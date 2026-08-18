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The players of Burnley celebrate at full-time following the team's victory and subsequent promotion to the Premier LeagueGetty Images
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Comment acheter des billets de Burnley pour 2026-2027 : prochains matches, prix et informations sur les abonnements de saison

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Burnley
Premier League

Découvrez comment voir Burnley en direct cette saison, y compris où obtenir des billets.

Les Clarets sont de retour en Championship et, si l’histoire récente sert de repère, Turf Moor est sur le point de redevenir une forteresse. Le dernier passage de Burnley au deuxième échelon a donné lieu à l’une des campagnes les plus dominantes de l’histoire des ligues anglaises, avec un bilan à domicile invaincu et les meilleures statistiques défensives jamais enregistrées, si bien que l’appétit pour le football de promotion est plus fort que jamais dans le Lancashire.

Le calendrier 2026/27 a de quoi enthousiasmer. West Ham s’est déplacé lors du week-end d’ouverture pour un choc entre deux poids lourds relégués, Wolverhampton se rend à Turf Moor en octobre, et le derby de l’East Lancashire contre Blackburn Rovers arrive en novembre. Ajoutez à cela un programme des fêtes chargé et le chaos habituel de la Championship, et il y a peu de billets offrant un meilleur rapport qualité-prix dans le football anglais.

Alors, comment mettre la main sur des billets pour voir Burnley à l’œuvre cette saison ? Laissez GOAL vous présenter les options dont vous disposez pour voir les Clarets en direct pendant la campagne 2026/27.

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Prochains matches de Burnley en 2026/27

DateMatchLieuBillets
dim. 23 août 2026West Bromwich Albion vs BurnleyThe Hawthorns, West BromwichBillets
sam. 29 août 2026Norwich City vs BurnleyCarrow Road, NorwichBillets
mer. 2 septembre 2026Burnley vs MiddlesbroughTurf Moor, BurnleyBillets
mer. 9 septembre 2026Wrexham vs BurnleyRacecourse Ground, WrexhamBillets
sam. 12 septembre 2026Swansea City vs BurnleySwansea.com Stadium, SwanseaBillets
sam. 17 octobre 2026Burnley vs Wolverhampton WanderersTurf Moor, BurnleyBillets
sam. 24 octobre 2026Lincoln City vs BurnleyLNER Stadium, LincolnBillets
sam. 21 novembre 2026Burnley vs Blackburn RoversTurf Moor, BurnleyBillets
sam. 19 décembre 2026Burnley vs Stoke CityTurf Moor, BurnleyBillets
sam. 26 décembre 2026Burnley vs Bolton WanderersTurf Moor, BurnleyBillets
mar. 29 décembre 2026Burnley vs Lincoln CityTurf Moor, BurnleyBillets
ven. 1 janvier 2027Burnley vs Sheffield UnitedTurf Moor, BurnleyBillets
sam. 6 février 2027Blackburn Rovers vs BurnleyEwood Park, BlackburnBillets

Combien coûtent les billets de Burnley en 2026/27 ?

Le football de Championship offre un meilleur rapport qualité-prix que la Premier League, et les billets au guichet pour les adultes à Turf Moor commencent autour de 30 £ pour les affiches standards, avant d’augmenter selon l’emplacement du siège, l’adversaire et la date.

Championship
West Bromwich crest
West Bromwich
WBA
Burnley crest
Burnley
BUR

Les derbies et les grandes affiches se situent en haut de la fourchette. Une même place peut être proposée à des prix différents d’un match à l’autre, et les rencontres les plus demandées affichent souvent complet avant que la plupart des supporters aient le temps de regarder. Sur StubHub, les prix évoluent en direct en fonction de la demande, donc pour le derby contre Blackburn et les matches des fêtes, les places les moins chères disparaissent en premier et les acheteurs précoces ont le plus large choix.

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Comment obtenir des abonnements de saison pour Burnley ?

Un abonnement reste le seul moyen garanti d’être à Turf Moor pour chaque match à domicile de la campagne, avec une place réservée pour toute l’action du championnat.

Burnley a confirmé ses plans d’abonnements pour la saison 2026/27 en mars 2026, à la suite d’une consultation avec le Fan Advisory Board et des groupes de supporters. Les prix lors des récentes saisons de Championship ont commencé autour de 352 £ pour les adultes, 242 £ pour les plus de 65 ans et sont descendus jusqu’à 58 £ pour les moins de 12 ans, le club ayant auparavant gelé ses tarifs pour remercier les supporters.

La demande reste constamment élevée, et la liste d’attente pour les nouveaux abonnés a été clôturée tôt lors de précédentes campagnes. Pour les supporters qui ne peuvent pas en obtenir un, ou qui veulent seulement assister à certaines rencontres, StubHub offre la flexibilité de choisir des matches individuels sans qu’aucune adhésion ne soit nécessaire.

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Histoire de Turf Moor

Turf Moor est un stade de football situé à Burnley, dans le Lancashire, d’une capacité de 21 944 places. Il accueille Burnley Football Club depuis 1883, ce qui en fait le deuxième stade utilisé sans interruption depuis le plus longtemps dans le football professionnel anglais.

Le stade se trouve sur Harry Potts Way, nommée d’après l’entraîneur qui a remporté le titre de First Division 1959-60 avec le club. L’enceinte se compose de quatre tribunes : la Bob Lord Stand, la Cricket Field Stand, la North Stand et la Jimmy McIlroy Stand. Son enceinte compacte et son acoustique donnent à Turf Moor l’une des meilleures ambiances de la division, particulièrement lors des soirées de derby.

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