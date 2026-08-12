Comment acheter des billets pour l’Union Berlin en 2026-2027 : prix moyens, matches confirmés et plus encore

L’Union Berlin s’est imposé comme l’un des clubs de football les plus populaires et les plus passionnés d’Allemagne. Alors que les Eiserne continuent de bénéficier d’un énorme soutien en Bundesliga pour la saison 2026/27, la demande pour les billets de match reste extrêmement élevée.

Si vous cherchez à assister à un match en direct à Berlin, voici tout ce qu’il faut savoir pour obtenir votre place, connaître les prix des abonnements de saison et les détails sur le stade.

Prochains matches et billets de l’Union Berlin en 2026/27

Où acheter des billets pour l’Union Berlin en 2026/27 ?

La voie principale et la plus sûre pour acheter des billets de match au prix facial est de passer directement par la billetterie officielle du 1. FC Union Berlin. En raison d’une demande exceptionnelle, les billets sont fréquemment épuisés pendant les fenêtres prioritaires réservées aux membres avant d’arriver à la vente générale.

Lorsque les mises en vente officielles du circuit primaire sont épuisées, les plateformes de billetterie secondaire peuvent proposer d’autres options de revente entre supporters pour les prochains matches de Bundesliga et de DFB-Pokal.

Billets de l’Union Berlin : combien coûtent les abonnements de saison ?

Pour la saison 2026/27, les abonnements de saison en tribune debout pour les matches de l’Union Berlin varient entre 238 € et 272 € pour les adultes au tarif plein, sans réduction. Les abonnements les plus chers en places assises, dans le secteur 1, atteignent 816 €.

Des réductions sont disponibles pour les membres officiels du club, les étudiants, les apprentis, les retraités, les chômeurs et les supporters lourdement handicapés.

Union Berlin : Stadion An der Alten Försterei

Le stade de l’Union Berlin est le Stadion An der Alten Försterei.