2026, notamment leur prix et les points de vente.

Quand aura lieu la Copa del Rey 2026 ?

La finale est le seul match restant à disputer dans le cadre de la Copa del Rey. Elle se déroulera comme suit :

Date Match (CET) Lieu Billets Samedi 18 avril Atlético Madrid vs Real Sociedad (21 h) Estadio La Cartuja (Séville) Billets

Comment acheter des billets pour la finale de la Copa del Rey 2026

Pour l'achat des billets de la finale de la Copa del Rey, l'Atlético de Madrid et la Real Sociedad se verront attribuer un contingent spécifique (généralement environ 40 % chacun) destiné à être vendu directement à leurs membres et à leurs abonnés.

Les billets restants sont souvent gérés par la RFEF (Fédération royale espagnole de football), mais ils sont notoirement difficiles à obtenir en raison de la demande extrêmement forte.

L'Estadio La Cartuja, récemment rénové, affiche désormais une capacité de 72 000 places, mais même avec davantage de places disponibles, le stade affichera à coup sûr complet.

Si vous ne parvenez pas à obtenir de billets lors des tirages au sort officiels des clubs, vous pouvez vous tourner vers des revendeurs secondaires tels que StubHub, où des billets sont actuellement proposés aux fans souhaitant s'assurer une place à la dernière minute.

Billets pour la finale de la Copa del Rey 2026 : combien coûtent-ils ?

Les prix officiels des billets pour la finale de 2026 ont été fixés selon des tranches allant de 89 € à 282 €.

Les options les plus abordables se trouvent dans le « Fondo » (derrière les buts), tandis que les places « Preferencia » haut de gamme affichent les prix les plus élevés.

Sur le marché secondaire, les prix varient considérablement en fonction de la disponibilité.

Sur des sites comme StubHub, les billets sont actuellement proposés à partir d'environ 784 €, alors que l'engouement pour cette confrontation ne cesse de croître.

À quoi s'attendre pour la finale de la Copa del Rey ?

L'Atlético de Madrid s'est qualifié pour la finale à l'issue d'une demi-finale haletante contre le champion en titre, le FC Barcelone. Malgré une victoire écrasante 4-0 face au Barça lors du match aller, l'équipe de Diego Simeone a dû résister à une remontée spectaculaire au Camp Nou, avant de s'imposer finalement 4-3 sur l'ensemble des deux matchs. Il s'agit de la première participation de l'Atlético en finale depuis 2013.

La Real Sociedad, quant à elle, a démontré la domination basque en éliminant l'Athletic Club. Une victoire 1-0 à l'extérieur à San Mamés, suivie d'une victoire 1-0 à domicile, lui a assuré son retour à Séville. « La Real » cherchera à réitérer son succès de 2020 dans ce même stade, où elle avait battu ce même rival pour remporter le trophée.