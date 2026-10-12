Le jeune joueur Marc Bernal est parvenu à un accord concernant la prolongation de son contrat avec Barcelone, jusqu'en 2031.

Selon le journal Mundo Deportivo, Barcelone inscrira dans le contrat de Bernal une clause libératoire d'une valeur de 500 millions d'euros.

Le club catalan et le joueur travaillent à fixer la date appropriée pour finaliser la signature, qui pourrait avoir lieu au cours de cette semaine.

La cérémonie de signature doit se tenir dans le bureau du président du club, Joan Laporta, en présence du vice-président chargé des affaires sportives Rafa Yuste et des membres de la direction sportive, au premier rang desquels le directeur sportif Deco et le coordinateur Bojan Krkic.

Prochains matchs GAL Ligue des Champions 15:00 BAR

Les négociations autour de la prolongation du contrat ont été rapides, grâce à une bonne préparation et à la volonté manifeste des deux parties de parvenir à un accord.

Quelques mois seulement après ses débuts avec l'équipe première et une grave blessure au genou contractée en septembre 2025, Barcelone avait déjà modifié son contrat et l'avait prolongé jusqu'en 2029.

La saison dernière, Marc Bernal a disputé 33 matches officiels, pour un total de 1313 minutes de jeu. Cette saison, il a pris part aux neuf matches, au cours desquels il a joué 338 minutes.

Dans sa progression footballistique, le joueur bénéficie de la présence de Rodri, qui représente pour lui un repère important et l'aide à continuer de progresser et à acquérir de l'expérience.