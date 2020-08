City-Real - Guardiola évoque sa discussion avec Zidane

L'entraîneur de Manchester City est revenu en conférence de presse sur sa discussion avec Zinédine Zidane après la rencontre.

À la fin du match entre et le qui a vu l'élimination des Merengue (1-2, 1-2), on a vu les entraîneurs des deux équipes parler de façon animée et calme devant le banc. Une conversation entre deux tacticiens, dont les plus grands adeptes de football aimeraient connaître le contenu.

Pep Guardiola lui-même a révélé en conférence de presse après la rencontre une partie du contenu de cette discussion.

L'entraîneur catalan a reconnu qu'il l'avait "félicité pour la " qu'il venait de fêter et "l'a interrogé sur sa famille". Selon le Catalan, la conversation n'avait "rien de spécial" mais a laissé dans l'air "l'espoir qu'un jour nous puissions dîner ensemble et parler" avec plus de tranquillité que celle vécue à l'Etihad malgré le fait qu'il n'y avait pas de public dans les tribunes.

Prochain adverse des Skyblues dans cette : l'Olympique lyonnais. Verra-t-on l'ancien coach du Barça parler tactique à la fin de la rencontre avec Rudi Garcia ?