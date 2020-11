Chine - Le club de Bruno Genesio se qualifie pour les barrages de la Ligue des champions asiatiques

Pour sa deuxième saison en Chine, Bruno Genesio est parvenu à qualifier son club, le Beijing Guoan, pour les barrages de la LDC asiatique.

Depuis juillet 2019, Bruno Genesio entraîne le Beijing Guoan. Pour son premier exercice dans l'élite chinoise, l'ancien entraîneur de avait mené son club à la deuxième place du championnat avec à la clé une qualification directe pour la asiatique. Une compétition qui a d'ailleurs été suspendue en raison de la pandémie du Covid-19 et pour laquelle Beijing Guoan est toujours en lice (le club pékinois est qualifié pour les huitièmes de finale qui se joueront en décembre). Cette bonne première saison a permis à Bruno Genesio d'être prolongé une année de plus.

Mais l'édition 2020 du championnat de n'a pas été de tout repos puisqu'elle a été fortement perturbée par la crise du coronavirus ce qui a entraîné l'instauration d'une phase finale sur le même principe que le Final 8 des coupes d'Europe.

Et l'équipe de Bruno Genesio, après avoir été éliminée en demi-finale, a remporté ce mercredi 11 novembre la petite finale au dépens du Shanghai SIPG (victoire 2-1 à l'aller à Shanghai et match nul 1-1 au retour à Pékin). Et cette troisième place est synonyme de qualification pour les barrages de la Ligue des champions asiatique de 2021.

La finale (retour) pour désigner le champion de Chine se jouera ce jeudi 12 novembre et opposera Guangzhou Evergrande Taobao à Jiangsu Suning. Et tout reste à faire pour départager les deux clubs qui se sont quittés sur un 0-0 lors de la finale aller.

