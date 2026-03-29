Colombie - France : Doué voit double, les Bleus concluent en beauté (1-3)

L’équipe de France défiait la Colombie, dimanche soir, lors de son dernier match amical de la trêve internationale. Un nouveau choc bien négocié par les Bleus qui se sont imposés face aux Cafeteros grâce notamment à un doublé de Désiré Doué.

Les Bleus tranchants, la Colombie inefficace

Trois jours après battu le Brésil (2-1), les Bleus devaient confirmer ce dimanche face à la Colombie. Une opposition qui n’a pas été si simple à négocier pour l’équipe de France. Si les deux équipes étaient portées vers l’avant dès le début du match, c’est la France qui allumait la première mèche avec une frappe Warren Zaire-Emery qui passait près du cadre de Montero (4e).

Les Cafeteros mettaient ensuite la pression mais tombaient sur la défense française, notamment Brice Samba qui arrêtait une grosse frappe de James Rodriguez (22e). C’est finalement la France qui trouvait la faille avec Désiré Doué qui reprenait une talonnade de Marcus Thuram pour surprendre le gardien colombien (0-1, 30e). Le match devenait quelque peu haché avant que Thuram ne double la mise de la tête juste avant la pause sur un bon centre de Maghnès Akliouche (0-2, 42e).

Doué enfonce le clou, les Cafeteros sauvent l’honneur

Au retour des vestiaires, les Bleus étaient toujours les plus adroits devant les buts et ne tardaient pas à le prouver. Lancé en profondeur par Akliouche, Thuram servait au second poteau Désiré Doué qui ajustait Montero dans sa course (0-3, 56e). La rencontre se poursuivait sans grande éclaircie malgré les tentatives de la Colombie de réduire l’écart. Les Cafeteros sauvaient enfin l’honneur grâce une frappe de Campaz qui laissait Brice Samba stoïque sur sa ligne (1-3, 77e).

Mis en confiance par ce but, les Colombiens enchainaient les assauts mais ne parviendront plus à percer le verrou français jusqu’au coup de sifflet final. Le match s’achevait donc sur le score de 3 buts à 1 en faveur de l’équipe de France. De bon augure pour Didier Deschamps, à trois mois de la Coupe du monde 2026.