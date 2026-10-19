Le journaliste Ahmed Shobier a évoqué la relation entre le Marocain Houcine Ammouta, entraîneur d'Al Ahly, et les supporters du club, dévoilant le plan du technicien pour la période à venir.

Shobier a déclaré ce lundi dans des propos radiophoniques : « Comment Ammouta envisage-t-il de faire jouer les joueurs ? En championnat et en Coupe d'Égypte, il alignera quasiment l'équipe type ; en revanche en Rabita, il donnera leur chance à plusieurs joueurs qui ne jouent pas beaucoup, et en Coupe de la Confédération, il donnera sa chance à celui qui mérite d'être présent et d'avoir une place. Mais en Premier League, il maintiendra l'équipe type et il n'y aura pas de rotation. »

L'ancien gardien d'Al Ahly a poursuivi : « Houcine Ammouta traverse une crise avec les supporters d'Al Ahly, qui réside dans le fait qu'il gagne les matchs mais que le public n'est pas satisfait. »



Il a continué : « Je parle de 8 matchs, un seul match nul, et malgré cela vous sentez que les gens ne sont pas contents. Sur le plan des résultats, c'est formidable ; sur le plan du jeu, cela ne plaît pas aux supporters, car le public d'Al Ahly aime toujours que son équipe pratique un beau football. »







