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Zinédine Zidane, sélectionneur de l'équipe de France, a perdu une partie de son capital popularité en France après les résultats des Bleus en Ligue des nations.

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Le site Foot Mercato rapporte que la popularité de Zidane a reculé de 3 points à l'issue de son deuxième rassemblement à la tête des Bleus, selon un sondage réalisé par l'institut Odoxa pour Winamax et RTL.

Malgré ce léger recul, Zidane reste très populaire auprès des Français : 83 % d'entre eux ont toujours une opinion favorable de l'ancien numéro 10, un chiffre qui grimpe à 90 % chez les amateurs de football.

Du côté de l'équipe de France, les indicateurs sont orientés à la baisse : sa popularité a chuté de 6 points, à 69 % contre 75 % lors du précédent sondage. Ce niveau reste néanmoins parmi les plus élevés enregistrés au cours des dix dernières années.

Les amateurs de football sont par ailleurs partagés sur le bilan des débuts de Zinédine Zidane à la tête des Bleus : près de la moitié d'entre eux (47 %) estiment que l'équipe de France est moins forte qu'à l'époque où elle était dirigée par Didier Deschamps, tandis que 49 % jugent que son jeu a progressé.

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Selon le sondage, l'enthousiasme qui régnait lors des rassemblements de septembre et d'octobre semble commencer à retomber.

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Les choix tactiques et les compositions d'équipe de Zinédine Zidane recueillent ainsi 74 % d'opinions favorables, soit une baisse de 15 points.

L'appréciation de la qualité du jeu (68 %, en baisse de 17 points) et le niveau général de l'équipe de France (65 %, en baisse de 22 points) enregistrent eux aussi un net recul.

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Zidane a dirigé l'équipe de France lors de 6 matchs de Ligue des nations, entamant son parcours par des victoires face à la Turquie et à la Belgique, sur le même score de 1-0.

Les Bleus ont ensuite concédé le match nul face à l'Italie (1-1), avant de s'imposer largement contre la Belgique (4-1).

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Lors de la cinquième journée, l'équipe de France s'est inclinée à l'extérieur face à l'Italie (1-3), avant de redresser la barre en battant la Turquie (2-1).

L'équipe de France a terminé en tête de son groupe et s'offre une affiche brûlante en quarts de finale face à l'Espagne.