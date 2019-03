Clasico - Santiago Bernabeu, résidence secondaire pour le Barça et terrain miné pour le Real

Depuis une décennie, le Barça semble jouer à la maison à Santiago Bernabeu où le Real Madrid a historiquement du mal lors des clasicos.

Le Real Madrid n'a plus battu le Barça en Coupe à la maison depuis 1970 et depuis une bonne décennie toutes compétitions confondues, le club merengue a du mal à la maison face à son rival avec parfois des scores très lourds en faveur des visiteurs comme ce fut le cas mercredi soir, avec un revers 0-3 synonyme de sortie de route pour Madrid dans la compétition après un score pourtant encourageant à l'aller (1-1) et une grosse domination en première période jamais traduite concrètement en réalisations et ce, malgré plusieurs opportunités.

Allô ! Maison, bobo

La Copa est d'ailleurs historiquement, la compétition de prédilection du Barça. Le club catalan s'est qualifié pour la sixième finale de son histoire en ayant remporté les 4 dernières. Mais cela n'explique pas, ou seulement en partie, ses excellents résultats à Santiago Bernabeu, qui, décidément, prend pour le club catalan des allures de résidence secondaire dans toutes les compétitions auxquelles les déux géants ibériques participent et où ils jouent souvent les premiers rôles.

À Bernabeu, où le Real n'a plus gagné en Coupe depuis un succès 2-0 en 1970, le Barça a en effet pris ses aises et ce, dans toutes les compétitions comme le démontre le tableau ci-dessous où l'on peut retrouver les succès les plus retentissants du club blaugrana en terres madrilènes. Depuis 2009 et cet indigent revers 2-6 évoquant davantage un set de tennis qu'une défaite en football a fortiori pour un choc entre équipes de haut de tableau, le Barça semble avoir un avantage psychologique prégnant dès qu'il s'agit de jouer dans la capitale espagnole.

17 matches ont eu lieu entre les deux équipes depuis ce fameux revers 2-6 et le Barça en a remporté 10. Le succès 0-3 en demi-finales retour mercredi soir était aussi le plus gros du Barça en Coupe depuis 93 ans. Un succès grâce auquel le Barça peut devenir la première équipe de l'histoire à soulever la Coupe du Roi 5 fois de suite.

Pas mal pour une équipe qui a déjà gagné cette compétition 30 fois (plus que toute autre formation en Espagne). Quid du choc de ce samedi en Liga ? Le club catalan ira tenter de se rapprocher un peu plus d'un titre de champion, lui qui possède déjà 7 points d'avance sur l'Atlético et 9 sur son adversaire du soir.

Le FC Barcelone, qui vient d'inscrire 7 buts en deux rencontres, comptera notamment sur un Lionel Messi qui a marqué 3 buts sur les 2 derniers Clasicos joués à Madrid. Muet en Copa, La Pulga est très inspiré en Liga avec quelque 16 buts sur les 11 dernières journées de championnat. Tout le contraire d'un Karim Benzema, dont l'innocuité lors des clasicos est alarmante avec 9 buts seulement en 31 matchs, lui qui s'est fait récemment doubler par Luis Suarez au classement des meilleurs buteurs de cet affrontement historique.