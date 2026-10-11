La star ivoirienne Yan Diomandé a inscrit sa première empreinte sous le maillot du Real Madrid, menant le club merengue à une victoire difficile face à Villarreal sur le score de 1-0, et à dix joueurs, lors de la huitième journée de Liga, samedi soir.

Diomandé a marqué son premier but avec les Merengues, à la 62e minute de la rencontre, ce qui lui a permis d'intégrer une liste prestigieuse dans l'histoire du club de la capitale espagnole.

Diomandé rejoint une élite de joueurs étrangers ayant marqué des buts pour le club madrilène en championnat espagnol avant d'avoir atteint l'âge de vingt ans, devenant ainsi le onzième joueur de l'histoire du club à réaliser cette performance.

Selon le compte Mister Chip sur la plateforme X, Diomandé, qui fêtera ses vingt ans en novembre prochain, a rejoint une liste comprenant :

l'Argentin Gonzalo Higuaín, le Français Raphaël Varane, le Marocain Achraf Hakimi, les Brésiliens Vinícius Júnior et Rodrygo, le Français Eduardo Camavinga, l'Uruguayen Álvaro Rodríguez, le Turc Arda Güler, le Brésilien Endrick et l'Argentin Franco Mastantuono.

Diomandé a rejoint les rangs du Real Madrid l'été dernier en provenance de Leipzig, en Allemagne, pour un montant d'environ 140 millions d'euros.

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