La colère persiste au sein du Real Madrid en raison des décisions arbitrales, malgré la victoire difficile face à Villarreal, les joueurs de l'équipe contestant le traitement inégal des situations litigieuses, notamment en comparant l'expulsion de Vinicius Junior après avoir tiré les cheveux de son adversaire à l'absence de faute sifflée contre Fede Valverde lors d'un match précédent.

Selon le quotidien espagnol Marca, la polémique au sein du Real Madrid au sujet de l'arbitrage ne s'est pas éteinte, quelques heures seulement après le succès extrêmement difficile obtenu contre Villarreal, les joueurs de la Maison Blanche n'ayant pas caché leur étonnement dans le vestiaire du stade Santiago-Bernabéu.

L'expulsion de Vinicius Junior n'était qu'un aspect des contestations : si les joueurs ont reconnu que la sanction pouvait être justifiée, le groupe a exprimé son incrédulité face au fait que l'assistance vidéo à l'arbitrage ait ignoré des situations qui auraient pu tourner à l'avantage du Real Madrid lors d'autres rencontres, comme le dernier derby.

L'un d'eux a déclaré dans le vestiaire du club madrilène, après la victoire de samedi contre le Sous-marin jaune : « Tirer les cheveux ne peut pas valoir un carton rouge, alors que le tacle subi par Valverde lors du dernier match reste impuni. »

L'expulsion de Vinicius Junior n'a pas été le seul élément à provoquer le mécontentement des joueurs du Real Madrid, l'arbitre ayant brandi cinq cartons jaunes et un carton rouge à l'encontre des Madrilènes, alors qu'ils n'ont commis que huit fautes, contre deux cartons jaunes pour leurs adversaires après 13 fautes.

Mais ce qui a sans doute le plus irrité les joueurs madrilènes, c'est ce qu'ils ont décrit comme l'attitude « condescendante » des assistants de l'arbitre Diaz de Mera et du quatrième arbitre, avec lequel José Mourinho a eu plusieurs échanges houleux au cours de la rencontre.

L'entraîneur du Real Madrid a terminé le match dans un état de grande colère, ce qui l'a poussé à décider de ne pas se présenter en conférence de presse d'après-match.

Mourinho a confié à ses proches : « Je ne parlerai pas, car je veux être sur le banc lors des matchs contre Séville et Barcelone. »

Konaté et Vinicius : deux cas opposés

Vinicius Junior a naturellement été le joueur le plus affecté par ce qui s'est produit durant la rencontre. Bien qu'il ait débuté le match sur le banc, son entrée en jeu a redonné du souffle à l'attaque du Real Madrid, avant l'incident qui a fait les gros titres au lendemain de la confrontation.

Le joueur brésilien a expliqué à ses coéquipiers que son accrochage avec Saliba n'était pas intentionnel et qu'il n'avait jamais eu l'intention de blesser son adversaire, lequel a d'ailleurs continué à jouer durant l'action qui s'est conclue par l'annulation du but de l'attaquant brésilien.

Les joueurs du Real Madrid ont été convaincus par la version du numéro 7 et ont déclaré : « Il est incapable de faire cela. »

Quoi qu'il en soit, l'arbitre Diaz de Mera ayant consigné les détails de l'incident dans son rapport, le Real Madrid s'attend à être privé de Vinicius Junior pour le prochain Clasico contre Barcelone, prévu le 25 octobre, la sanction ne devant pas être inférieure à deux matchs, même si le club parvient à faire appel de la décision.

En revanche, le Real Madrid fera appel du carton jaune reçu par Konaté dans les dernières minutes du match, à la suite d'une faute supposée sur Gerard Moreno. Les images montrent que le défenseur du Real Madrid n'a pas touché l'attaquant de Villarreal, ce qui conforte le club dans sa conviction que le carton jaune sera annulé.

Si la sanction est confirmée, il s'agira du quatrième carton jaune du défenseur en seulement huit matchs de Liga.

La saison dernière, le joueur n'avait reçu que sept cartons jaunes en 36 matchs de Premier League.







