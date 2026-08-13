La Saudi Pro League a considérablement gagné en stature à l’échelle mondiale ces dernières saisons, grâce à l’arrivée de certaines des plus grandes stars du football mondial au Moyen-Orient. Parmi les clubs engagés dans cette division d’élite figure Al-Riyadh, l’une des quatre équipes de la capitale saoudienne, Riyad, qui lutte au sommet du football saoudien.

Bien qu’il soit moins titré que certains de ses rivaux de la ville, Al-Riyadh possède une riche histoire remontant à sa fondation en 1953, et aborde la saison 2026/27 avec l’ambition de laisser derrière lui une bataille mouvementée pour le maintien après s’être maintenu d’une manière ou d’une autre en Saudi Pro League la saison dernière avec trois entraîneurs principaux différents.

Laissez GOAL vous guider à travers tout ce qu’il faut savoir sur l’achat de billets pour les matches d’Al-Riyadh, notamment où les acheter et combien ils coûtent, afin que vous puissiez être présent en personne pour soutenir le club.

Matches à venir d’Al-Riyadh en 2026/27

Date et heure (KSA) Match Billets ven. 14 août 2026 - 23:00 Al-Ettifaq vs Al Riyadh Billets jeu. 3 décembre 2026 - 12:00 Al Riyadh vs Al Ittihad Billets jeu. 10 décembre 2026 - 12:00 Al-Faisaly vs Al Riyadh Billets lun. 14 décembre 2026 - 12:00 Al Riyadh vs Al-Ettifaq Billets jeu. 11 février 2027 - 15:00 Al Nassr vs Al Riyadh Billets jeu. 18 février 2027 - 15:00 Al Riyadh vs Al Shabab Billets jeu. 25 février 2027 - 15:00 Neom SC vs Al Riyadh Billets jeu. 11 mars 2027 - 14:00 Al Riyadh vs Al Ahli Billets jeu. 18 mars 2027 - 15:00 Al Riyadh vs Al Khaleej Billets ven. 2 avril 2027 - 13:00 Al Kholood vs Al Riyadh Billets jeu. 8 avril 2027 - 13:00 Al Riyadh vs Al-Fayha Billets

Cela couvre les matches actuellement confirmés avec des dates. La Saudi Pro League publie son calendrier complet de 34 journées par étapes, et les rencontres restantes d’Al-Riyadh seront ajoutées au fil de la saison, en plus d’une pause à mi-saison pour permettre à l’Arabie saoudite d’accueillir la Coupe d’Asie de l’AFC 2027.

Comment acheter des billets pour Al-Riyadh en 2026/27

Le moyen le plus fiable d’acheter des billets pour les matches d’Al-Riyadh est de passer par le site officiel de la Saudi Pro League (SPL), où vous pouvez vous rendre dans la section « Fixture/Tickets » sous l’onglet « Matches ». Les billets sont également disponibles via les propres canaux officiels de billetterie d’Al-Riyadh.

Les journées de championnat en Saudi Pro League s’étalent généralement sur trois jours, du jeudi au samedi, en accord avec le week-end saoudien, et les billets sont habituellement mis en vente quelques semaines avant chaque rencontre.

Pour les affiches très demandées, comme les matches contre Al-Nassr, Al-Hilal, Al-Ittihad ou Al-Ahli, il est fortement recommandé d’acheter les billets dès leur mise en vente afin d’obtenir les meilleures places.

Aucune adhésion au club n’est requise pour acheter des billets à l’unité, mais Al-Riyadh propose également différentes formules d’adhésion, chacune offrant des avantages tels qu’un accès prioritaire à la billetterie, du contenu exclusif et des avantages au stade.

Si les portails officiels de la ligue et du club restent le moyen le plus sûr d’obtenir des billets, les supporters peuvent aussi consulter des plateformes secondaires fiables telles que Ticombo, qui offrent une option alternative aux fans souhaitant assister aux rencontres.

Combien coûtent les billets d’Al-Riyadh en 2026/27

Les prix des billets d’Al-Riyadh varient en fonction de la rencontre, de la catégorie de place et du niveau de demande.

Les options premium, comme les loges VIP et les suites exécutives, sont plus onéreuses, tandis que les billets en admission générale offrent un moyen plus abordable d’assister à l’action. Pour les grandes affiches, les prix peuvent aller de 50 SAR jusqu’à 1 500 SAR ou plus pour les places premium.

Les fans doivent garder un œil sur le site officiel de la SPL ou sur les propres canaux d’Al-Riyadh pour obtenir les dernières informations sur la billetterie, notamment la disponibilité et les prix.

Des billets sont également disponibles sur des plateformes secondaires fiables telles que Ticombo, offrant une alternative aux supporters souhaitant assurer leur place.

À quoi s’attendre de la part d’Al-Riyadh en 2026/27 ?

Al-Riyadh SC, fondé en 1953, est l’un des clubs historiques du football saoudien, même si la saison dernière a été tout sauf stable en dehors du terrain. Javier Calleja, l’ancien entraîneur de Villarreal recruté pour diriger le club, a été limogé en novembre 2025 après un mauvais début de saison, Daniel Carreño prenant sa suite avant d’être lui aussi remplacé, par Mauricio Dulac, en février 2026. Au milieu de cette agitation, Al-Riyadh s’est retrouvé engagé dans une vraie bataille pour le maintien dans les dernières semaines, finissant par se sauver à la 15e place.

Le club espérera une stabilité bien plus grande cette fois-ci, avec le chaos de la saison dernière désormais derrière lui et un effectif stabilisé, construit autour de l’attaquant Mamadou Sylla, qui cherche à installer plus confortablement Al-Riyadh dans l’élite.

Les supporters qui souhaitent voir Al-Riyadh à l’œuvre peuvent réserver leurs billets en vue des prochaines rencontres, afin de ne pas manquer l’occasion d’assister à certains des matches les plus excitants du championnat.

Histoire du stade Prince Faisal bin Fahd

Le stade Prince Faisal bin Fahd est l’enceinte historique d’Al-Riyadh SC, située dans le quartier d’Al-Malaz à Riyad, en Arabie saoudite. Le site fait partie intégrante du paysage sportif de la ville depuis la pose de ses fondations en 1971, et a auparavant accueilli Al-Nassr, Al-Hilal et Al-Shabab lors des décennies précédentes avant que chacun de ces clubs ne déménage vers des stades plus récents, construits à cet effet.

Le stade peut actuellement accueillir environ 22 000 spectateurs, ce qui en fait un cadre plus intime que certaines des nouvelles arènes du Royaume. Son design compact contribue à créer une atmosphère électrique les jours de match, en particulier lors des rencontres importantes de Pro League.

Situé le long de Salah Ad Din Al Ayyubi Road, le stade est facile d’accès pour les supporters locaux et joue un rôle central dans l’identité du club. Il doit également être considérablement agrandi dans le cadre des préparatifs de l’Arabie saoudite pour accueillir la Coupe du monde 2034 de la FIFA, avec une capacité qui devrait atteindre environ 45 000 places dans les années à venir.