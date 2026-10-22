Classement des coefficients : les Pays-Bas réalisent une excellente opération grâce à une semaine presque parfaite

Les Pays-Bas ont réalisé une excellente opération cette semaine au classement des coefficients. Grâce aux victoires du PSV, de l’AZ, du NEC, de l’Ajax et du FC Twente, ils ont légèrement réduit leur retard sur la Belgique, septième, tout en creusant l’écart avec la Turquie, leur poursuivante immédiate.

Pour le calcul des coefficients, une victoire d’un club en Europe rapporte deux points. Un match nul en rapporte un, une défaite aucun.

Ce total est ensuite divisé par le nombre de clubs engagés en Europe pour chaque pays au début de la saison. Pour les Pays-Bas, ils sont six : le PSV, Feyenoord, l’AZ, le FC Twente, le NEC et l’Ajax.

7. Belgique (+1,600)

Les Pays-Bas restent derrière la Belgique au classement des coefficients. Cinq clubs belges sont encore en lice en Europe. Mercredi, le Club Bruges s’était déjà imposé face au RC Lens en Ligue des champions : 3-0.

Jeudi, les clubs belges ont largement confirmé cette bonne dynamique. L’Union Saint-Gilloise, le RSC Anderlecht et Saint-Trond ont tous remporté leur match. La Gantoise n’y est toutefois pas parvenue : elle s’est inclinée 2-0 face au SC Braga. Au total, ces résultats rapportent huit points à la Belgique, soit un coefficient de 1,600.

8. Pays-Bas (+1,667)

Les Pays-Bas ont entamé leur semaine par une victoire 0-1 du PSV sur le terrain du FC Porto en Ligue des champions. Le lendemain, Feyenoord s’est incliné de justesse chez le Real Betis : 1-0.

Jeudi, les clubs néerlandais ont obtenu d’excellents résultats. En Ligue Europa, l’AZ (0-4 face au FC Ararat-Armenia) et le NEC (2-4 face au Dinamo Zagreb) se sont imposés. En Ligue Conférence, l’Ajax a battu l’Atalanta 2-0 et le FC Twente a dominé les Lincoln Red Imps 1-4.

Les Pays-Bas ont ainsi récolté dix points cette semaine. Divisés par six, ils donnent un coefficient de 1,667. Les Pays-Bas se rapprochent donc de la Belgique, mais moins que beaucoup ne l’auront sans doute imaginé.

9. Turquie (+1,200)

La Turquie, qui occupe la place juste derrière les Pays-Bas au classement des coefficients, avait commencé la saison européenne avec cinq clubs. Quatre sont encore en lice. En Ligue des champions, Galatasaray s’est imposé 2-4 face au Lille OSC cette semaine. Fenerbahçe a partagé les points avec le Slavia Prague : 2-2.

Jeudi, Trabzonspor a gagné et Besiktas a fait match nul. Au total, la Turquie a récolté six points, soit un coefficient de 1,200.

Grèce, Pologne et Tchéquie

Derrière les Pays-Bas et la Turquie, la Grèce, la Pologne et la Tchéquie sont relativement proches les unes des autres. Parmi ces trois pays, la Grèce a obtenu les meilleurs résultats cette semaine. Elle prend donc un peu d’avance sur la Pologne et la Tchéquie, mais voit malgré tout l’écart avec la Turquie et les Pays-Bas se creuser.

Classement des coefficients autour des Pays-Bas :

7. Belgique 62,450 (+1,600)

8. Pays-Bas 55,395 (+1,667)

9. Turquie 52,275 (+1,200)

10. Grèce 46,612 (+0,800)

11. Pologne 45,725 (+0,200)

12. Tchéquie 45,725 (+0,400)