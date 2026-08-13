Le calvaire de Lionel Messi, capitaine de l'Inter Miami et de la sélection argentine, se poursuit. En l'espace de 25 jours, il a encaissé trois coups : d'abord la défaite en finale de la Coupe du monde 2026, puis le décès de son père Jorge, avant de connaître une élimination surprise dans la nuit de ce jeudi.

Messi a fait son retour avec l'Inter Miami, seulement 4 jours après la mort de son père. Le capitaine du club américain est apparu en seconde période lors de la rencontre face au Club León, dans le cadre de la Leagues Cup.

Malgré le retour de Messi, l'Inter Miami n'a pas pu poursuivre son parcours dans la compétition, s'inclinant sur le score de 3-2 et disant ainsi adieu au tournoi dès la phase de groupes.

Messi de retour au milieu d'un hommage émouvant

L'Inter Miami a démarré la rencontre en force et a terminé la première période avec un but d'avance, avant que Messi n'entre en jeu au coup d'envoi de la seconde mi-temps, en remplacement du buteur Daniel Pinter.

La star argentine a bénéficié d'un accueil chaleureux de la part du public, qui lui a rendu un hommage particulier lors de sa première apparition depuis son absence au match précédent face à Monterrey, qui s'était soldé par une défaite de l'Inter Miami sur le score de 2-1.

Mais le retour de Messi n'a pas suffi à sauver son équipe, le Club León ayant renversé le score en seconde période.

Daniel Arcia a inscrit un doublé aux 50e et 83e minutes, tandis que Juan Pablo Domínguez a ajouté le troisième but à la 61e minute, permettant à l'équipe mexicaine de sceller sa victoire et d'éliminer l'Inter Miami du tournoi.

Lors d'une action du match, le défenseur Yohan Romaña a serré Messi dans ses bras, après l'avoir contré, avant de le soulever et de l'étreindre, dans une scène empreinte d'une émotion profondément humaine, au vu des circonstances difficiles que traverse le joueur.

Un message émouvant de Messi à son père

Quelques heures avant le match, Messi avait publié un message émouvant en hommage à son père Jorge, décédé 4 jours plus tôt. Il y évoquait la difficulté d'accepter sa disparition, et laissait entendre qu'il nourrissait des doutes quant à la poursuite de sa carrière footballistique sur une longue période.

Messi a écrit sur ses comptes de réseaux sociaux : « Je t'aime, papa. »

Il a ajouté : « Papa, je n'arrive toujours pas à croire que tu es parti. Je ne m'effondre pas, ou plutôt je ne veux pas m'effondrer. Il m'est très difficile d'imaginer que je ne te reverrai plus, et que nous ne nous parlerons plus jamais. Je sais que tu souffrais, et que ton départ était peut-être mieux ainsi, mais tu es parti bien trop tôt. Il nous restait encore tellement de choses à vivre ensemble. »

Le rêve de son père : la Coupe du monde

Dans son message, Messi a également évoqué le lien de son père avec sa participation à la Coupe du monde, affirmant que Jorge souhaitait ardemment le voir disputer la dernière édition du tournoi.

Il a déclaré : « Tu me demandais avec insistance de jouer la dernière Coupe du monde, et quelques jours avant son coup d'envoi, tu es tombé malade à ce moment-là. »

Il a ajouté : « C'était la première fois que tu n'allais pas être présent lors d'un tournoi, mais maman me disait que tu allais te rétablir, et que ton état te permettrait de voyager. Je te disais que nous atteindrions la finale pour que tu puisses être là. »

Messi était revenu rapidement dans les rangs de l'Inter Miami après la défaite en finale de la Coupe du monde face à l'Espagne le 19 juillet, avant d'être frappé par le choc du décès de son père Jorge, et de retrouver les terrains seulement 4 jours plus tard, lors d'un match qui s'est soldé par l'élimination de son équipe de la Leagues Cup.