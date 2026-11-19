Partager Suivez GOAL sur Google

Publicité

Le champion du monde Christoph Kramer est impressionné par la puissance de frappe du latéral gauche du Hambourg SV, Miro Muheim.

« Comme ça doit être génial d’être Muheim : où que tu ailles, tout le monde se dit : “Oh là là, s’il tire maintenant” », a déclaré Kramer dans le podcast Copa TS à propos du pied gauche du joueur du HSV, qui a récemment fait sensation avec trois buts fulgurants inscrits de loin.

À la mi-octobre, Muheim avait inscrit dans le temps additionnel le but de la victoire 3-2 de Hambourg sur le terrain de la TSG Hoffenheim. Une semaine plus tard, il avait marqué d’une autre puissante frappe du gauche lors de la victoire 1-0 contre le VfB Stuttgart . Avant la dernière trêve internationale, l’international suisse a de nouveau décoché un missile du gauche lors du succès 3-1 contre le Borussia Mönchengladbach : il a expédié le ballon au fond des filets à plus de 129 km/h pour donner l’avantage à Hambourg.

Miro Muheim pourra-t-il aussi montrer ses frappes redoutées contre le Werder ?

Kramer a toutefois souligné que Muheim pourrait désormais tirer le meilleur parti de ses frappes lointaines, plus redoutées que jamais, pour feinter ses adversaires : « Maintenant, ils se jettent tous devant lui. Qu’est-ce que j’aimerais être Muheim en ce moment ! Ça doit être tellement génial », a déclaré l’ancien joueur de Bundesliga.

Getty Images

Publicité Publicité

Dimanche, Muheim pourrait faire étalage de cette qualité dans un match particulier : le HSV disputera le derby du Nord sur le terrain de son grand rival, le Werder Brême. La participation du gaucher de 28 ans reste toutefois incertaine, Muheim ayant récemment souffert de problèmes musculaires.