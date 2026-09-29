Chouali fustige la sélection tunisienne : des mots au vitriol après la « déception » face au Botswana

Le commentateur sportif tunisien Issam Chaouali a explosé de colère après le match nul concédé par la sélection de son pays face au Botswana (2-2), au stade Hammadi Agrebi de Radès, dans le cadre de la deuxième journée des éliminatoires qualificatives à la Coupe d'Afrique des Nations 2027.

La Tunisie reste provisoirement en tête du groupe 8 avec deux points, avant le match entre la Libye et l'Ouganda prévu demain mardi.

Il s'agit du deuxième match nul de la sélection tunisienne après celui contre l'Ouganda (1-1), la quête d'une première victoire sous la direction du nouveau sélectionneur Moïn Chaâbani se poursuivant ainsi.

Chaouali a déclaré avec amertume, lors de son commentaire du match sur le réseau beIN Sports, dans les dernières minutes : « On ne peut pas comparer ces joueurs à des Mehdi Nafti, Nabil Taïder, Adel Chedli et Chaouki Ben Saada... Cessez de jouer avec l'histoire du football tunisien. »

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Il a ajouté : « Je ne suis pas un spécialiste, mais après tous ces échecs, même si nous gagnions aujourd'hui, il faudrait se séparer de la plupart de l'équipe et choisir d'autres noms, puis prendre notre mal en patience et consentir des sacrifices. En fin de compte, la réponse est claire d'emblée, les choses ne s'arrangeront pas », comparant la situation actuelle à de « légères doses d'oxygène qui seront suivies de graves crises respiratoires », et insistant : « Il faut une solution radicale et non des calmants. »

Il a poursuivi en critiquant les motivations de certains joueurs à rejoindre la sélection : « Aujourd'hui, la plupart des joueurs qui rejoignent la sélection cherchent seulement à ajouter le statut de joueur international à leur CV, afin de renforcer leurs chances professionnelles. »

Chaouali a estimé que le niveau de la sélection ouvre la porte à n'importe quel joueur pour intégrer ses rangs, déclarant : « Face à cet état d'esprit et à cette faible performance, n'importe quel Tunisien a le sentiment qu'il pourrait lui aussi rejoindre la sélection tunisienne », d'autant plus que le Botswana occupe la 150e place mondiale.

Après le coup de sifflet final, Chaouali a poursuivi ses critiques, déclarant : « Le match de Radès se termine sur une immense déception. Je le jure, on aurait beau nous ajouter une heure de plus, nous ne marquerions pas. Avec deux points, la sélection tunisienne poursuit sa chute libre dans le football africain, et sa qualification à la Coupe d'Afrique des Nations est plus menacée que jamais. »

Il a conclu : « Enfin, je dirai qu'il s'agit d'une immense déception, mais ce sont là les limites des capacités ; il faut cependant des réformes », insistant sur le fait que persévérer dans cette voie ne servira à rien.

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