Chris Woerts lâche une exclusivité sur l’Ajax et reçoit une standing ovation

La nouvelle selon laquelle FC Sion - Ajax sera diffusé jeudi prochain sur KIJK plutôt que sur Ziggo Sport a été annoncée lundi soir par Chris Woerts dans De Oranjezomer. Les personnes qui veulent regarder le match devront acheter un ticket à 4,99 euros.

« J’ai fait en sorte que nous ayons acheté les droits TV mondiaux pour jeudi prochain, à l’exception de la Suisse, afin de diffuser le match en direct », annonce Woerts.

« Sur KIJK, la nouvelle plateforme de Talpa. Nous en sommes très fiers. Dans le monde entier. Donc si des gens sont au camping en Espagne, en Italie ou en Amérique… Tout le monde peut acheter ce match. Une bonne affaire, 4,99. Et j’espère que ce sera un très beau match. C’est une exclusivité, dans le monde entier, pour Talpa. »

La primeur de Woerts provoque une ovation debout dans le studio. « Le fait que ce soit mondial est un grand avantage. Car normalement, ce n’est pas possible quand on est à l’étranger. Et maintenant, tout le monde peut simplement voir ce match », poursuit-il.

À la question de Bas Nijhuis, également présent dans l’émission, de savoir pourquoi Ajax a été choisi et non, par exemple, le FC Twente, Woerts répond : « Twente joue à domicile, et Twente a choisi de vendre ces droits à ESPN, je crois. »

« C’est un commerce de droits, donc le plus offrant l’emporte. Et ces droits étaient libres, donc nous avons saisi l’occasion par hasard ce week-end. »

Normalement, Ziggo Sport diffuse les matches européens de l’Ajax, mais selon cette chaîne, cette rencontre ne fait pas partie du package UEFA de football européen. Le club qui reçoit peut donc vendre les droits de diffusion au plus offrant, et c’était donc KIJK cette fois.