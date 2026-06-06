Cody Gakpo dévoile le contenu du message qu’il a adressé à Arne Slot après son départ de Liverpool

Cody Gakpo estime que l’équipe nationale néerlandaise peut prétendre au titre mondial, comme il l’a déclaré à ESPN. Après une saison décevante à Liverpool, qui a coûté son poste à Arne Slot, Gakpo a rapidement tourné la page.

« Pour de nombreuses raisons, ce tournoi est particulier », explique l’attaquant. « Mais pour nous, c’est surtout spécial parce qu’en tant que groupe, nous croyons vraiment que nous pouvons le remporter. Il faut avoir confiance et croire en ce que l’on fait. Ce groupe en est capable. Les chances de remporter le titre mondial sont donc réelles, sinon nous n’aurions pas besoin de participer. »

Sur le plan personnel, Gakpo va devenir père pour la deuxième fois, un heureux événement qu’il vit comme un « cadeau du ciel » et qui renforce sa détermination.

La dernière fois qu’il a attendu un enfant, lors de l’Euro, il avait d’ailleurs brillé : « On l’a planifié comme ça, non ? » lance-t-il en riant. « Ce sont des moments spéciaux dans une carrière ; ils libèrent une énergie supplémentaire, pour tout le monde et pour moi aussi. »

Le joueur de 27 ans admet avoir vécu une saison « mouvementée » à Liverpool : « Il y avait beaucoup de raisons à cela. Au final, nous devons tourner la page et nous concentrer sur notre objectif ici. Je pense que ça aide d’être dans un nouvel environnement et de pouvoir à nouveau travailler vers un but. »

Après la vague de résultats décevants de Liverpool, Arne Slot a été limogé dimanche. « C’est regrettable que l’entraîneur ait été licencié, a commenté Gakpo. Aucun joueur ne l’avait anticipé, mais c’est ainsi. Beaucoup se préparent pour la Coupe du monde et devront rapidement tourner la page. »

Après l’annonce, Gakpo a pris soin d’envoyer un message à Slot pour le remercier des deux dernières années, dont la saison écoulée constitue le point d’orgue. « Ce sont de beaux souvenirs », conclut-il.