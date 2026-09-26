Cissé en vedette : « Le Milan m’aide pour la sélection »

« Je suis content de la façon dont ça se passe, mais j’essaie de laisser les émotions de côté parce que cela m’aide à mieux me concentrer et à donner le maximum, je veux continuer à montrer mes qualités. » Des paroles d’Alphadjo Cisse depuis le rassemblement de Tirrenia, où il travaille avec ses coéquipiers de l’équipe d’Italie Espoirs de Silvio Baldini pour préparer les prochains matches de qualification à l’Euro 2027.





Auteur d’un triplé contre la Primavera de l’Empoli, le joueur de l’AC Milan tentera de récidiver demain face à la Primavera de Spezia, dernier match amical des Espoirs italiens avant le départ pour Erevan en vue du match de jeudi prochain contre l’Arménie, qui sera suivi le 5 octobre par le dernier match de groupe, contre la Pologne à Pescara. « Il n’y a pas grand-chose à dire, nous devons gagner pour continuer à poursuivre la qualification », affirme l’attaquant, qui espère pouvoir fêter en Italie l’atteinte de cet objectif.

« Penser que nous pouvons obtenir la qualification à domicile nous stimule et nous motive à donner encore plus. Nous sommes enthousiastes à l’idée de pouvoir jouer devant nos supporters, nous les attendons nombreux parce que nous voulons en profiter ensemble. » Sur le plan personnel, le joueur de 20 ans né à Trévise est conscient de traverser une période importante : « Être à l’AC Milan m’aide à grandir, affirme Cisse, et j’espère transmettre aussi en sélection tout ce que je suis en train d’apprendre. Le groupe ici est spécial, je me sens comme à la maison. Nous passons beaucoup de temps ensemble, nous créons des liens et cela se voit sur le terrain. »