Comment regarder Columbus Crew - Inter Miami CF avec un VPN

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Présentation du match

Major League Soccer - 1/8 27 nov. 2026 - 20:00 ScottsMiracle-Gro Field

Columbus Crew reçoit Inter Miami vendredi au ScottsMiracle-Gro Field, à Columbus, pour le deuxième match de leur série de play-offs de Major League Soccer, disputée au meilleur des trois rencontres. Le Crew mène 1-0 après une entrée en matière convaincante.

Columbus a remporté ce premier match 3-0 à Miami, grâce notamment à un doublé de Gonzalo Tapia. L’équipe de Laurent Courtois, septième tête de série à l’Est, reste sur cinq victoires consécutives.

La tâche est bien différente pour Inter Miami. L’équipe de Kily Gonzalez a terminé deuxième à l’Est, mais a perdu son premier match du premier tour. Une défaite ici mettrait fin à sa saison.

Gonzalez a assumé la responsabilité de la défaite après le premier match, évoquant les occasions manquées et un carton rouge qui a changé le cours de la rencontre. Miami doit s’imposer dans l’Ohio pour arracher un troisième match décisif à domicile.

Lionel Messi reste l’homme fort de l’équipe visiteuse, même si sa soirée à Miami a été gâchée par un avertissement et cette défaite lors du premier tour. Columbus voudra conclure la série à domicile plutôt que de la laisser se prolonger jusqu’au troisième match.

Voici tout ce qu’il faut savoir pour regarder la rencontre, notamment l’heure du coup d’envoi et les informations sur sa diffusion en streaming et à la télévision.

Les informations officielles concernant la chaîne TV et la diffusion en streaming de ce match ne sont pas disponibles pour le moment. Cette section sera mise à jour une fois les modalités de diffusion confirmées.

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