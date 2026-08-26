Le Barça n'est pas resté spectateur face à l'agression qui a secoué ses supporters à Elche. Après l'intervention de son président Joan Laporta, c'est au tour de l'un des cadres de l'équipe sur le terrain d'exprimer sa solidarité à sa manière.

Le milieu de terrain star du Barça, Gavi, a affiché son soutien total au mineur qui a été agressé par la Police nationale dimanche dernier près du stade Martínez Valero, avant le coup d'envoi de la rencontre entre Elche et le Barça.

Le geste de Gavi est intervenu via le compte Instagram du club de supporters « Sant Antoni Barcelona », où il a laissé un message de soutien symbolique mais clair et fort, comprenant quatre émojis : deux bras symbolisant la force et le soutien, ainsi que deux cœurs, l'un bleu et l'autre rouge, en signe d'affection et de solidarité avec le jeune homme et sa famille.

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L'incident avait suscité une large vague de colère au sein du club catalan, après la diffusion de vidéos documentant une interpellation qualifiée de « disproportionnée et violente » à l'encontre du mineur, parce qu'il portait le drapeau de l'indépendance de la Catalogne, l'« Estelada ».

Le président Joan Laporta avait pris l'initiative, hier, de contacter directement le père de la victime, en offrant le plein soutien du club ainsi que son assistance juridique au cas où la famille déciderait d'engager des poursuites judiciaires contre les agissements de la police.

Laporta ne s'est pas arrêté là : il a dénoncé publiquement ce qui s'était produit et a annoncé une démarche symbolique de fermeté, en affirmant son intention d'organiser une « célébration du drapeau de l'indépendance » lors du prochain match de l'équipe contre l'Athletic Bilbao, en signe de liberté d'expression, tout en insistant sur le fait qu'il n'y aurait aucun hommage aux champions du monde, en référence claire à sa position de rejet.