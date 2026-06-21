Choc en Algérie… La Jordanie sera-t-elle la prochaine victime ?

La sélection algérienne de football traverse une crise interne après sa lourde défaite 3-0 contre l’Argentine, tenante du titre emmenée par Lionel Messi, lors du match d’ouverture de la Coupe du monde 2026. Les joueurs ont rejeté des critiques qu’ils estiment « injustifiées ».

Selon le journal algérien Compétition, les « Guerriers du désert » ont exprimé leur profond mécontentement à l’encadrement technique et aux membres de la délégation, estimant difficile d’accepter des réactions « exagérées » face à une défaite contre un effectif comptant parmi les meilleurs joueurs mondiaux et occupant la première place du classement international.

Selon le quotidien, les joueurs ont été surpris par des critiques remettant en cause leurs capacités techniques et même leur légitimité à porter le maillot national après une seule rencontre, estimant que certains analystes et journalistes avaient dépassé les limites d’une analyse sportive objective.

Le milieu de terrain Hicham Boudaoui, l’un des cadres du Gym, a été particulièrement touché par la violence des attaques visant sa performance face aux « Tangos », poussant les capitaines à intervenir pour contenir la crise et préserver la concentration du groupe avant l’affrontement décisif contre la Jordanie.

L’encadrement de Vladimir Petković entend transformer ce mélange de découragement et de colère en énergie positive avant d’affronter la Jordanie, un match présenté comme un tournant décisif dans le parcours des Verts dans le tournoi, Les « Verts » misent sur une victoire pour entretenir leurs espoirs de qualification au deuxième tour et offrir la seule réponse qui vaille, sur le terrain, afin de faire taire les détracteurs et clore la polémique sur le potentiel de l’équipe.