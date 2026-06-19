Cocorella : « L'armement saoudien nous inquiète… mais ce début de saison est prometteur »

Marc Cucurella, arrière gauche de la sélection espagnole, anticipe un rendez-vous ardu face à l’Arabie saoudite lors de la 2^e journée de la Coupe du monde 2026 et assure que « La Roja » fera le nécessaire pour décrocher la victoire.

Les champions d’Europe en titre avaient été tenus en échec par le Cap-Vert (0-0) lors de la première journée, tandis que les Saoudiens avaient arraché un nul précieux face à l’Uruguay (1-1), compliquant ainsi les calculs du groupe H.

À noter qu’une autre star espagnole estime qu’« il suffira de deux ou trois touches de balle pour démanteler l’Arabie saoudite ».

Dans des déclarations relayées par l’émission « Nadina », Cocorela a déclaré : « La rencontre face à l’équipe saoudienne s’annonce difficile, car elle est solide défensivement et possède plusieurs atouts, notamment en contre-attaque. »

Il a ajouté : « Les contres-attaques de l’équipe saoudienne peuvent nous créer des problèmes, mais nous avons préparé un plan pour y faire face et notre objectif est de remporter la victoire. »

Il conclut : « Trébucher lors de la première journée permet de rectifier le tir, et c’est exactement ce que nous allons faire. D’autres grandes nations, comme la Belgique ou le Brésil, ont connu des départs similaires. »