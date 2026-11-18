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Le nouveau classement mondial des sélections, publié par la Fédération internationale de football (FIFA) ce mercredi 18 novembre 2026, marque un tournant historique pour le football arabe et africain. Le Maroc a réalisé un bond exceptionnel qui le place parmi les cinq meilleures sélections du monde, une performance inédite pour le football arabe. Les résultats des autres sélections arabes sont contrastés : l'Égypte recule au classement mondial, tandis que l'Algérie et l'Arabie saoudite restent parmi les principales sélections arabes.

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La mise à jour officielle, publiée sur le site internet de la Fédération internationale de football, révèle que l'Espagne conserve la tête du classement mondial malgré sa défaite face à l'Angleterre. L'Argentine et la France gardent respectivement les deuxième et troisième places, l'Angleterre est quatrième, tandis que le Maroc a volé la vedette en s'emparant de la cinquième place mondiale.

Le Maroc entre dans l'histoire : un exploit arabe et africain exceptionnel

Le Maroc a réalisé un exploit historique en se hissant à la cinquième place mondiale avec 1 809,37 points, après avoir gagné deux places dans le nouveau classement. Il devient ainsi la première sélection arabe à atteindre ce rang, et la deuxième sélection africaine à réussir cette performance, après le Nigeria, qui avait occupé la cinquième place en avril 1994.

La portée de cette performance tient au fait qu'elle ne constitue pas une simple progression passagère au classement. Elle traduit la poursuite du développement considérable du football marocain ces dernières années, le Maroc étant devenu une puissance capable de rivaliser avec les cadors du football mondial.

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La victoire face au Niger (1-0), dans le cadre des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations, a permis au Maroc d'étoffer son total de points. La sélection prolonge ainsi sa série de résultats positifs et confirme sa légitimité parmi l'élite mondiale.

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Le Maroc a également profité des faux pas de plusieurs concurrents directs : le Portugal recule à la sixième place avec 1 801,28 points, et le Brésil à la septième avec 1 800,91 points. Le Maroc s'installe ainsi devant deux géants du football mondial.

Cet exploit marque une nouvelle étape dans le parcours de la sélection marocaine, qui avait écrit l'histoire lors de la Coupe du monde 2022 au Qatar en devenant la première équipe africaine et arabe à atteindre les demi-finales, avant de confirmer sa solidité lors des compétitions internationales suivantes.

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L'Égypte recule

De son côté, l'Égypte enregistre un nouveau recul : elle occupe la 26e place mondiale avec 1 580,49 points, selon les chiffres du nouveau classement, soit un rang de moins que lors du précédent classement.

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Ce recul s'explique par la perte de 8,98 points, consécutive au match nul et vierge concédé face au Malawi dans les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations 2027, un résultat qui a pesé sur la position de la sélection dans le calcul du classement international.

Malgré ce recul, l'Égypte conserve sa place parmi les meilleures sélections africaines, puisqu'elle occupe le troisième rang continental derrière le Maroc et le Sénégal. Elle reste aussi l'une des principales sélections arabes, au deuxième rang derrière le Maroc.

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L'Algérie, elle, pointe à la 28e place mondiale, soit la troisième place arabe derrière le Maroc et l'Égypte, tandis que l'Arabie saoudite se classe 54e au niveau mondial et quatrième parmi les sélections arabes.

La Tunisie occupe la 59e place mondiale, devant le Qatar (60e), l'Irak (63e), les Émirats arabes unis (67e) et la Jordanie (72e).

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Parmi les autres sélections arabes, Oman se classe 80e, la Syrie 88e, la Palestine 92e et Bahreïn 97e.

Les Comores occupent par ailleurs la 107e place mondiale, la Mauritanie la 110e, le Liban la 112e, la Libye la 113e et le Koweït la 132e, tandis que le Yémen pointe au 147e rang mondial.

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L'Espagne en tête, l'Argentine se rapproche et l'Angleterre grimpe

En haut du classement mondial, l'Espagne conserve la première place avec 2 004,48 points, malgré la perte de 8,68 points après sa défaite 2-3 face à l'Angleterre, au terme d'un match spectaculaire remporté par les Anglais.

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L'Argentine est deuxième avec 1 966,13 points, après sa large victoire 7-0 contre le Costa Rica. Elle réduit ainsi l'écart avec l'Espagne en profitant du revers du leader.

La France occupe la troisième place avec 1 950,82 points, après avoir gagné 2,75 points, tandis que l'Angleterre grimpe au quatrième rang avec 1 938,90 points grâce à sa victoire sur l'Espagne, qui lui rapporte 8,68 points supplémentaires.

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Le Maroc est cinquième, devant le Portugal, sixième, et le Brésil, septième. Suivent la Belgique, huitième avec 1 790,37 points, et les Pays-Bas, neuvièmes avec 1 774,06 points, tandis que la Colombie fait son entrée dans le top 10 en occupant la dixième place avec 1 735,90 points.