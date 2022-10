Christophe Galtier avant PSG - Maccabi Haïfa : "Ne pensez pas que l'on a abandonné le système à trois défenseurs"

Avant la réception de Maccabi, le coach du PSG a expliqué les raisons du changement de schéma, sans pour autant tirer un trait sur l'ancien.

Neymar évolue-t-il en meneur de jeu parce qu'il est le joueur qui apporte le plus de garanties sur le plan défensif ?

On a changé de système sur les deux derniers matchs pour différentes raisons. On voulait voir comment être plus dangereux et pour avoir un trio offensif plus proche les uns des autres. On a joué deux matchs dans cette organisation. Mais peu importe l'organisation, il faut beaucoup courir. Même si demain nous devions jouer dans cette organisation, nous avons toujours besoin des efforts des uns et des autres.

Est-ce que votre nouveau système permet à Mbappé de jouer dans sa zone préférentielle ?

Ne pensez pas que l'on a abandonné le système à trois centraux. C'est un avantage d'avoir deux organisations. Cela a bien fonctionné au début puis cela a coincé un peu ces derniers temps pour différentes raisons. J'ai cherché à penser comment améliorer la qualité de notre équipe. J'ai demandé à mon staff d'avoir une réflexion pour avoir une utilisation maximale de mon effectif et afin de mettre les joueurs dans leur meilleure position. La décision a aussi été prise dans un moment où il y avait des absents. Il y a aussi à prendre en compte l'organisation de nos adversaires. Il est vrai qu'il y a cette réflexion de comment positionner au mieux nos trois joueurs offensifs. Des joueurs que tout entraîneur rêverait d'avoir. C'est à moi, entraîneur de les mettre dans les meilleures conditions.

Fabian Ruiz était-il le milieu qui vous manquez pour passer dans ce système à trois milieux ?

J'ai des milieux de qualité à ma disposition et avec le premier système, il y en avait beaucoup sur la touche. J'ai attendu que d'autres montent en puissance pour commencer à travailler sur ma réflexion. Pour modifier une organisation, il faut des joueurs spécifiques et Fabian Ruiz est un joueur spécifique dans cette organisation.

Comment jugez-vous les débuts de Renato Sanches depuis son arrivée ?

On souhaitait avoir Renato. Il y a eu des contretemps avec des pépins physiques, qui ont engendré des arrêts et une mini préparation. Il a perdu du temps par rapport à ses partenaires. Il était important qu'il commence face à Ajaccio et il était prévu qu'il joue une heure. On n'a pas encore le Renato que tout le monde espérait. Je sais que c'est un joueur de très haut niveau. On travaille pour qu'il soit très performant et qu'il puisse apporter une valeur ajoutée. Il faut laisser le temps aux joueurs de s'adapter. Mais il a toute notre confiance.

Quel regard portez-vous sur les révélations du Parisien concernant le contrat de Kylian Mbappé ?

Le club a communiqué. C'est de l'extra-sportif et cela ne me concerne pas. Je suis concentré sur la gestion de mon groupe. Malheureusement il est encore sorti quelque chose et on n'aura pas la surprise mardi matin, quoi que... (sourires) On se concentre uniquement sur le terrain.

A quel match vous attendez-vous contre le Maccabi Haïfa ? Avez-vous été surpris par leur match à l'aller ?

On n'a pas été surpris de la qualité de cette équipe. Elle est bien organisée, alerte et percutante. Elle a des joueurs techniques. Elle est agressive dans le bon sens du terme et a des joueurs offensifs. On a été gênés pendant 30 minutes. Ils ont battu la Juventus dans un autre système et cela montre la qualité de leur entraîneur. Sur les joueurs que l'on a pu analyser il y a (Tjaron) Chery qui est un gros animateur. Je pense aussi à (Omer) Atizli qui est un joueur opportuniste avec une bonne finition.