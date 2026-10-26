Vinicius Junior, la star du Real Madrid, a manqué le dernier Clasico, remporté par son équipe madrilène face à son rival du FC Barcelone sur le score de 2-1 au stade Spotify Camp Nou, en raison d'une suspension.

Ce Clasico pourrait devenir un tournant dans le parcours de Vinicius au sein de la forteresse Santiago Bernabeu, notamment avec l'émergence de nouveaux noms qui lui disputent désormais sa place dans le onze de départ de l'entraîneur José Mourinho.

L'Ivoirien Yan Diomande a su profiter de l'absence de son coéquipier Vinicius, suspendu pour une durée de 4 matchs, et s'imposer avec force dans le onze du Real Madrid, livrant une prestation remarquable lors du Clasico, hier dimanche.

Avec le brio de Diomande, le débat ne se limite plus à l'absence de Vinicius Junior, mais s'étend à la question de la place de la star de la Samba dans les plans de l'entraîneur José Mourinho lors de son retour.

La saison dernière, lors du Clasico aller de Liga, Vinicius avait attiré tous les regards après avoir contesté sa décision de remplacement par l'entraîneur Xabi Alonso, malgré la victoire 2-1 contre le FC Barcelone.

Alonso avait alors décidé de remplacer Vinicius à la 72e minute, en faisant entrer Rodrygo Goes à sa place, mais le joueur brésilien avait manifesté sa colère et quitté le terrain en direction des vestiaires, avant de revenir rapidement s'asseoir sur le banc des remplaçants.

Après le Clasico, une phase de tensions avait débuté, liée aux différends entre Alonso et Vinicius, et s'était achevée par le départ de l'entraîneur espagnol de son poste. Le niveau du joueur brésilien avait également baissé, et le Real Madrid avait bouclé une saison blanche, pour la deuxième fois consécutive.

Aujourd'hui, Vinicius Junior se retrouve face à un test qui se répète après le Clasico, à la lumière du brio de Yan Diomande ces derniers temps.

Ces interrogations s'accentuent au regard des récentes décisions de Mourinho, qui a remplacé Vinicius lors des deux derniers matchs du Real Madrid en Ligue des champions, alors même que le joueur est suspendu en Liga et n'a donc pas besoin de repos.

Mourinho a décidé de remplacer Vinicius Junior lors du match contre la Roma à la 59e minute, et il a également retiré le joueur brésilien de la pelouse à la 70e minute lors du match contre Leipzig.

Nul doute que les décisions de Mourinho ouvrent la porte à de multiples hypothèses concernant la place de Vinicius dans le projet de l'entraîneur portugais, et sur la question de savoir s'il est prêt à lui accorder un rôle différent de celui auquel il était habitué ces dernières années.

Alors que le Clasico de la saison dernière avait été une étape décisive dans le parcours de Vinicius, la confrontation de cette saison pourrait avoir des répercussions différentes sur l'avenir du joueur brésilien.

Le scénario va-t-il se répéter, faisant du Clasico le début d'une phase difficile pour la star brésilienne ? Ou parviendra-t-il à renvoyer de nouveau Diomande sur le banc des remplaçants ?