À la 23e minute, Güler avait donné un coup de coude vers l’arrière lors d’un duel à la course avec Peque Fernandez. Le numéro dix de Séville s’était alors écroulé, se tenant le visage, et avait dû recevoir brièvement des soins. Le Turc s’en était tiré sans avertissement. Dean Huijsen et Felix avaient en revanche chacun reçu un carton jaune pour des actions survenues ensuite. Sept minutes plus tard, Güler avait ouvert le score pour les locaux d’un but magnifique.

Un deuxième incident a également suscité la colère des visiteurs : avant le deuxième but encaissé, inscrit par Kylian Mbappe, les Andalous ont dénoncé une supposée faute d’Ibrahima Konate sur Robbie Ure. Aucune rediffusion de cette action n’avait toutefois été montrée à la télévision.

Sur son site officiel, le FC Séville n’a pas ménagé ses critiques envers l’arbitrage de Mateo Busquets Ferrer. « 4-1 : un coup de coude, et c’est tout », a titré le club après le match. À propos de l’intervention non sanctionnée sur Ure, il a ajouté : « Une image vaut mille mots. »

L’entraîneur de Séville, Luis Garcia Plaza, n’a pas non plus mâché ses mots en conférence de presse, consacrant presque toute son intervention aux décisions de l’arbitre. Concernant le geste de Güler, il a parlé d’un « carton rouge tout à fait évident » et déclaré : « À partir du coup de coude, c’est un match complètement différent qui aurait dû se jouer. À onze contre onze, ils sont peut-être meilleurs, mais on nous a privés de la possibilité de disputer un autre match. »

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L’entraîneur de Séville s’en prend au Real, à Barcelone et à l’Atlético

Pour l’entraîneur, la décision concernant la faute présumée sur l’attaquant Ure était elle aussi manifestement erronée : « L’arbitre n’était pas dans un bon jour. Ils ne nous ont pas laissés jouer. Aujourd’hui, nous aurions dû jouer en supériorité numérique à partir de la 23e minute. Ceux qui se plaignent le plus sont ceux qui ont le moins de raisons de le faire : le Real Madrid, Barcelone et l’Atlético de Madrid. Je suis dans ce milieu depuis longtemps et c’est toujours la même histoire. »

Plaza faisait ainsi assez clairement référence à la querelle récemment montée une nouvelle fois d’un cran entre le patron de LaLiga, Javier Tebas, et le Real Madrid, qui estime régulièrement être désavantagé par les arbitres en championnat et a réclamé une réforme complète ainsi que la démission de Tebas.

La déception était également vive chez les joueurs. Le latéral Juan Iglesias a exprimé sa frustration sur Movistar : « Nous étions dans le match et nous avons tout donné. J’ai vu une faute sur Peque qui m’a semblé relever de l’agression, et il y a aussi eu une faute sur Ruben Vargas avant l’un des buts du Real Madrid, mais cette action n’a même pas été montrée à la télévision. »

Iglesias a poursuivi : « Il y a eu des décisions sur lesquelles nous n’avions aucune prise. Souvent, on ne peut pas parler aux arbitres, ils ne le permettent pas. C’est simplement : “Va-t’en, sinon je te donne un carton.” C’est toujours la solution la plus facile. Nous savions comment ça se passerait ici. »

Le capitaine Kike Salas s’est lui aussi emporté. « La faute d’Arda Güler était évidente. On voit le coup de coude reçu par Peque. Cela a clairement fait basculer le match en leur faveur, et ensuite, il y a eu 1-0 », a déclaré le défenseur.

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« Obsession » : Jose Mourinho balaie les critiques de Séville

Salas n’a pas compris non plus pourquoi l’assistance vidéo n’était pas intervenue : « Je ne comprends pas pourquoi cette action n’a pas été examinée. Nous ne demandons rien d’autre que du respect et que ce qui s’est passé soit pris en compte. Nous sommes déçus, mais on peut aussi voir une faute sur Ruben Vargas. »

De son côté, l’entraîneur du Real, Jose Mourinho, a minimisé les faits et n’a pas compris l’agitation autour de ces actions. Le Portugais a expliqué ne pas comprendre « cette obsession de poser autant de questions sur cette histoire ».

Mourinho a précisé : « Personne n’a pu me montrer ce qui se serait soi-disant passé. Je n’ai vu aucune image. J’ai demandé des images à mes analystes et à la télévision, mais je n’ai rien pu voir de ce dont on parle et de ce qui a dérangé Luis. »

Pour Mourinho, « le cours naturel des choses veut que le contraire nous arrive plus souvent ». L’entraîneur a ajouté : « Si un jour il se passe quelque chose qui, selon moi, nous a favorisés, je n’aurai aucun problème à l’admettre. »