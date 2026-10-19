Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
En direct€50
hussein ammoutaالصفحة الرسيمة للنادي الأهلي المصري
Abobakr El Mokadem
Traduit par

Chobier : Amrouta traverse une véritable crise avec les supporters d'Al Ahly, en voici les détails

Al Ahly SC vs Al Qana
Al Ahly SC
Al Qana
Premier League
H. Ammouta
Égypte
Maroc

Pas de place pour le turnover

Le journaliste Ahmed Shobier a évoqué la relation entre le Marocain Houcine Ammouta, entraîneur d'Al Ahly, et les supporters du club, dévoilant le plan du technicien pour la période à venir.

Shobier a déclaré ce lundi dans des propos radiophoniques : « Comment Ammouta envisage-t-il de faire jouer les joueurs ? En championnat et en Coupe d'Égypte, il alignera quasiment l'équipe type ; en revanche en Rabita, il donnera leur chance à plusieurs joueurs qui ne jouent pas beaucoup, et en Coupe de la Confédération, il donnera sa chance à celui qui mérite d'être présent et d'avoir une place. Mais en Premier League, il maintiendra l'équipe type et il n'y aura pas de rotation. »

L'ancien gardien d'Al Ahly a poursuivi : « Houcine Ammouta traverse une crise avec les supporters d'Al Ahly, qui réside dans le fait qu'il gagne les matchs mais que le public n'est pas satisfait. »


Il a continué : « Je parle de 8 matchs, un seul match nul, et malgré cela vous sentez que les gens ne sont pas contents. Sur le plan des résultats, c'est formidable ; sur le plan du jeu, cela ne plaît pas aux supporters, car le public d'Al Ahly aime toujours que son équipe pratique un beau football. »



VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

Suivez GOAL sur Google