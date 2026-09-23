Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
En direct€50
VfL Wolfsburg v FC Bayern München - BundesligaGetty Images Sport
Bart DHanis
Traduit par

Christian Eriksen quitte immédiatement le VfL Wolfsburg

Le VfL Wolfsburg a résilié le contrat de Christian Eriksen, a annoncé le club allemand. Le contrat courait encore jusqu’à la fin de la saison, mais le Danois n’ira pas au bout.

Cette nouvelle en provenance d’Allemagne intervient après les violents événements de l’été dernier.

En juin, le Danois a disputé un match amical avec la sélection nationale du Danemark. Il s’est senti mal à vingt minutes du terme et s’est effondré.

L’ancien joueur notamment de l’Ajax, de Tottenham Hotspur et de Manchester United jouait déjà avec un pacemaker, après s’être effondré lors de l’Euro 2021.

On ne sait pas encore si Eriksen va complètement arrêter le football. Le milieu de terrain s’est rétabli ces derniers temps au Danemark, auprès de sa famille.

« Je tiens à remercier énormément tout le monde à Wolfsburg. Pour moi, il est important d’être auprès de ma famille. Je suis très heureux que nous ayons trouvé une solution avec le club. Je suis certain que le club est entre de bonnes mains pour retrouver la Bundesliga », a déclaré Eriksen.

Publicité

VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

Suivez GOAL sur Google