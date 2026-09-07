Le Bayern Munich n’a pas fait mieux qu’un 0-0 contre le promu Schalke 04 lors de la 2e journée de Bundesliga et a dû abandonner la tête du classement pour la première fois après 67 journées. Dans la foulée, les premières voix critiques se sont élevées, l’expert de Sky Dietmar Hamann se montrant surtout très sévère envers une recrue du Rekordmeister.

« Ismael Saibari est un merveilleux footballeur, mais il est trop lent », a expliqué l’ancien joueur du Bayern Hamann dans Sky90. « Non seulement il n’est pas rapide, mais il est comme un mauvais Kane. Kane n’est pas le plus rapide, et désormais son back-up n’est pas le plus rapide non plus. »

Le Bayern avait recruté l’international marocain de 25 ans avant la saison pour environ 50 millions d’euros en provenance du PSV Eindhoven, en mettant régulièrement en avant sa polyvalence en attaque. Hamann voit toutefois les choses de manière complètement différente.

« Ils disent que Saibari peut jouer à quatre postes - moi, je dis qu’il peut jouer exactement à un poste : derrière Kane, parce que sur un côté, il est trop lent », a ainsi déclaré Hamann, qui estime toutefois que, dans le rôle de numéro 10, « Serge Gnabry est d’une classe au-dessus » de la nouvelle recrue des Rouges.

De manière plus générale, Hamann est loin d’être satisfait du mercato du Bayern, qui a également recruté Nathaniel Brown pour lui aussi environ 50 millions d’euros en provenance de l’Eintracht Francfort, ainsi que Bara Sapoko Ndiaye du club partenaire des Gambino Stars, en plus de Saibari.

« Le Bayern n’est pas meilleur que l’année dernière ! »

« Les gens disent toujours qu’ils sont meilleurs que l’année dernière. Ils ne sont pas meilleurs que l’année dernière, parce que les deux joueurs qui sont arrivés sont Brown et Saibari », a déclaré Hamman. En contrepartie, le club a « perdu Raphaël Guerreiro, Leon Goretzka et Nicolas Jackson, cela représente plus de 100 matches et plus de 25 buts - ainsi que la vitesse de Jackson ».

Il n’avait certes « pas été le plus grand fan » du prêt du joueur de Chelsea, « mais avec sa vitesse, il étirait le jeu et créait des espaces pour les autres ». Un profil que Saibari ne peut pas remplir.

En outre, Hamann a émis des doutes sur la situation d’Alphonso Davies et de Jamal Musiala, qui avait récemment rendu publique sa maladie. « En interne, on n’est pas sûr que Davies revienne encore, et avec Musiala, il y a aussi un point d’interrogation en ce moment pour d’autres raisons », a ajouté Hamann.