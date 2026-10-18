Un match nul spectaculaire sur le score de 3-3 a conclu le Clasico des équipes réserves entre le Real Madrid et son hôte le Barça, dans le cadre du championnat espagnol de première division féminine.

Ce point du match nul a laissé des impressions bien différentes dans les deux camps : le Real Madrid n'a récolté que deux points en 5 journées et se retrouve à la dernière place du championnat espagnol de première division féminine, tandis que le Barça le devance de 3 places et 4 points, tout en restant loin des positions de tête qu'il avait l'habitude d'occuper ces dernières saisons.

Le journal Marca est revenu sur les principaux temps forts de la rencontre : le Barça a porté deux coups aux joueuses locales durant la première période, puisqu'il a ouvert le score à la septième minute, avant de reprendre l'avantage peu de temps après l'égalisation réussie par Oiane San Martín pour le Real à la 15e minute.

Le Real Madrid est parvenu à renverser le score lors d'un début de seconde période très fort, en inscrivant deux buts en l'espace de 4 minutes seulement, signés Pía Félix et Raquel Zuazo.

Mais le club catalan a su égaliser de nouveau à 20 minutes du terme, un but qui a scellé le résultat de la confrontation sur un score de parité de 3-3.

Cette rencontre constitue le cinquième Clasico entre les deux équipes réserves à ce jour, les confrontations précédentes ayant vu le Real Madrid s'imposer à deux reprises, contre une seule victoire du Barça et deux matchs nuls.

Ce dernier match nul est survenu lors de la rencontre disputée ce dimanche, les deux équipes devant se retrouver le 24 janvier prochain, à la cité sportive Johan Cruyff.