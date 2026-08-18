Comment acheter des billets pour K-Pop Fever 2026 : dates, prix des billets et plus encore

Les billets pour K-Pop Fever sont désormais en vente pour ce spectacle live en tournée qui amène les plus grands hits de la K-pop sur les scènes du monde entier, avec des dates en 2026 confirmées à Abu Dhabi, Tallinn, Berne et Lugano. Arrivée directement de Londres avec une troupe de 12 chanteurs et danseurs, la production interprète des hymnes de BTS, BLACKPINK, TWICE, Stray Kids et ATEEZ, ainsi que des chansons du phénomène mondial K-pop Demon Hunters.

La demande est intense : deux spectacles affichent déjà complet, et la plupart des dates restantes n’ont plus que 1 à 3 % de billets disponibles. GOAL a tout ce qu’il vous faut pour réserver vos billets pour K-Pop Fever dès maintenant, en commençant par les places les moins chères.

Quand a lieu K-Pop Fever ?

K-Pop Fever compte six dates confirmées entre août et novembre 2026, entre les Émirats arabes unis, l’Estonie et la Suisse. Deux spectacles affichent déjà complet, alors ne tardez pas pour les autres.

Date et heure Événement Lieu Billets mercredi 26 août 2026, heure à confirmer K-Pop Fever Etihad Arena, Abu Dhabi, Émirats arabes unis Billets samedi 12 septembre 2026, 18 h 00 K-Pop Fever Kongresshaus, Biel/Bienne, Suisse Billets dimanche 13 septembre 2026, 14 h 00 K-Pop Fever Alexela Concert Hall, Tallinn, Estonie Billets samedi 26 septembre 2026, 14 h 00 K-Pop Fever Etihad Arena, Abu Dhabi, Émirats arabes unis Billets dimanche 25 octobre 2026, 19 h 30 K-Pop Fever Theatersaal National, Berne, Suisse Billets dimanche 1er novembre 2026, 18 h 00 K-Pop Fever Palazzo dei Congressi, Lugano, Suisse Billets

À noter pour les fans suisses : le spectacle de Biel/Bienne a été reprogrammé deux fois avant d’être fixé au 12 septembre, tous les billets déjà achetés restant valables. Et après que la première date d’Abu Dhabi a affiché complet, un deuxième spectacle à l’Etihad Arena a été ajouté le 26 septembre, et il est désormais presque complet lui aussi.

Où acheter des billets pour K-Pop Fever ?

Le meilleur endroit pour acheter des billets K-Pop Fever en ligne est StubHub, où les six prochaines dates sont regroupées au même endroit et où chaque achat est protégé par la garantie FanProtect, ce qui signifie que vos billets sont couverts à 100 %. Avec la plupart des spectacles réduits à leurs derniers 1 à 3 % de billets, StubHub est aussi l’endroit où apparaissent les places restantes et de revente à mesure que des fans les remettent en vente, il vaut donc la peine d’activer une alerte même pour les dates complètes.

Les billets sont également vendus via des promoteurs locaux et les billetteries de chaque marché, notamment Piletilevi en Estonie et les billetteries des salles en Suisse et à Abu Dhabi, mais les contingents disponibles y partent rapidement. Pour les spectacles complets, n’achetez jamais auprès de vendeurs non officiels sur les réseaux sociaux ; une annonce sur une place de marché protégée est la seule option sûre.

Combien coûtent les billets pour K-Pop Fever ?

Les billets les moins chers pour K-Pop Fever démarraient autour de 26 dollars pour le spectacle d’Abu Dhabi, et avec ce premier niveau désormais épuisé, les places Silver à partir d’environ 42 dollars constituent actuellement l’option la moins chère, ce qui en fait toujours l’une des façons les plus abordables d’assister à un spectacle de K-pop en live. Lors des étapes européennes, les billets au tarif facial étaient proposés à partir d’environ 25 à 30 dollars. Avec la plupart des dates presque complètes, les prix des dernières places restantes augmentent, donc plus vous achetez tôt, moins c’est cher.

Voici le détail des tarifs pour le spectacle d’Abu Dhabi, la plus grande date de la tournée :

Bronze : à partir d’environ 26 dollars, le niveau le moins cher à l’origine, désormais épuisé

Silver : à partir d’environ 42 dollars, actuellement les places assises les moins chères disponibles

Gold et Diamond : catégories intermédiaires avec une vue plus proche de la scène

Platinum Floor : jusqu’à environ 121 dollars pour l’expérience premium au sol

Étapes européennes : tarif facial d’environ 25 à 30 dollars selon la salle

Enfants : les enfants de moins de deux ans entrent gratuitement sur les genoux d’un parent, et des billets enfants à tarif réduit ont été proposés sur certaines dates

En règle générale, acheter tôt permet d’avoir le meilleur choix de places au prix le plus bas, et StubHub est l’endroit idéal pour comparer tout ce qu’il reste.

Tout ce qu’il faut savoir sur K-Pop Fever

K-Pop Fever est une production live en tournée venue de Londres qui recrée le son, les chorégraphies et le spectacle des plus grands artistes de K-pop au monde. Une troupe de 12 chanteurs et danseurs propose une setlist ininterrompue couvrant BTS, BLACKPINK, TWICE, ROSE, Stray Kids et ATEEZ, ainsi que des morceaux favoris des fans tirés de KPop Demon Hunters, notamment des chansons de HUNTR/X et des Saja Boys, le tout soutenu par un grand écran LED, un show lumineux dynamique et des visuels de scène conçus pour capturer l’atmosphère d’un concert K-pop à grande échelle.

Le timing ne pourrait pas être meilleur. La K-pop atteint un sommet historique en 2026, avec BTS de retour sur la route, TWICE et aespa qui remplissent des arenas sur plusieurs continents, et K-Pop Demon Hunters qui transforme une toute nouvelle génération en fans. Pour beaucoup d’entre eux, des spectacles comme K-Pop Fever constituent le moyen le plus accessible et le plus abordable de vivre cette énergie en direct, et la vitesse à laquelle cette tournée affiche complet le prouve, avec une deuxième date à Abu Dhabi ajoutée après la disparition de la première.

Attendez-vous à deux heures de performances à haute intensité, à un public qui connaît chaque mot et à un spectacle conçu pour chanter avec les artistes. Les light sticks sont facultatifs, mais fortement recommandés.

Tout ce qu’il faut savoir sur les salles de K-Pop Fever

K-Pop Fever passe par une salle différente dans chaque ville, donc chaque étape a son propre caractère. Les spectacles d’Abu Dhabi ont lieu à l’Etihad Arena sur Yas Island, la plus grande salle de divertissement couverte des Émirats arabes unis et un lieu qui accueille régulièrement des superstars mondiales. L’Alexela Concert Hall de Tallinn est une salle de concert moderne au cœur de la capitale estonienne, tandis que les dates suisses passent par le Kongresshaus de Biel/Bienne, le Theatersaal National de Berne et le Palazzo dei Congressi de Lugano, trois salles centrales et faciles d’accès.

Quelques conseils universels permettront à n’importe quelle date de se dérouler sans accroc. Arrivez tôt, car les productions en tournée commencent généralement à l’heure et les portes ouvrent souvent une heure avant le début du spectacle, et notez que les spectacles de Tallinn et d’Abu Dhabi à 14 h 00 sont des représentations en matinée, alors organisez votre journée en conséquence. Consultez le site web de votre salle avant de partir pour connaître les règles concernant les sacs, le parking et les options de transport public, car les règles diffèrent selon les villes. Enfin, vos billets sont livrés au format numérique via StubHub, alors assurez-vous que votre téléphone est chargé et que le billet est téléchargé avant votre arrivée.

Prêt à ressentir la fièvre ? Avec deux spectacles complets et les autres tout près de l’être, réservez vos billets pour K-Pop Fever sur StubHub dès aujourd’hui avant que les dernières places ne disparaissent.